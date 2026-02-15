user icon
icon

Leclerc geniet van gevecht tussen Red Bull en Mercedes: "Normaal in deze fase"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc geniet van gevecht tussen Red Bull en Mercedes: "Normaal in deze fase"

Charles Leclerc vermoedt dat Red Bull Racing en in iets mindere mate Mercedes momenteel een voorsprong hebben op Ferrari na de eerste wintertest. Tegelijk ziet de Monegask vooral veel psychologische spelletjes in de paddock.

Tijdens de test in Bahrein werd Leclerc geconfronteerd met uitspraken van rivalen die elkaar de favorietenrol toeschoven. Volgens hem hoort dat bij deze fase van het seizoen.

Meer over Charles Leclerc Ferrari onder druk: 'Leclerc overweegt te vertrekken in 2027'

Ferrari onder druk: 'Leclerc overweegt te vertrekken in 2027'

10 feb
 Red Bull herpakt zich op Verstappen-loze testdag, Ferrari en McLaren imponeren

Red Bull herpakt zich op Verstappen-loze testdag, Ferrari en McLaren imponeren

12 feb

Psychologische spelletjes in de paddock

Leclerc moest lachen om de commentaren van onder anderen George Russell en Toto Wolff, die Red Bull als benchmark aanwezen, terwijl technisch directeur Pierre Waché juist het tegenovergestelde beweerde. “Iedereen probeert de druk bij de concurrent te leggen. Dat is vrij normaal in deze periode van het jaar.”

Volgens de Ferrari-coureur hoort het bij het spel om verwachtingen te temperen en rivalen onder druk te zetten. “Het is een beetje een mentale strijd. Niemand wil als favoriet bestempeld worden, dus iedereen wijst naar elkaar.”

Red Bull en Mercedes maken indruk

Ondanks die spelletjes ziet Leclerc wel duidelijke signalen bij de concurrentie, vooral op het gebied van de krachtbron. “Red Bull heeft hier vanaf het begin indrukwekkende dingen laten zien met de power unit. Mercedes toont soms ook sterke prestaties, maar ik denk dat zij nog iets achter de hand houden.”

Op basis van wat hij tot nu toe heeft gezien, plaatst hij beide teams voorlopig voor Ferrari. “Ik verwacht dat Red Bull en Mercedes een kleine voorsprong hebben. McLaren is moeilijker te beoordelen. In mijn ogen staan Red Bull en Mercedes vooraan, daarna wij. Het gat lijkt voorlopig niet groot.”

Leclerc benadrukt dat het door de nieuwe generatie auto’s extra lastig is om de verhoudingen te lezen. “Het is extreem moeilijk om te begrijpen waar iedereen staat. Dat was al zo, maar met deze nieuwe hybride systemen en het grotere elektrische aandeel kun je nog meer verbergen. Het echte potentieel van een auto kun je op verschillende manieren maskeren, dus het blijft heel moeilijk om een exact beeld te krijgen.”

racepace1

Posts: 626

Weet jij ook welke vleugelstanden Ferrari hanteerde ?
wellicht stond deze standje laag, daarom heet het testen, er staat niemand met een bord bij de pits met hoeveel benzine, motorstand, de balans en vleugelstanden op dat moment worden gereden. Het blijft allemaal speculeren...

  • 2
  • 15 feb 2026 - 11:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.789

    Op basis van on-board beelden is te zien dat de Ferrari coureurs op dit moment nog steeds hun handen vol hebben aan stuurcorrecties in veel bochten.

    Ik vrees dat Ferrari tot nu toe het meest van hun ware capaciteit heeft laten zien, tenzij de aankomende updates de SF-26 een stuk stabieler maken.

    Het lijkt er volgens sommige insiders vooral alsof de SF-26 de achterbanden te snel over verhit waardoor ze vooral in de loop van een langere stint of na hard pushen in een snelle ronde naar verhouding snel instabiel worden aan de achterzijde.

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 10:21
    • snailer

      Posts: 31.828

      Leclerc wil gewoon de limiet. En dat betekent minder gecontroleerde hybride. Bij Mercedes en McLaren lijken ze daar wat meer voor te kiezen. Een elktromotor kan nogal abrupt reageren. Rijders als Leclerc en Verstappen, waar je het zelfde bij de onboards ziet als bij de Ferrari's. Hebben een zeer gevoelig voetje.

      Heb nog niet naar de data gekeken van de laatste dag. Maar tot en met donderdag. En daaruit blijkt dat Ferrari de absoluut beste longruns had. In een periode zelfs aflopende rondetijden. Tweede beste was daar wel Mercedes, lees Russell.

      Naar snelste rondes kij ik verder niet. Wel hoe makkelijk ze komen en hoe 'tijd vast' de rondes zijn.

      Echter moeten we niet vergeten dat het nog steeds testen is. de ontwikkelingen in de fabriek zijn in volle gang. Er gaan voor de start van het seizoen nog veel updates komen.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 10:36
    • snailer

      Posts: 31.828

      Overigens heb ik amper rondes gezien. Normaal was, nu al 2 jaar lang, de McLaren mega op de banden. Ze hadden meestal het minste verval. Tenzij ze last hadden van graining. Als dat optreed, dan helpt het op temperatuur houden van de banden niet.

      Heb jij kunnen constateren of McLaren last had van graining. Graining is uiteraard slijtage. Maar in de F1 betekent meer dat het oppervlak rul wordt. En dat betkent dat het contact van de banden minder woordt. alle gaatjes in het oppervlag kunnen niet bijdragen aan grip. Er is dus bij graining veel minder grip en het proces verergert zich. Dat was bij McLaren vooral erg goed te zien de eerste testdag. Althans in de rondetijden vielen ze heel sterk terug. Ronde na ronde.

      Dus vandaar de vraag.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 10:43
    • racepace1

      Posts: 626

      Weet jij ook welke vleugelstanden Ferrari hanteerde ?
      wellicht stond deze standje laag, daarom heet het testen, er staat niemand met een bord bij de pits met hoeveel benzine, motorstand, de balans en vleugelstanden op dat moment worden gereden. Het blijft allemaal speculeren...

      • + 2
      • 15 feb 2026 - 11:23
    • Robin

      Posts: 3.049

      Ik begrijp waar je heen wilt racepace maar ondanks dat het maar testen is moet je die vleugelstand toch echt wel aanpassen aan het circuit waar je op dat moment test, dus daar zullen ze allemaal een zekere richting hebben gekozen.
      Brandstof etc is zeker een factor.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 12:48

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar