Max Verstappen zorgde vorige week voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. Tijdens de testweek in Bahrein haalde hij hard uit naar de nieuwe auto's, en twijfelde hij zelfs hardop aan zijn toekomst in de sport. Ralf Schumacher waardeert zijn eerlijkheid, maar stelt ook dat alles snel kan gaan veranderen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en die zorgen ervoor dat alles is veranderd. De auto's zien er visueel heel anders uit, terwijl de coureurs zichzelf een nieuwe rijstijl moeten aanmeten. Ze moeten de batterij in de gaten houden, en dat zorgt ervoor dat ze veel moeten managen en niet altijd volgas kunnen gaan.

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen liet in Bahrein doorschemeren dat hij geen fan is van de nieuwe regels. De Red Bull-coureur haalde keihard uit, en omschreef de nieuwe generatie Formule 1-wagens als 'Formule E op steroïden'. Hij kreeg steun van coureurs zoals Fernando Alonso en Sergio Pérez, terwijl Lando Norris en George Russell hem tegenspraken.

Hoe kijkt Schumacher naar Verstappens uitspraken?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher reageerde bij de Duitse tak van Sky Sports vol verbazing op de woorden van Verstappen: "Ik ben blij dat ze mijn tijd niet hebben meegemaakt! Dan zou hij zich nog veel erger hebben opgewonden, want een motor met 1000 pk is iets heel anders dan een auto die wordt aangedreven door een batterij. Maar ja, je moet het accepteren. Ik vind dat hij dat eigenlijk ook wel doet, hij drukt het nog netjes uit. We kennen Max en zijn eerlijkheid."

Wat is het verschil tussen Verstappen en andere coureurs?

Schumacher is wel onder de indruk, en stelt dat Verstappen dit heel slim heeft aangepakt: "Hij moet er misschien niet te vroeg mee beginnen. Het onderwerp zal in de komende jaren nog op de agenda blijven staan en hij moet daar mee omgaan. Het is voor hem wel heel erg belangrijk dat hij daar open over blijft, anders staat hij zichzelf in de weg. Dan kan iemand hem heel erg makkelijk verslaan, want niemand is echt onverslaanbaar."

"Max heeft volgens mij best weleens gezegd dat hij zich erbij neer zal leggen, en dat hij genoegen neemt met wat hij heeft. Ik denk dat de meeste coureurs daar nog niet eens over nadenken. Verstappen kijkt daarin altijd wel verder vooruit."