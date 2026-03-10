De Formule 1 staat misschien wel meer dan ooit ter discussie. De entree van de nieuwe auto's hebben bij een aantal grote namen in de koningsklasse van de autosport, de wenkbrauwen laten fronsen. Ook voormalig F1-coureur Christijan Albers kan maar moeilijk wennen aan de nieuwe machines.

Na de wintertest in Bahrein en de eerste race in Australië, hebben de nieuwe auto's een hoop weerstand opgeroepen. Vanwege het vele managen van de batterij die de motor ondersteunt, hadden onder andere Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso harde woorden klaarliggen voor het nieuwe reglement.

'DNA van Formule 1 verdwijnt'

Na de race in Australië - die gewonnen werd door George Russell - heeft Albers toch een rare smaak in zijn mond gekregen van de nieuwe auto's. "Mijn gevoel is heel simpel, een laboratorium heeft lopen rommelen met het DNA van de Formule 1", zo klinkt het in de F1-podcast van de Telegraaf.

"Het is niet echt de positieve kant opgegaan, maar meer de negatieve kant. Het haalt echt alles weg wat F1-waardig is en dat wil zeggen dat als je als talent boven komt drijven, zeg maar de skills die je hebt, dat komt naar boven in de bochten. Je kan hem daar in laten rollen, beter aan remmen of beter accelereren. Dat soort dingen wordt nu weggehaald omdat het meer management wordt van batterij tot hoever je vermogen kan hebben", voegde hij daaraan toe.

Albers pleit voor veranderingen

Albers hoopt dan ook dat de FOM en de FIA samen optrekken en snel voor veranderingen gaan zorgen. "Ik denk persoonlijk wel dat de FOM druk op de FIA zal gaan zetten, en de F1-teams ook wel, om daar verandering in te brengen. De vraag is natuurlijk of ze het gaan doen en wanneer ze het gaan doen. Misschien dat ze iets kunnen vinden waardoor de batterij weer sneller laadt of iets met de motor dat ze van 50/50 naar 70/30 gaan."

"Maar ze moeten wel iets doen. Het is voor alle teams hetzelfde, dus dat is de discussie niet. Maar je haalt wel het DNA van de sport weg van de coureur en van de sport, en dat is heel pijnlijk om te zien", zo sloot Albers uiteindelijk af.