Ferrari onder druk: 'Leclerc overweegt te vertrekken in 2027'

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Na een teleurstellend 2025 moeten ze nu scoren, en ook hun coureurs hebben een goede auto nodig. Als Ferrari weer een slecht jaar heeft, dan kan Charles Leclerc zomaar een deurtje verder gaan kijken.

Het aankomende seizoen wordt het jaar van de waarheid voor het team van Ferrari. Vorig jaar verloren ze de aansluiting bij de concurrentie van McLaren, Red Bull en Mercedes en wisten ze geen enkele Grand Prix te winnen. Het zorgde voor frustratie bij coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Het contract van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton loopt na dit jaar af, terwijl Leclerc over een meerjarige verbintenis beschikt. Of de Monegask dat contract gaat uitdienen is nog maar de vraag, want hij wordt regelmatig in verband gebracht met een vertrek. Leclerc maakt al zijn hele loopbaan onderdeel uit van de Ferrari-familie, en rijdt sinds 2019 voor de Italiaanse renstal. Het grote doel, het binnenslepen van de wereldtitel, is tot nu toe een onmogelijke uitdaging gebleken.

Wat is de situatie van Leclerc

Volgens het Zwitserse medium Blick kijkt het kamp Leclerc dan ook verder dan Ferrari. De krant meldt dat het management van de Monegaskische coureur al maanden op zoek is naar een alternatief voor 2027, al is het onduidelijk welk team het alternatief voor Ferrari kan vormen. Aangezien er dit jaar nieuwe regels gelden in de sport, moet nog blijken wie er met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Leclerc werd eerder al eens in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin, maar daar is het al geruime tijd stil over.

Wat moet Ferrari doen?

Een vertrek van Leclerc bij Ferrari staat dan ook nog lang niet vast. Volgens Blick is er geen alternatief nodig als Ferrari dit jaar met een goede auto op de baan verschijnt. Tijdens de testweek in Barcelona zag Ferrari er competitief uit, en de komende dagen in Bahrein zullen meer duidelijkheid verschaffen over de bolide van de Scuderia.

Damon Hill

Posts: 19.677

Hoezo bij Audi? Audi is een team in opbouw, dat voorlopig nog achteraan rijdt, zonder enige garantie dat het ooit om overwinningen gaat strijden.

Leclerc is een van de beste coureurs op de grid en verdient het om vooraan de grid te rijden, dus nee, geen Audi.

Aston Martin zou wel een serieuze... [Lees verder]

  • 2
  • 10 feb 2026 - 10:39
Reacties (9)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.627

    Sowieso zie ik LeClerc graag bij een ander team. Bij Ferrari heb ik hem nooit zien stralen.

    Zou hem graag bij een Audi of Aston Martin zien.

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 10:16
    • Damon Hill

      Posts: 19.677

      Hoezo bij Audi? Audi is een team in opbouw, dat voorlopig nog achteraan rijdt, zonder enige garantie dat het ooit om overwinningen gaat strijden.

      Leclerc is een van de beste coureurs op de grid en verdient het om vooraan de grid te rijden, dus nee, geen Audi.

      Aston Martin zou wel een serieuze optie zijn. Alonso gaat niet eeuwig door en Lance is echt ondermaats. Toch hebben ze bij AM de middelen en mensen om de top te bereiken, dus zouden AM en Leclerc voor elkaar een interessante optie zijn.

      • + 2
      • 10 feb 2026 - 10:39
    • shakedown

      Posts: 1.627

      Waarom Audi: Heel simpel. Elke project waar AUDI ingestapt is, zijn succesvol geworden. Ik verwacht in de F1 hetzelfde. En bij dat traject zie ik LeClerc als hele goede pilaar om succes uit te bouwen.

      In de begin jaren vond ik hem erg wisselvallig. Maar met het de Duitse mentaliteit van AUDI en hoe zijn een team besturen zie ik hem boven zichzelf uitstijgen. Ik denk dat dat heel goed zou uitpakken voor LeClerc.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 10:46
    • Rimmer

      Posts: 13.139

      AM blijft een vraagteken met Honda. Maar dat geldt op dit moment voor zoveel teams. Zodra de eerste races verreden zijn zal er heel veel duidelijk worden. Iedereen wil dan naar Mercedes of McLaren en als die motor sterk genoeg is zullen zelfs Williams en Alpine voor sommigen een serieus alternatief vormen. De sleutel ligt echter in handen van 1 man. Zolang hij nog niets besloten heeft zullen de topteams hun kaarten aan de borst houden en ogenschijnlijk hun stoeltjes bezet.
      AM en Mercedes zijn wat mij betreft de enige serieuze kandidaten om die ene man in beweging te krijgen maar of dat ook gebeurt is koffiedik kijken.
      Volgens mij is Larry de enige op dit forum die daadwerkelijk koffiedik kan kijken terwijl Ouw de enige is die nog altijd ouderwets met filterzakjes werkt en al enige ook echt koffiedik in zijn kopje heeft zitten. Maar die heeft dus Larry nodig om dat te interpreteren.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 10:48
    • snailer

      Posts: 31.707

      Leclerc heeft wel degelijk exceptionele races laten zien.
      Maar zonder de auto kan hij ook niets.
      Maar in ieder geval heeft hij wel degelijk stralende races laten zien.

      Leclerc moet vooral niet naar audiovisuele gaan. Hij verdient een kampioen-waardige auto.
      Ik ben wel fan van hem. Vooral om zijn rijstijl. En hij is voor mij de beste op het moment na Verstappen.
      Het zou echt treurig zijn mocht hij geen kampioen worden in F1. Alleen al daarom duim ik voor hem.
      Uiteraard blijft Verstappen mijn favoriet. Echter als Verstappen een kampioenschap moet missen ten faveure van Leclerc dan zou ik er geen issues mee hebben.

      Maar goed in de F1 werkt de gun factor niet. Hij zal het zelf moeten afdwingen. Zowel buiten de baan, op zoek naar het best mogelijke zitje. En op de baan door zijn prestaties.

      Leclerc kan niet lang meer wachten. Hij is nu al op zijn prime leeftijd. Hij gaat niet veel beter meer worden. Daarom is audi niet de juiste keuze.
      Bring it on, Charles! Doe het gewoon dit jaar!

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 10:51
    • snailer

      Posts: 31.707

      Hoe is het toch mogelijk dat autocorrect 'audiovisueel' maakt van 'audi'

      Niet naar audi dus... Hij heeft niet veel tijd meer.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 10:59
    • mario

      Posts: 15.105

      @snailer: Het is geen correctie, maar een suggestie.... Aangezien de meeste mensen niet opletten, rammelen ze dan maar door op hun foontje en dan staat er misschien audiovisueel in hun tekst terwijl ze wat anders bedoelen... Maar dat heeft helemaal niets met corrigeren te maken... Makkelijk om je telefoon de schuld te geven hè... 😉

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 11:24
    • snailer

      Posts: 31.707

      Bij mij is het auto correct. Zodra ik een space geef verandert het woord. En uiteraard ben ik zelf er schuldig aan.
      Even teruglezen voorkomt het.

      • + 2
      • 10 feb 2026 - 11:34
    • mario

      Posts: 15.105

      Bij mij krijg je gedurende het tikken 3 suggesties te zien en naarmate je verder bent met een woord, worden die suggesties eventueel aangepast aan wat je tot dan toe getikt hebt... Als je dan dus spatie (of enter) drukt wordt de eerste suggestie geplaatst, tenzij je zelf een andere suggestie aantikt of gewoon verder gaat met het schrijven van je woord...
      Maar goed, bij jou telefoon werkt het dan misschien anders... Maar ik blijf het wel vreemd vinden, want een telefoon zou niet automatisch moeten corrigeren.... Je telefoon bevat namelijk niet alle woorden die in de Dikke van Dale staan... En nieuwe woorden moet je kunnen toevoegen, evenals anderstalige woorden die je dan eventueel kan toevoegen aan je Nederlands (of Engels of....) woordenboek... Dan hoef je niet telkens te switchen van invoertaal....
      Feitje: "invoertaal" (op mijn PC) zag ie net als fout gespeld, maar dat is het niet... Maar de PC corrigeert mij niet 😉

      Maar het klopt wel wat je zegt... Altijd zelf een beetje opletten... Tis alleen zo dat de meeste mensen zo snel als het kan een reactie willen plaatsen en dus geen ene moer geven om spelling en grammatica... Beetje jammer, maar goed...

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 11:52

