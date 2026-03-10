user icon
Albers baalt na eerste race: "Het DNA van Formule 1 verdwijnt door deze auto's"

De Formule 1 staat misschien wel meer dan ooit ter discussie. De entree van de nieuwe auto's hebben bij een aantal grote namen in de koningsklasse van de autosport, de wenkbrauwen laten fronsen. Ook voormalig F1-coureur Christijan Albers kan maar moeilijk wennen aan de nieuwe machines. 

Na de wintertest in Bahrein en de eerste race in Australië, hebben de nieuwe auto's een hoop weerstand opgeroepen. Vanwege het vele managen van de batterij die de motor ondersteunt, hadden onder andere Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso harde woorden klaarliggen voor het nieuwe reglement. 

'DNA van Formule 1 verdwijnt'

Na de race in Australië - die gewonnen werd door George Russell - heeft Albers toch een rare smaak in zijn mond gekregen van de nieuwe auto's. "Mijn gevoel is heel simpel, een laboratorium heeft lopen rommelen met het DNA van de Formule 1", zo klinkt het in de F1-podcast van de Telegraaf.

"Het is niet echt de positieve kant opgegaan, maar meer de negatieve kant. Het haalt echt alles weg wat F1-waardig is en dat wil zeggen dat als je als talent boven komt drijven, zeg maar de skills die je hebt, dat komt naar boven in de bochten. Je kan hem daar in laten rollen, beter aan remmen of beter accelereren. Dat soort dingen wordt nu weggehaald omdat het meer management wordt van batterij tot hoever je vermogen kan hebben", voegde hij daaraan toe. 

Albers pleit voor veranderingen 

Albers hoopt dan ook dat de FOM en de FIA samen optrekken en snel voor veranderingen gaan zorgen. "Ik denk persoonlijk wel dat de FOM druk op de FIA zal gaan zetten, en de F1-teams ook wel, om daar verandering in te brengen. De vraag is natuurlijk of ze het gaan doen en wanneer ze het gaan doen. Misschien dat ze iets kunnen vinden waardoor de batterij weer sneller laadt of iets met de motor dat ze van 50/50 naar 70/30 gaan." 

"Maar ze moeten wel iets doen. Het is voor alle teams hetzelfde, dus dat is de discussie niet. Maar je haalt wel het DNA van de sport weg van de coureur en van de sport, en dat is heel pijnlijk om te zien", zo sloot Albers uiteindelijk af.

NicoS

Posts: 20.259

Hoe meer ik er over nadenk, hoe jammer ik het vind dat de regels voor de auto’s zelf een flinke stap vooruit is tov vorige jaren. Kleiner, lichter, wendbaarder en minder downforce, daarbovenop zien ze er ook nog eens een stuk beter uit. Alle ingrediënten voor een geweldige F1 auto.
Maar dan st... [Lees verder]

  • 12
  • 10 maa 2026 - 19:14
Reacties (25)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.388

    @Pietje, kun je de link van het interview van Max met The Telegraph nog eens plaatsen? Kan 'm niet meer vinden.
    Hoor van verschillende kanten dat het een must read moet zijn...

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 18:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.578

      Bedoel je deze?Heb ff geen tijd. Zit te eten.

      https://archive.is/5CTjd

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 18:49
    • Pietje Bell

      Posts: 33.578

      Die link is geen interview met de Telegraph. Ze quoten uit zijn interview
      met de Up to Speed podcast.
      Van wanneer was dat interview met de Telegraph ongeveer?

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 19:03
    • Larry Perkins

      Posts: 63.388

      Thanx!
      Dacht van vandaag.
      Maar nou twijfel ik, laat anders maar...

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 20:15
    • Pietje Bell

      Posts: 33.578

      Dit is het laatste artikel over de F1 en dat dateert van gisteren. heb alle artikelen van de afgelopen week nagekeken, maar geen interview met Max.
      Was het wel in the Telegraph?

      Ook achter de betaalmuur: https://archive.is/ZtnkV

      Gary Anderson

      Drivers matter less than ever under Formula 1’s dangerous new rules

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 20:24
  • De Vogel is Geland

    Posts: 736

    Albers spuugt weer feiten

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 18:49
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.162

    Ik had ook al wel genoeg aan de samenvatting op Viaplay. Ik heb niet eens een betaald abonnement meer maar dit kon ik wel gewoon kijken...
    Maar het product F1 anno nu is me geen nieuw betaald abonnement waard.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 19:01
  • NicoS

    Posts: 20.259

    Hoe meer ik er over nadenk, hoe jammer ik het vind dat de regels voor de auto’s zelf een flinke stap vooruit is tov vorige jaren. Kleiner, lichter, wendbaarder en minder downforce, daarbovenop zien ze er ook nog eens een stuk beter uit. Alle ingrediënten voor een geweldige F1 auto.
    Maar dan stoppen ze er een misbaksel van een aandrijflijn in die alles helemaal teniet doet, en de kern waar het om draait RACEN! volledig de nek om draait…….zoooo zonde dit.
    Het had allemaal zo mooi kunnen zijn, maar de k.t motorfabrikanten hebben de F1 vermoord……..:(

    • + 12
    • 10 maa 2026 - 19:14
    • Pietje Bell

      Posts: 33.578

      Ik kan het mis hebben maar was het niet Audi die dit als eis had
      om toe te treden tot de F1?

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 19:18
    • Pietje Bell

      Posts: 33.578

      Omdat je het over motor fabrikanten hebt.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 19:19
    • Erwinnaar

      Posts: 5.554

      mooi omschreven, precies zoals ik het ook ervaar (die hoepel blijft een ding maar goed, snap die wel).

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 19:38
    • NicoS

      Posts: 20.259

      @Pietje,
      De MGU-H moest verdwijnen om Audi aan boord te krijgen, toen besloot Honda ook weer om terug te keren.
      Ze hadden nooit aan die 50/50 vast moeten houden nadat besloten was om de MGU-H te schrappen.
      De 70/30 die Albers (hij zegt eindelijk iets zinnigs…..;)) hadden ze moeten kiezen, en van daaruit mogelijk in de toekomst kleine stapjes maken als ze dat willen. Dan weet je wat mogelijk is, en wat niet.
      Nu zit je met iets wat niet werkt op de meeste circuits.

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 20:12
    • Pietje Bell

      Posts: 33.578

      Ze schijnen dit weekend om tafel te gaan zitten. Hopelijk worden ze het eens en komt er iets van 70/30 uit. Alles beter dan 50/50!!

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 20:31
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.169

      Het punt is ook, los van of je nu wel of geen fan bent van de motor formule, dat de F1 het ergens zichzelf onmogelijk heeft gemaakt.

      Door de massale toename in aandacht, kijkers en dus sponsoren (mede dankzij Hamilton en Verstappen + DTS) zag men ineens dat het winstgevend ging worden. En niet een klein beetje ook. Dat opent deuren voor nieuwe fabrikanten die financiële middelen hebben, dat houdt een cirkel in stand.

      Hoewel ik nog steeds vind dat we het een kans moeten geven na nota bene 1 weekend, zou het inderdaad goed mogelijk kunnen zijn dat op een gegeven moment de F1 implodeert en het weer wat meer terug gaat naar haar origine.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 21:43
    • Erwinnaar

      Posts: 5.554

      Tanks niet groot genoeg

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 22:48
  • NicoS

    Posts: 20.259

    Ik was nog niet klaar……
    De kwalificatie…..wat hebben we afgelopen jaren geweldige kwalificaties gehad waar de coureurs de laatste duizendsten van seconden uit hun auto moesten persen om de pole te pakken. Duidelijk te zien dat ze vol aan het trappen waren en veel risico’s namen.
    De afgelopen Kwalificatie heb ik dat niet gezien, sterker soms was het niet te zien of ze in een push ronde zaten, of in een opwarm/oplaad ronde.
    Het was alsof ik een vrije training aan het bekijken was, er was ook geen touw aan vast te knopen, echt triest…..

    • + 10
    • 10 maa 2026 - 19:26
    • Joeppp

      Posts: 8.374

      Tsja, de Formule1 is verworden tot wat veel mensen, die geen verstand van F1 hadden altijd zeiden: " Wat is daar nu aan, ze rijden gewoon rondjes."

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 19:36
    • Erwinnaar

      Posts: 5.554

      En ruim 4 seconden trager die McLarens dan vorig jaar...is nogal wat puur door het remmen om die verrekte batterij maar te vullen.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 19:39
    • da_bartman

      Posts: 6.465

      " En ruim 4 seconden trager " die 4 seconden kunnen me eigenlijk niet zoveel schelen. Zolang ze maar in een kwalificatie alles uit hun auto kunnen wringen zonder voor een bocht te moeten harvesten. En zolang er in de races echte gevechten zijn en geen batterij-passeer-acties. Als je naar het circuit gaat wil je iedere keer verrast worden hoe hard die auto's door een bocht knallen en niet hoe ze in diezelfde bochten hun batterij bijladen.

      • + 4
      • 10 maa 2026 - 20:07
    • NicoS

      Posts: 20.259

      Dat ze vier seconden langzamer zijn is in mijn ogen helemaal geen probleem, de manier waarop gereden moet worden wel…..

      • + 5
      • 10 maa 2026 - 20:13
  • Pietje Bell

    Posts: 33.578

    Geen idee waar ik dit kwijt kan, maar ff hier dan.

    Kimi en Hadjar deden het in het vliegtuig op weg naar Sjanghai voorkomen alsof het al rond
    is dat beide races in april worden afgelast.
    Hier iemand uit Jeddah:

    ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️
    @ahmed_baokbah

    According to @IbrahimAlZubadi Saudi Arabian GP will be held as planned despite all
    the rumours of the GP being cancelled

    Important to note that from center to west of the kingdom air traffic especially Jeddah
    traffic has remained unaffected ever since the start of conflict now we wait for the
    official announcement ( Jeddah as pointed on the map ➡️ )

    Volgens @IbrahimAlZubadi zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië zoals gepland doorgaan, ondanks alle geruchten dat de GP zou worden afgelast.

    Het is belangrijk op te merken dat het luchtverkeer vanuit het centrum tot het westen
    van het koninkrijk, met name het verkeer naar Jeddah, sinds het begin van het conflict
    onveranderd is gebleven. Nu wachten we op de officiële aankondiging (Jeddah zoals
    aangegeven op de kaart ➡️ ).

    Reactie:
    🍉
    @LieutLatifi

    As much as I can find Ibrahim an annoying person to deal with online, there are almost
    no journalists who are as credible as him in the Middle East.

    Linken van Ibrahim volgen.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 19:39
  • Bertrand Gachot

    Posts: 378

    Het is de eerste keer dat ik naar Albers in een podcast heb geluisterd, en ik moet heel eerlijk zijn als erkend azijn urineerder viel dit helemaal niet tegen, inhoudelijk gewoon een goed onderbouwde analyse. Tegelijkertijd de man zou wat minder Redbull of koffie moeten drinken, dit is niet normaal wat een geratel ! En de vaste Albers ergernis, Als-dan fouten in iedere zin.

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 19:48
  • Sluweslager

    Posts: 229

    Spuit 11 heeft ook wat te zeggen over de nieuwe bolides

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 20:37

