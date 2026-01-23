Het team van Williams heeft groot nieuws gedeeld. De Britse renstal heeft problemen met de ontwikkeling van de nieuwe FW48 en daarom hebben ze een ingrijpend besluitgenomen. Ze hebben besloten om niet deel te nemen aan de testweek in Barcelona.

Het hing al eventjes in de lucht dat er problemen waren bij de ontwikkeling van de nieuwe auto van Williams. De Britse renstal had nog niet gereageerd op de geruchten, maar deelt vandaag een statement waarin ze het nieuws bevestigen. Ze laten weten dat ze een aantal tests gaan doen en dat ze zich richten op de testweek in Bahrein.

Wat is er aan de hand?

Wat er precies aan de hand is met de auto van Williams, is nog niet duidelijk. Echter werd deze week wel duidelijk dat het Britse team mogelijk problemen tegen zou zijn gekomen die te maken zouden hebben met het chassis. Dat onderdeel van de auto zou naar verluidt te zwaar zijn, waardoor het technische team weer terug moet naar de tekentafel.

Voor Alexander Albon en Carlos Sainz is dit een enorme domper. Beide Formule 1-coureurs hadden hoop gestoken in de nieuwe reglementen en spraken eerder al uit dat 2026 het moment van de waarheid kan worden.

Williams maakt statement

Op de officiële kanalen van Williams, heeft het team uit Grove tekst en uitleg gegeven. "Williams F1 Team heeft besloten niet deel te nemen aan de shakedown-test van volgende week in Barcelona vanwege vertragingen in het FW48-programma, terwijl we blijven streven naar maximale autoprestaties.", zo klinkt het op de website.

"Het team zal in plaats daarvan een reeks tests uitvoeren, waaronder een VTT-programma volgende week met de auto van 2026, ter voorbereiding op de eerste officiële test in Bahrein en de eerste race van het seizoen in Melbourne. We kijken ernaar uit om de komende weken weer aan de slag te gaan en willen al onze fans bedanken voor jullie voortdurende steun – er is veel om samen naar uit te kijken in 2026", voegde de Britse renstal daaraan toe.

Wat moet Williams nu?

Zoals vermeld, gaat Williams dus aan de slag op de fabriek. Wat duidelijk is, is dat zij waarschijnlijk een achterstand zullen krijgen op de andere teams. Een positieve meevaller voor Vowles en consorten, is naar verluidt de Mercedes-motor. Als de geluiden vanuit de paddock waar zijn, zal de Duitse krachtbron een van de betere van het veld zijn.

Williams heeft alleen nog volgende week als zij de tweede test in Bahrein willen halen. Het team zal dus aan de bak moeten, willen zij de auto op tijd afkrijgen voor de eerste race in Australië, die op plaatsvindt op 8 maart.