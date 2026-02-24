user icon
Sainz erkent: "Dit was de meest uitdagende wintertest in mijn carrière"

Sainz erkent: "Dit was de meest uitdagende wintertest in mijn carrière"

Carlos Sainz heeft na zes testdagen in Bahrein een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken bij Williams. De Spanjaard is nog niet tevreden, maar blijft strijdbaar richting de start van het nieuwe seizoen. Voor het team uit Grove waren het bewogen dagen in de Golfstaat.

Na de tegenvallende test in Barcelona trok Williams met een achterstand naar het Bahrain International Circuit. Hoewel het team daar veel kilometers maakte en qua betrouwbaarheid indruk liet, tonen de rondetijden dat er nog een flinke kloof te dichten valt.

Veel kilometers, maar snelheid ontbreekt

Sainz werkte samen met Alexander Albon liefst 790 ronden af, goed voor meer dan 4.000 kilometer. Daarmee hoorde Williams bij de beste teams op vlak van betrouwbaarheid. Toch bleef de pure snelheid achter, met een zestiende tijd voor Sainz, ruim twee seconden trager dan ex-teamgenoot Charles Leclerc.

De Spanjaard gaf toe dat de tests leerzaam, maar ook lastig waren. “Dit waren misschien wel de meest uitdagende wintertests uit mijn carrière. We hebben duidelijke vooruitgang geboekt, maar er zijn nog veel zaken die we moeten begrijpen en oplossen voor de eerste races.”

Realistische verwachtingen, maar geloof in de toekomst

Volgens Sainz moet Williams voorlopig de verwachtingen temperen. In de paddock wordt gesproken over een mogelijk te zware wagen en een auto die nog zoekende is qua balans. “We starten het seizoen met lagere ambities dan vorig jaar. We weten dat we in het begin op achterstand staan, dus moeten we realistisch blijven.”

Toch blijft hij overtuigd van het project. Williams investeerde zwaar in het nieuwe reglement en zette een deel van de ontwikkeling van 2025 opzij om vooruitgang te boeken. “Dit is geen kortetermijnproject. We bouwen aan iets op lange termijn. Ik kijk ernaar uit om te beginnen, hard te werken en stap voor stap competitiever te worden. Laat Melbourne maar komen.”

