Charles Leclerc vermoedt dat Red Bull Racing en in iets mindere mate Mercedes momenteel een voorsprong hebben op Ferrari na de eerste wintertest. Tegelijk ziet de Monegask vooral veel psychologische spelletjes in de paddock.

Tijdens de test in Bahrein werd Leclerc geconfronteerd met uitspraken van rivalen die elkaar de favorietenrol toeschoven. Volgens hem hoort dat bij deze fase van het seizoen.

Psychologische spelletjes in de paddock

Leclerc moest lachen om de commentaren van onder anderen George Russell en Toto Wolff, die Red Bull als benchmark aanwezen, terwijl technisch directeur Pierre Waché juist het tegenovergestelde beweerde. “Iedereen probeert de druk bij de concurrent te leggen. Dat is vrij normaal in deze periode van het jaar.”

Volgens de Ferrari-coureur hoort het bij het spel om verwachtingen te temperen en rivalen onder druk te zetten. “Het is een beetje een mentale strijd. Niemand wil als favoriet bestempeld worden, dus iedereen wijst naar elkaar.”

Red Bull en Mercedes maken indruk

Ondanks die spelletjes ziet Leclerc wel duidelijke signalen bij de concurrentie, vooral op het gebied van de krachtbron. “Red Bull heeft hier vanaf het begin indrukwekkende dingen laten zien met de power unit. Mercedes toont soms ook sterke prestaties, maar ik denk dat zij nog iets achter de hand houden.”

Op basis van wat hij tot nu toe heeft gezien, plaatst hij beide teams voorlopig voor Ferrari. “Ik verwacht dat Red Bull en Mercedes een kleine voorsprong hebben. McLaren is moeilijker te beoordelen. In mijn ogen staan Red Bull en Mercedes vooraan, daarna wij. Het gat lijkt voorlopig niet groot.”

Leclerc benadrukt dat het door de nieuwe generatie auto’s extra lastig is om de verhoudingen te lezen. “Het is extreem moeilijk om te begrijpen waar iedereen staat. Dat was al zo, maar met deze nieuwe hybride systemen en het grotere elektrische aandeel kun je nog meer verbergen. Het echte potentieel van een auto kun je op verschillende manieren maskeren, dus het blijft heel moeilijk om een exact beeld te krijgen.”