Drama voor Williams: Albon en Sainz niet in actie in Barcelona

Drama voor Williams: Albon en Sainz niet in actie in Barcelona

Het team van Williams heeft groot nieuws gedeeld. De Britse renstal heeft problemen met de ontwikkeling van de nieuwe FW48 en daarom hebben ze een ingrijpend besluitgenomen. Ze hebben besloten om niet deel te nemen aan de testweek in Barcelona.

Het hing al eventjes in de lucht dat er problemen waren bij de ontwikkeling van de nieuwe auto van Williams. De Britse renstal had nog niet gereageerd op de geruchten, maar deelt vandaag een statement waarin ze het nieuws bevestigen. Ze laten weten dat ze een aantal tests gaan doen en dat ze zich richten op de testweek in Bahrein.

Wat is er aan de hand?

Wat er precies aan de hand is met de auto van Williams, is nog niet duidelijk. Echter werd deze week wel duidelijk dat het Britse team mogelijk problemen tegen zou zijn gekomen die te maken zouden hebben met het chassis. Dat onderdeel van de auto zou naar verluidt te zwaar zijn, waardoor het technische team weer terug moet naar de tekentafel. 

Voor Alexander Albon en Carlos Sainz is dit een enorme domper. Beide Formule 1-coureurs hadden hoop gestoken in de nieuwe reglementen en spraken eerder al uit dat 2026 het moment van de waarheid kan worden. 

Williams maakt statement

Op de officiële kanalen van Williams, heeft het team uit Grove tekst en uitleg gegeven. "Williams F1 Team heeft besloten niet deel te nemen aan de shakedown-test van volgende week in Barcelona vanwege vertragingen in het FW48-programma, terwijl we blijven streven naar maximale autoprestaties.", zo klinkt het op de website

"Het team zal in plaats daarvan een reeks tests uitvoeren, waaronder een VTT-programma volgende week met de auto van 2026, ter voorbereiding op de eerste officiële test in Bahrein en de eerste race van het seizoen in Melbourne. We kijken ernaar uit om de komende weken weer aan de slag te gaan en willen al onze fans bedanken voor jullie voortdurende steun – er is veel om samen naar uit te kijken in 2026", voegde de Britse renstal daaraan toe. 

 

Wat moet Williams nu?

Zoals vermeld, gaat Williams dus aan de slag op de fabriek. Wat duidelijk is, is dat zij waarschijnlijk een achterstand zullen krijgen op de andere teams. Een positieve meevaller voor Vowles en consorten, is naar verluidt de Mercedes-motor. Als de geluiden vanuit de paddock waar zijn, zal de Duitse krachtbron een van de betere van het veld zijn. 

Williams heeft alleen nog volgende week als zij de tweede test in Bahrein willen halen. Het team zal dus aan de bak moeten, willen zij de auto op tijd afkrijgen voor de eerste race in Australië, die op plaatsvindt op 8 maart.

NicoS

Posts: 20.046

Denk je echt dat zoiets geheim blijft?
Je kan maar beter gewoon eerlijk zijn.

  • 3
  • 23 jan 2026 - 14:37
F1 Nieuws Williams

Reacties (12)

Login om te reageren
  • core2duo

    Posts: 1.722

    Ik las het net op het officiële kanaal van het Williams F1 Team zelf, ze kiezen ervoor de testweek in Barcelona over te slaan omdat de nieuwe FW48 nog niet klaar is. Volgens de berichten draait het vooral om problemen bij de ontwikkeling van de auto waardoor ze simpelweg niet op tijd kunnen deelnemen.

    Ik hoop echt dat ze met de FW48 iets geniaals hebben gevonden en die extra tijd besteden aan slimme ontwikkeling in plaats van paniek. Het geluk voor Williams is dat de motor, versnellingsbak en ophanging van Mercedes komen en die onderdelen zijn doorgaans goed getest bij andere teams, dus dat scheelt al een hoop onzekerheid. Fingers crossed 🤞, maar het is wel een erg voorbarige reactie om nu al te zeggen dat het seizoen kansloos is zonder eerst te zien wat ze doen met die extra prep-tijd.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 14:29
  • Black Book

    Posts: 1.819

    Triest.

    Dat is het enige wat ik erbij denk als ik dit lees. Zelfs Cadillac heeft zich tot nu toe prima voorbereid en is in Barcelona, net als Audi en andere kleine teams.

    Williams is onder de leiding van Claire Williams helemaal afgegleden en blijkbaar nog steeds niet in staat om op tijd een auto af te krijgen, ondanks dat het al ruim een halfjaar bekend was dat er 26 januari getest wordt in Barcelona.

    Sarcasme:
    Waarom maakt Williams dit bekend, het is toch een private test waarbij niets naar buiten mag komen dus als ze dit zelf niet hadden gemeld dan zouden we ook niets weten!

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 14:30
    • NicoS

      Posts: 20.046

      Denk je echt dat zoiets geheim blijft?
      Je kan maar beter gewoon eerlijk zijn.

      • + 3
      • 23 jan 2026 - 14:37
  • Maximo

    Posts: 9.652

    Je zou denken dat je dan toch maar met een te zware wagen gaat testen?

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 14:31
    • ADN

      Posts: 377

      Precies mijn gedachte. Je leert over de motor, de aero dynamica, de betrouwbaarheid... Zal wel meer zijn dan enkel gewicht.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 14:47
    • MLTG

      Posts: 1.167

      Als de auto af is zou dat kunnen. Maar wie zegt dat ze niet zo bezig zijn met het gewicht te verlagen dat de auto nog niet helemaal af is .

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 15:03
    • donshere

      Posts: 1.389

      Om onbruikbare data te vergaren, geld en tijd te verspillen? Leren over de motor kan en is reeds gebeurt op de testbank, en aangezien het een Mercedes motor is hebben ze daar geen zorgen over te maken. Als het chassis te zwaar is zijn aero en andere testen nutteloos aangezien de balans en het gewicht niet klopt en dus ook de data niet.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 16:06
  • Williams_F1

    Posts: 1.305

    eigenlijk schandalig slecht.
    of ze weten natuurlijk dat de auto zo vreselijk goed is dat ze met 2 vingers in de neus beide titels pakken..:)

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 15:12
  • Snorremans

    Posts: 201

    De geschiedenis herhaald zich....wederom Williams.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 15:13
  • Tifoso-01

    Posts: 3.835

    De Gazetta meldt dat het chassis niet door de crashtest zou zijn gekomen, wel laat maar misschien was de auto laat klaar.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 15:23
  • schwantz34

    Posts: 41.738

    Ontwerpfoutje bedankt!?

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 15:45
  • Regenrace

    Posts: 2.264

    Sodeju! Voor de verandering eens nieuws, en geen meninkje.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 16:04

