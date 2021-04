Russell over sterk verbeterde teamgenoot Latifi: "Hij maakt zeker kans op Q3"

Williams-coureur George Russell is van mening dat zijn teamgenoot Nicholas Latifi een zeer goede kans maakt om zich tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia Romagna in Q3 te plaatsen. Dat zal voor het eerst in de carrière van de 25-jarige Canadees zijn.

Tot nu toe heeft Nicholas Latifi het ten opzichte van George Russell zwaar gehad in kwalificaties. In elke 17 keer dat zij teamgenoten waren was Latifi langzamer, en slechts één keer wist Latifi uit Q1 te komen - toen hij zich als 15e kwalificeerde tijdens de Grand Prix van Hongarije van vorig jaar. Gisteren, tijdens de tweede vrije training, zette Latifi de twaalfde tijd neer, "slechts" 1,2 seconde achter de snelste man Bottas, maar 0,3 sneller dan teamgenoot George Russell.

Gegeven hoe lastig Williams het nog had in Bahrein zou een Q3-verschijning bijzonder maken, maar het feit dat Latifi daarvoor zou zorgen zou als een nog grotere verrassing komen. "Ik hoop op Q2 minimaal", zo laat Russell weten wanneer er gevraagd werd naar zijn doelen dit weekend. "We hebben al een aantal Q2-verschijningen gehad, maar we zien er nu sterker uit dan ooit tevoren - met name Nicholas", zo vertelt Russell verder.

"Hij was een goede vier tienden sneller dan ik was en hij maakt zeer goede kans op Q3 om eerlijk te zijn. Laten we zien hoe we voor de dag komen, maar voor mij is er zeker nog werd aan de winkel", zo concludeert George Russell tegenover The Race.