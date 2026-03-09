user icon
'Vowles moet vrezen voor positie bij Williams'

Het team van Williams heeft een zwaar voorseizoen achter de rug, en wist ook niet te overtuigen in Australië. Het lijkt erop dat ook teambaas James Vowles onder druk staat, en dat hij moet vrezen voor zijn positie bij het team.

Vowles werd in 2023 aangesteld als teambaas van Williams. Hij was de vervanger van Jost Capito die zijn contract bij de Britse renstal niet had verlengd. Onder leiding van Vowles zette het team grote stappen, en vorig jaar stonden ze zelfs twee keer op het podium met Carlos Sainz.

Is de positie van Vowles onzeker?

De eerste Grand Prix van dit nieuwe seizoen verliep ook niet zoals gehoopt. In Melbourne kwalificeerde Alexander Albon zich als vijftiende en Carlos Sainz kon geen kwalificatieronde rijden. In de race ging het niet veel beter; Albon eindigde als twaalfde en Sainz als vijftiende. Volgens de Duitse journalist Ralf Bach staat de positie van Vowles onder druk, zo stelt hij in een video van F1-Insider:

"Gisteren kregen we de vraag: 'Welke teambaas moet als eerste vertrekken?'. Ik zei James Vowles, omdat hij onder druk staat. Ze komen van de vijfde plaats en de Amerikaanse investeerders zijn erg ambitieus. Dat is algemeen bekend", begint Bach. Williams behaalde vorig seizoen voor het eerst sinds tien jaar weer een topvijfpositie in het constructeursklassement. 

'Het is een vloek'

De start van Williams was absoluut niet best. Het team miste de shakedown die in Barcelona plaatsvond. "Als ze de eerste test missen en de auto te zwaar is, terwijl die van de anderen dat niet is, dan moet iemand daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. Daarom denk ik dat ze heel goed opletten. Het is een vloek om iets goeds te doen. Je wordt vijfde en dan word je daarop beoordeeld", is Bach kritisch naar de aandeelhouders van Williams. Vorig seizoen eindigde Albon nog op de vijfde positie in Melbourne. Het team dat geleid wordt door Vowles had daardoor een droomstart.

Nee dat zou echt een enorme fout zijn! Williams komt van heel ver! ergens rond het niveau van amateurisme. Voorraad beheer in excel??? Tot twee jaar geleden was dit de normaalste zaak van de wereld bij Williams.
Vowles heeft heel goed door wat er gebeuren moet. En dat is: eerst alle processen o... [Lees verder]

  9 maa 2026 - 11:03
    Nee dat zou echt een enorme fout zijn! Williams komt van heel ver! ergens rond het niveau van amateurisme. Voorraad beheer in excel??? Tot twee jaar geleden was dit de normaalste zaak van de wereld bij Williams.
    Vowles heeft heel goed door wat er gebeuren moet. En dat is: eerst alle processen op orde! Dat kost tijd. vanuit het fundament moet dat hele team opgebouwd worden. Helemaal van onder af aan! En dan langzaam aan gaan bouwen. Williams zal nog zeker een jaar of 3-4 nodig hebben om op niveau te komen.

    Maar Vowles eruit gooien is echt het stomste wat ze zouden kunnen doen!

    • + 15
    9 maa 2026 - 11:03
    • Grand Prix 4

      Posts: 300

      Precies, dan is men wel erg snel vergeten dat onder zijn leiding de weg omhoog weer is ingeslagen.

      • + 4
      9 maa 2026 - 11:14
    • HarryLam

      Posts: 5.327

      Nou ja...het is ook Bach maar die dit verzint bij gebrek aan een beter antwoord.

      • + 0
      9 maa 2026 - 12:14
    • Regenrace

      Posts: 2.395

      Moest vorig jaar Vasseur niet vrezen voor zijn baan? En zo gaan we weer lekker door. Mooi item voor DtS.

      • + 0
      9 maa 2026 - 12:59
  • Damon Hill

    Posts: 19.727

    Ligt dit allemaal aan Vowles? Oké, het begin van dit seizoen is niet heel goed, maar over het algemeen hebben ze de weg naar boven gewoon weer gevonden. Ik bedoel... denk eens terug aan de tijd dat Claire Williams aan het roer stond, de auto een draak was en ze coureurs als Stroll & Sirotkin nodig hadden om de portemonee te vullen. Nee... dan staan ze er nu een stuk beter voor en hebben ze ook nog twee degelijke coureurs.

    • + 2
    9 maa 2026 - 11:09
    • The Wolf

      Posts: 264

      Vind ook dat dit historische team onder Vowles weer iets van z'n glans begint terug te krijgen, na jaren achteraan spartelen onder Claire. Nu hebben ze een extra handicap met deze grote regelwijzigingen icm het feit dat ze een klein team met minder armslag zijn. De ambities zijn er echter ook met de coureurs die ze in dienst hebben, dus geef het nog tijd, denk dat ze met Vowles een goede in huis hebben

      • + 2
      9 maa 2026 - 11:31
  • Astfgl

    Posts: 980

    Dat zou wel erg voorbarig zijn. Dit seizoen is een grote reset en het is vrij normaal dat sommige teams daar minder goed uit de startblokken komen dan anderen. Een paar kleine problemen in de aanloop en je hebt meteen een grote achterstand om in te halen. Laten we eerst eens kijken hoe Williams zich gaat ontwikkelen dit seizoen en of ze het tempo weten te hervinden.

    • + 2
    9 maa 2026 - 11:10
  • Joeppp

    Posts: 8.369

    Als je nu Vowles ontslaat wat moet er dan wel niet met Newey gebeuren?

    • + 5
    9 maa 2026 - 11:33
  • ADN

    Posts: 391

    De auto is te zwaar en presteert daarom momenteel niet goed. Tegelijkertijd is snelheid winnen relatief makkelijk; gewicht verliezen i.p.v. flapjes aanpassen (vaak met maar met marginale winsten). Naar verluid is de wagen zo'n 20 kg te zwaar. Kijk eens wat een potentieel als je dit gewicht weet te verliezen!

    • + 2
    9 maa 2026 - 11:43
  • gridiron

    Posts: 3.259

    Momenteel is het niet meer dan de persoonlijke opinie van 1 journalist, anderzijds zou Horner wel goede contacten hebben met een andere groep investeerders en als die met elkaar beginnen te praten ...

    • + 1
    9 maa 2026 - 12:05
    • Erik FW34

      Posts: 3.825

      Als Horner de Teambaas van Williams wordt ga ik toch echt een ander team supporten :-)

      • + 4
      9 maa 2026 - 12:10
    • HarryLam

      Posts: 5.327

      Journalisten horen hun mening voor zich te houden.

      • + 1
      9 maa 2026 - 12:15
  • Patrace

    Posts: 6.554

    Ha, erg ambitieus staat gelijk aan erg ongeduldig?

    Die investeerders begrijpen kennelijk weinig van de F1.
    Williams is echt wel op de goede weg en gaan gewoon weer naar voren kruipen dit jaar.
    Als Vowles daar de tijd voor krijgt tenminste.
    Dat ze niet klaar waren bij de start van de tests en nu ook nog te zwaar zijn, is geen ramp in race één. Gewicht kun je met updates verbeteren, en ze gaan snel begrijpen hoe de motor werkt. Dan zitten ze er gewoon weer bij.
    Ze zijn nog steeds bezig om de logistieke achterstand in te lopen, maar onder de budgetcap kost dat gewoon een paar seizoenen.

    • + 2
    9 maa 2026 - 12:08
    • HarryLam

      Posts: 5.327

      Investeerders zijn de pest voor de F1, .....sponsors moet je hebben.

      • + 0
      9 maa 2026 - 12:17
    • StevenQ

      Posts: 10.267

      Dorlington is al sinds 2020 eigenaar, dus misschien hadden ze al meer resultaten verwacht

      • + 0
      9 maa 2026 - 12:39
    • HarryLam

      Posts: 5.327

      Domlinton heeft niets te klagen, destijds 152 mil betaald voor Williams, waarde nu minimaal 10x meer.

      • + 0
      9 maa 2026 - 13:54
  • dutchiceman

    Posts: 5.578

    Als ze Vowles eruit gooien zijn ze helemaal knetter!!

    • + 0
    9 maa 2026 - 13:07

