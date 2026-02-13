Lando Norris tempert de verwachtingen rond McLaren. Ondanks een degelijke start van de wintertests in Bahrein ziet de Brit zijn team voorlopig niet als snelste van het veld. Volgens hem liggen Ferrari en Red Bull Racing momenteel een stap voor.

McLaren begint als regerend wereldkampioen aan het nieuwe tijdperk van chassis- en motorreglementen, maar in de paddock is er weinig sprake van borstklopperij. De MCL40 maakte een stabiele indruk tijdens de eerste testdagen, al blijft de echte pikorde nog gissen.

Norris: ‘We zijn zeker niet snel genoeg’

Norris noteerde op dag één de tweede tijd, achter Charles Leclerc, en werkte donderdag het meeste aantal ronden van iedereen af. Toch klinkt hij allesbehalve tevreden. “We hebben veel kilometers gemaakt, maar we zijn simpelweg niet snel genoeg”, gaf hij toe bij Sky Sports. “Er ligt nog genoeg werk op tafel.”

De Brit denkt dat de lange runs van Ferrari een eerste realistische graadmeter waren. “We kregen vandaag voor het eerst een idee waar we staan qua pure snelheid. Als je naar Ferrari kijkt, dan komen we daar op dit moment niet echt bij in de buurt. We zijn niet slecht, maar het is duidelijk dat het sneller moet.” Paniek is er niet: “Het blijft een test. We weten waar we kunnen verbeteren. Het was productief, en dat is nu het belangrijkste.”

Ook lof én waarschuwing voor Red Bull

Niet alleen Ferrari baart Norris zorgen. Ook Red Bull, dat voor het eerst met een eigen krachtbron in samenwerking met Ford rijdt, maakt indruk. “Op het eerste gezicht hebben zij een heel sterke motor”, stelde Norris. “Ze benutten hun energie enorm efficiënt. Dat doen ze echt goed.”

Volgens de McLaren-coureur ligt daar ook een duidelijke opdracht voor zijn eigen team. “We moeten begrijpen hoe zij dat voor elkaar krijgen. Er zijn dingen die ik beter kan doen, dingen die wij als team kunnen verbeteren en ook op motorvlak zijn er zeker gebieden waar we stappen moeten zetten. Red Bull heeft het voorlopig uitstekend gedaan. Petje af, maar ze hebben nu wel een flinke voorsprong.”

Met nog drie testdagen in Bahrein voor de boeg – waarin onder meer Oscar Piastri in actie komt – blijft Norris realistisch. “Wij zullen verbeteren, maar zij ook. Speculeren heeft geen zin. We moeten een serieuze stap zetten als we hen willen kloppen. Dat is duidelijk.”