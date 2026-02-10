Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Na een teleurstellend 2025 moeten ze nu scoren, en ook hun coureurs hebben een goede auto nodig. Als Ferrari weer een slecht jaar heeft, dan kan Charles Leclerc zomaar een deurtje verder gaan kijken.

Het aankomende seizoen wordt het jaar van de waarheid voor het team van Ferrari. Vorig jaar verloren ze de aansluiting bij de concurrentie van McLaren, Red Bull en Mercedes en wisten ze geen enkele Grand Prix te winnen. Het zorgde voor frustratie bij coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Het contract van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton loopt na dit jaar af, terwijl Leclerc over een meerjarige verbintenis beschikt. Of de Monegask dat contract gaat uitdienen is nog maar de vraag, want hij wordt regelmatig in verband gebracht met een vertrek. Leclerc maakt al zijn hele loopbaan onderdeel uit van de Ferrari-familie, en rijdt sinds 2019 voor de Italiaanse renstal. Het grote doel, het binnenslepen van de wereldtitel, is tot nu toe een onmogelijke uitdaging gebleken.

Wat is de situatie van Leclerc

Volgens het Zwitserse medium Blick kijkt het kamp Leclerc dan ook verder dan Ferrari. De krant meldt dat het management van de Monegaskische coureur al maanden op zoek is naar een alternatief voor 2027, al is het onduidelijk welk team het alternatief voor Ferrari kan vormen. Aangezien er dit jaar nieuwe regels gelden in de sport, moet nog blijken wie er met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Leclerc werd eerder al eens in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin, maar daar is het al geruime tijd stil over.

Wat moet Ferrari doen?

Een vertrek van Leclerc bij Ferrari staat dan ook nog lang niet vast. Volgens Blick is er geen alternatief nodig als Ferrari dit jaar met een goede auto op de baan verschijnt. Tijdens de testweek in Barcelona zag Ferrari er competitief uit, en de komende dagen in Bahrein zullen meer duidelijkheid verschaffen over de bolide van de Scuderia.