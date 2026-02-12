De tweede testdag voor het seizoen 2026 in de Formule 1 in Bahrein zit erop. Voor de tweede keer deze week kregen alle teams de gelegenheid om zoveel mogelijk ronden te rijden en data te verzamelen aan de hand van hun splinternieuwe bolide. Na de tweede dag is het een en ander alweer duidelijk geworden.

Max Verstappen kende een uitstekende eerste testdag in Bahrein. De Nederlander klokte maar liefst 136 ronden met zijn gloednieuwe RB22. Het is allemaal nog speculeren, maar voorlopig lijkt Red Bull Racing de zaakjes goed voor elkaar te hebben. Verstappen kwam vandaag niet in actie en liet het stuur aan zijn nieuwe teamgenoot - Isack Hadjar - over.

Problemen voor Red Bull en Mercedes

Maar de tweede dag in Bahrein begon voor Hadjar met een domper. De Fransman moest zowat de hele ochtend toekijken, aangezien de RB22 kampte met een hydraulisch probleem. Slechts voor één ronde kwam de nieuwe teamgenoot van Verstappen naar buiten voor een installatieronde, maar meer zat er niet in. In de middag herpakte Red Bull zich geweldig en liet Hadjar een behoorlijk aantal ronden neerzetten. Nadien bleek dat de problemen van de auto, geen reden tot paniek waren.

Ook Mercedes zorgde voor controverses op de tweede dag. De Duitse fabrikant kon Andrea Kimi Antonelli slechts voor drie rondjes naar buiten sturen in de ochtend, aangezien de W17 - net als Red Bull - kampte met de nodige 'kinderziektes'. Daarnaast werd er veel gesproken over de motor van het team uit Brackley. De FIA moet nog altijd een beslissing nemen over de krachtbron, waarvan beweerd wordt dat de compressieverhouding niet aan de reglementen zal voldoen.

Genoeg rode vlaggen op tweede dag

De tweede testdag stond in het teken van een aantal rode vlaggen, vier om precies te zijn. In de ochtend viel Sergio Pérez uit met zijn Cadillac, waarom is nog onduidelijk. De Mexicaan moest zodoende uitstappen, maar keerde later weer terug op de baan. Vervolgens testte de FIA een rode vlag-situatie in de ochtend, wat ook gebruikelijk is tijdens de wintertests voor het seizoen.

Maar in de middag was het vervolgens wéér de Cadillac die een rode vlag veroorzaakte. Dit keer met Valtteri Bottas achter het stuur die stil kwam te staan met de bolide van de Amerikaanse debutant. Een derde rode vlag, maar dat bleek niet de laatste te zijn. Pierre Gasly - die een indrukwekkend aantal ronden van 97 stuks wist neer te zetten - kwam ook met zijn Alpine tot stilstand.

Uiteindelijk testte de FIA nog één keer een rode vlag-situatie om de systemen te checken. Hiermee kwamen er in totaal vijf rode vlaggen van pas op de tweede dag.

Norris en Leclerc zien er sterk uit

Na de tweede testdag lijkt Verstappen er wat concurrentie bij te hebben als het gaat om de winnaars van de pre season-test. Ook McLaren en Ferrari zagen er goed uit. Lando Norris - de kersverse wereldkampioen - zette een waanzinnig aantal van over de 150 ronden neer. De Brit kwam daarbij geen enkele keer in de problemen, wat verraadt dat de MCL40 betrouwbaar is.

Ook Charles Leclerc kende een goede dag in Bahrein. De Monegask zette de snelste tijd van de gehele week neer, namelijk een 1:34.273. Daarbij zette hij - net als Norris - een gigantisch aantal ronden neer van bijna 150 stuks, zonder stil vallen.

Verstappen zal morgen weer in actie komen. De Nederlander zal ongetwijfeld een poging wagen om wederom de meeste rondjes van de dag neer te zetten. Net als de woensdag en donderdag, zal de derde testdag om 08:00 uur Nederlandse tijd van start gaan.