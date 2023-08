Vasseur wil niet ingrijpen: "Max levert gewoon fantastisch werk"

Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heerste in de eerste seizoenshelft. Hij won slechts twee Grands Prix niet en heeft een enorme voorsprong op de concurrentie. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil niet dat de regels worden aangepast om Red Bull en Verstappen af te remmen.

Red Bull heeft Verstappen dit seizoen een zeer sterke auto gegeven. De Oostenrijkse renstal heeft alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft gewonnen, in de twee races die Verstappen niet won, kwam zijn teamgenoot Sergio Perez immers als winnaar over de streep. Meerdere andere teams en coureurs willen dan de FIA ingrijpt om de overmacht van Red Bull af te remmen, toch is niet iedereen het daar mee eens.

Bij Ferrari wil men namelijk terugslaan op eigen kracht. Teambaas Frédéric Vasseur weigert te denken aan een regelwijziging om Red Bull af te remmen. De Franse Ferrari-teambaas wil van zijn eigen kracht uitgaan en is dan ook zeer duidelijk in gesprek met Marca: "Max levert gewoon fantastisch werk. Hij is simpelweg beter dan de andere coureurs. Hij en zijn team zijn beter dan de rest. Dat moet voor de rest een soort prikkel zijn om het beter te doen. We mogen echt niet klagen over de Nederlandse overheersing."