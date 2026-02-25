Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, maar Max Verstappen lijkt er niet zoveel zin in te hebben. De Nederlander is geen fan van de nieuwe F1-regels, en dat mag iedereen weten. Verstappen blijft wel een teamspeler, en hij stelt dat hij alles gaat geven voor het personeel van Red Bull.

Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Vooral de motorische en technische reglementen zijn op de schop gegaan, en dat zorgt ervoor dat de auto's er anders uitzien en anders aanvoelen voor de coureurs. Verstappen is er geen fan van, en omschreef het eerder al als een soort 'Formule E op steroïden'.

Hij had hier al veel eerder voor gewaarschuwd, want toen Verstappen op de simulator voor het eerst met de nieuwe auto reed, viel hem al het één en ander op. Verstappen wijst vooral op het feit dat de coureurs nu meer op het managen van de energie moeten letten. Hierdoor moeten ze mogelijk sneller van het gas, en dat gaat volgens Verstappen tegen de essentie van het racen in.

Blijft Verstappen zijn best doen?

Verstappen is goudeerlijk, en weet ook dat het voor Red Bull een belangrijk jaar wordt. Ze rijden dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron, en in de podcast Up to Speed geeft Verstappen zijn eerlijke mening: "Uiteindelijk maak je in een wedstrijd altijd het beste van de situatie. Dat geldt voor iedereen."

"Maar sommige zaken zijn nu eenmaal leuker dan andere, en voor mij is dit gewoon minder leuk. Dat neemt niet weg dat ik in de auto mijn uiterste best zal doen. Dat ben ik ook verplicht aan de mensen die de auto en de motor hebben ontworpen. Het is echt ongelooflijk wat ze vanaf nul hebben opgebouwd."

Geen pure Formule 1

Verstappen stelt dat hij nog geen problemen heeft ontdekt bij de door Red Bull en Ford gebouwde krachtbron. Hij is trots op zijn team: "Het is echt fantastisch om met zulke getalenteerde mensen te werken. En daarvoor ga ik natuurlijk ook mijn best doen. Maar ja, voor mij is het gewoon minder leuk, want het is geen pure Formule 1 meer."