De 2026 raceauto's zijn kleiner en lichter

Vanaf 2026 is de Formule 1 grote veranderingen ondergaan. Dit geldt niet alleen voor het format van de kwalificatie door de toevoeging van een elfde team onder de naam Cadillac, maar ook voor tal van technische innovaties. Volgens de info op de officiële website van de FIA hebben de veranderingen betrekking op het ontwerp en de aandrijving van de bolides, de gebruikte brandstof en andere aerodynamische kenmerken van de auto's.

Belangrijkste veranderingen

Volgens de federatie is het tijd voor deze veranderingen – de vooruitgang staat niet stil, dus F1-auto's moeten moderner en veiliger worden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die de auto's zullen ondergaan:

Kenmerken

Wijzigingen

Opmerking

Afmetingen en gewicht

De wielbasis wordt 200 mm korter (tot 3400 mm), de breedte 100 mm smaller (tot 1900 mm) en het minimumgewicht daalt met 30 kg (tot 768 kg).

Positieve invloed op de snelheidskarakteristieken van racewagens, hun wendbaarheid en veiligheid op het circuit.

Smalle banden

De breedte van de voorbanden wordt 25 mm smaller en die van de achterbanden 30 mm, terwijl de 18-inch velgen behouden blijven.

Eliminatie van het slingereffect bij grote slijtage in combinatie met nivellering van het rol-effect van de machine.

Kleinere bodembreedte

De breedte van de bodem wordt 150 mm smaller.

Aanzienlijke vermindering van het grondeffect.

De technische veranderingen moeten de races spannender maken en de concurrentie tussen de coureurs in zowel de kwalificaties als de hoofdraces op zondag vergroten. Deze veranderingen zullen een grote invloed hebben op het ontwerp, de aerodynamica en de rijeigenschappen van de nieuwe racewagens.

Regelwijzigingen die van invloed zijn op het ontwerp

De nieuwe Formule 1-regels veranderen de filosofie achter het uiterlijk van de bolides radicaal door het concept van de wendbare “Agile Car” te introduceren. Het belangrijkste doel van de door de FIA-functionarissen voorbereide wijzigingen is om de auto's lichter en kleiner te maken. Het klassieke DRS-systeem behoort tot het verleden. Deze wordt vervangen door een complexe technologie voor het actief aanpassen van zowel de achter- als de voorvleugels, met twee modussen en een extra modus voor het inhalen.

Dit alles leidt tot grote veranderingen in het ontwerp van de raceauto's, waaronder:

een kleinere vloeroppervlakte, waardoor de neerwaartse druk met 30% afneemt;

het verdwijnen van de voorwielkasten en de onderste vleugel om het gewicht van de auto's te verminderen;

een tweedelige structuur van de neuskegel om de veiligheid bij botsingen te verbeteren.

Deze veranderingen hebben niet alleen positieve reacties gekregen, maar ook veel kritiek. Volgens het tijdschrift MotorSport zijn de belangrijkste punten van kritiek van coureurs en ingenieurs van de teams:

veranderingen in de bestuurbaarheid van de bolides, met name in bochten;

een complex energieverbruikssysteem, dat het effect van “snelheidsstrijd” in races kan uitsluiten;

onrealistische doelstellingen om het gewicht van de auto's te verminderen.

Bovendien lieten simulatieraces vreemd gedrag van de bolides zien. Zo moesten coureurs op rechte stukken van de snelweg in lagere versnellingen rijden om de accu's op te laden. Veel mensen vinden dit onzin.

Innovaties in het chassis en de carrosserie

Volgens de technische voorschriften van F-1 2026 moeten de bolides “slanker” worden, wat het inhalen op smalle circuits makkelijker maakt. De belangrijkste veranderingen zijn:

verkorting van de wielbasis tot 3400 millimeter;

vermindering van de breedte tot 950 mm;

vermindering van de breedte van de voorbanden tot 334 mm, van de achterbanden tot 420,3 mm.

Het belangrijkste doel van deze veranderingen is om het gewicht van de nieuwe hybride aandrijflijnen te compenseren, dat aanzienlijk hoger is dan dat van traditionele verbrandingsmotoren. Dit moet ook de turbulentie achter de wielen van de racewagens verminderen. De nieuwe geometrie van de carrosserie van de auto's leidt tot de volgende veranderingen in rijeigenschappen:

Factor

Gevolgen voor het racen

Vermindering van de aandrukkracht op de baan

Verminderde snelheid en stabiliteit in bochten, wat van piloten een hoog niveau van rijvaardigheid vereist.

Het 'vieze lucht' effect

De mogelijkheid om dicht achter de voorste auto te rijden zonder grip te verliezen.

Energie terugwinning

De noodzaak om hard te remmen om de accu's op te laden.

Deze veranderingen zijn bekritiseerd door coureurs van toonaangevende teams. Lewis Hamilton van Ferrari heeft zijn zorgen geuit over de veiligheid van de nieuwe bolides.

Ook racefans zijn niet helemaal zeker wat ze van de veranderingen moeten denken, omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten qua prestaties van de coureurs en voorspelbaarheid van de resultaten. Vooral dat laatste is belangrijk voor mensen die graag wedden op F1.

Als je tot deze categorie racefans behoort, kunnen websites met overzichten je helpen de beste plek voor voorspellingen te vinden, waar je ook de tijd tussen de weddenschappen kunt verdrijven door online gokkasten te spelen. De internationale dienst Slotozilla verzamelt lijsten met betrouwbare casinowebsites met populaire spellen, welkomstbonussen en promoties. De dienst biedt ook overzichten van gelicentieerde slots met een eerlijke RTP.

Aerodynamica en verkleining

Actieve aerodynamica is nog een belangrijke verandering in de nieuwe technische regels van de Formule 1. Voor het eerst in de geschiedenis van de races worden niet alleen de achtervleugels, maar ook de voorvleugels beweegbaar.

X-mode bedoeld voor gebruik op rechte stukken van het circuit om de luchtweerstand te verminderen. Z-mode wordt gebruikt in bochten. Er worden open vleugelkleppen gebruikt om de neerwaartse druk te vergroten.

Het traditionele DRS-systeem behoort dus tot het verleden. Het maakt plaats voor twee nieuwe modi, die tot doel hebben de algehele efficiëntie van de bolides te verhogen.

Optimalisatie van aandrijflijnen voor lichtere auto's

Volgens het nieuwe F-1-concept zijn de belangrijkste veranderingen in de motorarchitectuur van de bolides:

het verwijderen van de zware MGU-H om de constructie van de aandrijving te vereenvoudigen, de achterkant van de auto's lichter te maken en het zwaartepunt te verlagen;

een verdrievoudiging van het vermogen van de ERS, wat een compacte indeling van de aandrijfelementen vereist;

50/50 vermogenssymmetrie – de verbrandingsmotor en het elektronische systeem leveren ongeveer evenveel vermogen om het gewicht van de auto's te optimaliseren en de energiedichtheid in de accu te verhogen.

Al deze veranderingen hebben ook een directe invloed op andere prestaties van de bolides. De informatie in de onderstaande tabel geeft meer details:

Element

Optimalisatie

Effect

ES-batterij

Gebruik van compactere energieopslagcellen.

Behoud van een korte wielbasis (3400 mm).

Brandstofsysteem

Overstap naar 100% duurzame brandstof.

Vermindering van het tankvolume tot 7-80 kg.

MGU-K

Integratie in het chassis.

Verbeterde wendbaarheid door het zwaartepunt naar het midden van de auto te verplaatsen.

Daarnaast worden in 2026 Manual Override Mode (MOM) en energiebeheer ingevoerd, zoals eerder beschreven op de officiële website van de FIA. Volgens deze regels krijgen de leidende auto en de achtervolger op rechte stukken van het circuit gelijke toegang tot energie bij snelheden tot 290 km/u.

Als deze snelheid wordt overschreden, wordt de energievoorziening van de leider verminderd, terwijl de achtervolger tot 350 kW (tot 337 km/u) kan gebruiken. Technisch gezien vermindert dit de thermische belasting van het koelsysteem van de motoren. Door deze beslissing komt de leider echter in een vooraf ongunstige situatie terecht.

Invloed op de concurrentie en de race-dynamiek

Kortom, de veranderingen zouden een positieve invloed moeten hebben op de racedynamiek. De totale invloed van alle hierboven beschreven technische innovaties in F1-auto's vanaf 2026 kan worden weergegeven in de onderstaande tabel:

Factor

Invloed op de dynamiek

Verwachte uitkomst

Manual Override Mode (inhaalmodus)

Tactisch vermogensbeheer.

Meer inhalen in bochten.

X/Z Aero-modi

Vermindering van de gevoeligheid van krachtinstallaties voor "vuile lucht".

De mogelijkheid om de leider op de hielen te zitten.

Verkleining van auto's

Verbeterde wendbaarheid.

Meer dynamische races met veel spannende achtervolgingen en inhaalmanoeuvres.

Verwijdering van MGU-H

Vereenvoudiging van de constructie van de aandrijfeenheid.

Toename van de concurrentie tussen de coureurs van de teams.

Tegelijkertijd zijn er ook een aantal negatieve punten, waarbij zowel ingenieurs als coureurs een paar belangrijke noemen. Dit zijn de verminderde neerwaartse druk van de auto's, het moeilijke energiebeheer, de actieve aerodynamica en het vereenvoudigde chassis.

Vooruitzichten voor de toekomst: balans tussen snelheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid

Volgens een rapport op de officiële website van de Formule 1 worden circuits in 2026 niet alleen een plek om races te houden, maar ook een echte proeftuin voor nieuwe technologische oplossingen. Onder de mogelijke toekomstige innovaties verwachten experts:

uitbreiding van het peloton tot 12 teams;

geleidelijke toename van het vermogen van accu's;

actieve implementatie van augmented reality-technologieën voor teamleden en toeschouwers;

optimalisatie van de balans tussen aerodynamica en veiligheid van de bolides.

Ook wordt verwacht dat er langzaam maar zeker een hevige concurrentiestrijd tussen de teams ontstaat door de invoering van een uitgavenplafond en de komst van nieuwe investeerders uit de VS en het Midden-Oosten. Maar alleen de resultaten die de teams dit jaar laten zien en hoe betrokken de toeschouwers zijn, zullen bepalen hoe de F1-filosofie zich verder ontwikkelt.