Lando Norris tempert de verwachtingen rond McLaren. Ondanks een degelijke start van de wintertests in Bahrein ziet de Brit zijn team voorlopig niet als snelste van het veld. Volgens hem liggen Ferrari en Red Bull Racing momenteel een stap voor.

McLaren begint als regerend wereldkampioen aan het nieuwe tijdperk van chassis- en motorreglementen, maar in de paddock is er weinig sprake van borstklopperij. De MCL40 maakte een stabiele indruk tijdens de eerste testdagen, al blijft de echte pikorde nog gissen.

Norris: ‘We zijn zeker niet snel genoeg’

Norris noteerde op dag één de tweede tijd, achter Charles Leclerc, en werkte donderdag het meeste aantal ronden van iedereen af. Toch klinkt hij allesbehalve tevreden. “We hebben veel kilometers gemaakt, maar we zijn simpelweg niet snel genoeg”, gaf hij toe bij Sky Sports. “Er ligt nog genoeg werk op tafel.”

De Brit denkt dat de lange runs van Ferrari een eerste realistische graadmeter waren. “We kregen vandaag voor het eerst een idee waar we staan qua pure snelheid. Als je naar Ferrari kijkt, dan komen we daar op dit moment niet echt bij in de buurt. We zijn niet slecht, maar het is duidelijk dat het sneller moet.” Paniek is er niet: “Het blijft een test. We weten waar we kunnen verbeteren. Het was productief, en dat is nu het belangrijkste.”

Ook lof én waarschuwing voor Red Bull

Niet alleen Ferrari baart Norris zorgen. Ook Red Bull, dat voor het eerst met een eigen krachtbron in samenwerking met Ford rijdt, maakt indruk. “Op het eerste gezicht hebben zij een heel sterke motor”, stelde Norris. “Ze benutten hun energie enorm efficiënt. Dat doen ze echt goed.”

Volgens de McLaren-coureur ligt daar ook een duidelijke opdracht voor zijn eigen team. “We moeten begrijpen hoe zij dat voor elkaar krijgen. Er zijn dingen die ik beter kan doen, dingen die wij als team kunnen verbeteren en ook op motorvlak zijn er zeker gebieden waar we stappen moeten zetten. Red Bull heeft het voorlopig uitstekend gedaan. Petje af, maar ze hebben nu wel een flinke voorsprong.”

Met nog drie testdagen in Bahrein voor de boeg – waarin onder meer Oscar Piastri in actie komt – blijft Norris realistisch. “Wij zullen verbeteren, maar zij ook. Speculeren heeft geen zin. We moeten een serieuze stap zetten als we hen willen kloppen. Dat is duidelijk.”

Larry Perkins

Posts: 62.954

Brown: "Denk er om Lando dat je Mercedes niet als favoriet noemt, want we moeten hun motor downplayen. Vergeet dat niet!"

  • 5
  • 13 feb 2026 - 19:07
Reacties (10)

  • Smock

    Posts: 305

    Ik weet nooit hoe serieus je deze berichten moet nemen, de eerste races zullen dat wel uitwijzen!

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 19:00
    • NicoS

      Posts: 20.112

      Ik zou op dit moment weinig berichten serieus nemen, iedereen is met z’n eigen programma bezig.
      Uiteraard houden de teams elkaar nauwlettend in de gaten, maar of dat alles zegt, nee.
      Inderdaad wachten tot iedereen z’n kaarten op tafel moet leggen, en dat is pas over drie weken.
      Nu geloven mensen wat ze willen geloven, maar niemand die nu iets met absolute zekerheid kan zeggen hoe de verhoudingen precies liggen. Sommigen staren zich blind op de snelste ronden, maar als iets nietszeggend is, is dat het wel.
      Longruns geven een wat beter beeld, maar ook daar zitten nog al wat variabelen in, dus ook dat is geen 100% zekerheid.
      Vooralsnog zie ik geen verrassingen, en lijkt het niet heel veel anders dan anders qua pikorde.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 19:24
    • HarryLam

      Posts: 5.271

      Je moet erin geloven...

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 19:48
  • Larry Perkins

    Posts: 62.954

    • HarryLam

      Posts: 5.271

      Echt wel , dit is een grote downplay en sandbag kermis.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 19:51
    • Politik

      Posts: 9.708

      Stella heeft vandaag iig wel aangegeven dat Mercedes, samen met Ferrari, wat hem betreft de favoriet is.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 22:11
  • StevenQ

    Posts: 10.193

    We zullen het volgende week zien als teams meer nieuwe onderdelen op hun auto's gaan schroeven, ik hoorde dat Red Bull in ieder geval al met updates komt

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 20:08
  • monzaron

    Posts: 756

    Dit staat elders: [en nu hier} Max Verstappen heeft met een lach gereageerd op de beoordeling van Toto Wolff, volgens welke de controversiële compressietruc bij Mercedes slechts twee tot drie pk zou moeten opleveren. "Daar moet je zeker nog een nul aan toevoegen - misschien zelfs meer", zei de viervoudig wereldkampioen over het debat over de 16:1 verdichtingsverhouding.

    In de paddock wordt gespeculeerd dat Mercedes zich aan de regels houdt terwijl hij stilstaat, maar onder belasting een hogere waarde bereikt. Wolff heeft het effect als laatste gebagatelliseerd - Verstappen gelooft er niet in. 'Ik begrijp natuurlijk wat ze daarmee willen doen', voegt hij eraan toe, een nauwelijks verborgen verwijzing naar mogelijke afleidingsmanoeuvres.

    Omdat verschillende Mercedes-klantenteams Red Bull onlangs tot favoriet hadden uitgeroepen. Voor Verstappen is de politieke berekening: "Wacht gewoon tot Melbourne en kijk hoeveel prestaties ze plotseling vinden. Ik weet nu al wat er gebeurt." Ik ben ervan overtuigd dat Mercedes in Bahrein massaal terughoudend is. Het is duidelijk dat ze de aandacht op ons proberen te vestigen. Maar wacht eens af hoe snel ze plotseling op de rechte rechte lijnen zijn."

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 20:15
  • Pietje Bell

    Posts: 33.143

    Voor de Duitstaligen hier. Lando heeft niet bepaald veel fans onder
    de Duitsers/Duitstaligen.

    www.instagram.com/p/DUs2u0aDA2C/

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 21:42
  • Wingleader

    Posts: 3.361

    Och klein kleutertje begint al te janken, wat zou hij graag zien dat Verstappen stopt met F1. Hij is een onwaardige kampioen, dat is mijn mening met zijn gehuil.

    • + 0
    • 14 feb 2026 - 00:07

