Het team van Williams heeft een zwaar voorseizoen achter de rug, en wist ook niet te overtuigen in Australië. Het lijkt erop dat ook teambaas James Vowles onder druk staat, en dat hij moet vrezen voor zijn positie bij het team.

Vowles werd in 2023 aangesteld als teambaas van Williams. Hij was de vervanger van Jost Capito die zijn contract bij de Britse renstal niet had verlengd. Onder leiding van Vowles zette het team grote stappen, en vorig jaar stonden ze zelfs twee keer op het podium met Carlos Sainz.

Is de positie van Vowles onzeker?

De eerste Grand Prix van dit nieuwe seizoen verliep ook niet zoals gehoopt. In Melbourne kwalificeerde Alexander Albon zich als vijftiende en Carlos Sainz kon geen kwalificatieronde rijden. In de race ging het niet veel beter; Albon eindigde als twaalfde en Sainz als vijftiende. Volgens de Duitse journalist Ralf Bach staat de positie van Vowles onder druk, zo stelt hij in een video van F1-Insider:

"Gisteren kregen we de vraag: 'Welke teambaas moet als eerste vertrekken?'. Ik zei James Vowles, omdat hij onder druk staat. Ze komen van de vijfde plaats en de Amerikaanse investeerders zijn erg ambitieus. Dat is algemeen bekend", begint Bach. Williams behaalde vorig seizoen voor het eerst sinds tien jaar weer een topvijfpositie in het constructeursklassement.

'Het is een vloek'

De start van Williams was absoluut niet best. Het team miste de shakedown die in Barcelona plaatsvond. "Als ze de eerste test missen en de auto te zwaar is, terwijl die van de anderen dat niet is, dan moet iemand daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Daarom denk ik dat ze heel goed opletten. Het is een vloek om iets goeds te doen. Je wordt vijfde en dan word je daarop beoordeeld", is Bach kritisch naar de aandeelhouders van Williams. Vorig seizoen eindigde Albon nog op de vijfde positie in Melbourne. Het team dat geleid wordt door Vowles had daardoor een droomstart.