Het raceteam van Max Verstappen heeft voor dit jaar een deal gesloten met Mercedes. Dat betekent dat de coureurs van Verstappen Racing, en mogelijk ook Verstappen zelf, met GT3-bolides van Mercedes zullen gaan rijden. Het Duitse merk heeft vandaag bevestigd dat het team van Verstappen een officiële fabrieksstatus heeft gekregen.

Het is geen geheim dat Verstappen een grote interesse heeft in langeafstandsracen, en in het bijzonder GT3's. Verstappen heeft sinds een paar jaar een eigen raceteam, en hij neemt zelf ook met enige regelmaat plaats achter het stuur van de GT3-wagens. Verstappen maakte vorig jaar zijn GT3-debuut in de NLS en won samen met Chris Lulham bij hun debuut op de Nürburgring Nordschleife.

Verstappen en Lulham reden op de Nordschleife met een Ferrari GT3, terwijl het team ook een Aston Martin inzette. Voor dit jaar zijn deze wagens ingeruild voor GT3-bolides van Mercedes. Eind vorig jaar kondigden Verstappen Racing en Mercedes deze samenwerking aan, terwijl de Nederlander al met de wagen testte op de circuits van Estoril en Portimão.

Fabriekssteun voor Verstappen

De GT World Challenge Europe heeft vandaag bekendgemaakt welke teams fabriekssteun gaan krijgen van Mercedes in het aankomende seizoen. Verstappen Racing is één van de teams die in het persbericht wordt genoemd, en deze fabriekssteun geldt zowel in de Endurance Cup als de Sprint Cup.

Verstappens team heeft voor dit jaar voor een sterke line-up gekozen in de GT World Challenge Europe. In de Sprint Cup deelt Verstappens protegé Lulham de auto met de ervaren Spanjaard Daniel Juncadella, terwijl ze in de Endurance Cup gezelschap krijgen van de GT-specialist en Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon. Gounon geldt als één van de beste GT-coureurs ter wereld en was eind vorig jaar aanwezig in Estoril bij de test van Verstappen met de Mercedes.

Verstappen weer naar de Nürburgring?

Het is de verwachting dat Verstappen zelf ook weer achter het stuur zal kruipen van de auto's. De NLS heeft de kalender aangepast, waardoor het voor coureurs zoals Verstappen mogelijk wordt om volgende maand te rijden op de Nordschleife. Het zorgt ervoor dat Verstappen zich voor kan bereiden op een eventuele deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Hier is nog niets over bevestigd door Verstappen, maar het is geen geheim dat deze race hoog op het wensenlijstje van de viervoudig wereldkampioen staat.