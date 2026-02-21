user icon
Williams-rijders oneens over rangorde in Formule 1: "Er zullen gaten zijn"

Williams-coureur Carlos Sainz vreest dat de nieuwe Formule 1-regels hun tol zullen eisen in Melbourne. Waar teamgenoot Alex Albon zelfs rekening houdt met verschillen van meer dan drie seconden, ziet ook de Spanjaard dat het veld opnieuw uit elkaar dreigt te vallen bij de seizoensopener in Australië.

De sport onderging deze winter een van de grootste reglementswijzigingen ooit. Niet alleen het chassis werd aangepakt, ook de power units gingen volledig op de schop. De wagens zijn korter en lichter, beschikken over actieve aerodynamica en rijden met een 50/50-verdeling tussen elektrisch en verbrandingsvermogen, gevoed door duurzame biobrandstof.

Grote reset, maar oude hiërarchie?

De eerste signalen uit Bahrein wezen voorlopig niet op complete chaos in de pikorde. Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull Racing verdeelden opnieuw de bovenste plaatsen. De top zeven zat binnen 0,840 seconde van elkaar.

Sainz zette zijn FW48 op P8, maar was als eerste coureur meer dan een seconde trager dan de snelste tijd van George Russell. De Spanjaard gaf uiteindelijk 1,654 seconde toe en moest ook ruim acht tienden prijsgeven op Lewis Hamilton. Dat voedt de vraag hoe groot de verschillen zullen zijn in de eerste kwalificatie van het jaar.

Albon vreest dat het veld uiteen zal spatten. “De afgelopen jaren sprak iedereen over F1 1.0 en F1 1.5, twee aparte categorieën”, klonk het op het YouTube-kanaal van Williams. “Maar dit jaar krijgen we misschien zelfs vier groepen: de topteams, het bovenste middenveld, het onderste middenveld…”

Sainz: "Dit is de keerzijde van nieuwe regels"

Sainz zelf kijkt met gemengde gevoelens vooruit. Hij herinnert zich de kwalificatie in Australië in 2019, waar het verschil tussen P1 en P20 in Q1 meer dan vier seconden bedroeg. “Mijn gevoel zegt dat de verschillen aan het begin van dit seizoen opnieuw groot zullen zijn. Misschien iets kleiner dan toen, maar nog altijd groter dan vorig jaar.”

De Madrileen wijst naar 2025, toen in Q1 twintig wagens binnen een halve seconde zaten. “Ik betwijfel sterk dat we in Australië opnieuw twintig auto’s binnen een halve seconde krijgen”, stelt hij. Albon gaat nog verder en verwacht niet eens dat het hele veld binnen drie seconden zal finishen.

Volgens Sainz toont dat de keerzijde van een reglementsreset. “Dat is wat nieuwe regels ook op een negatieve manier doen”, zucht hij. “Voor ons als coureurs was het heerlijk om vorig jaar in Abu Dhabi te weten dat iedereen binnen een paar tienden zat. Dat maakte het racen net zo mooi.”

