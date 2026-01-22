Williams lijkt tegen een vervelend obstakel aan te lopen richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Ralf Bach bestaat de kans dat de Britse renstal de eerste testweek in Barcelona volledig moet laten schieten.

De renstal uit Grove, waar Alex Albon en Carlos Sainz dit seizoen voor uitkomen, zou volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko juist flinke stappen hebben gezet in de winter. Toch klinken er nu zorgelijke geluiden vanuit de paddock. Bach liet bij het Duitse F1-Insider weten dat Williams mogelijk nog niet klaar is om af te reizen naar Spanje.

Zorgen rond chassis Williams

Volgens Bach bestaat er een serieuze kans dat Williams de volledige testweek in Barcelona overslaat. Dat zou niet te maken hebben met een strategische keuze, zoals bij McLaren, maar met technische problemen die het team parten spelen. Dit zou een mokerslag zijn voor Albon en Sainz, die allebei recentelijk hun hoop uitspraken voor de komende jaren.

Doordat Williams met de Mercedes-motor achterin rijdt, waren de verwachtingen hooggespannen. Meerdere geluiden vanuit de paddock beweren namelijk dat de Duitse krachtbron, voorlopig de beste zal zijn.

‘Gewichtsprobleem ligt aan de basis’

Waar McLaren bewust besloot om later aan te sluiten bij de wintertest om extra ontwikkelingstijd te creëren voor de MCL40, zouden de redenen bij Williams heel anders liggen. Bach meldt dat het chassis van de nieuwe auto mogelijk te zwaar is en niet voldoet aan de gestelde eisen.

“Wat ik steeds vaker hoor, is dat Williams de eerste testweek in Barcelona misschien niet eens haalt,” stelt Bach. “Er wordt gezegd dat het chassis simpelweg te zwaar is en dat ze het op dit moment niet opgelost krijgen. Ik hoor dat via meerdere bronnen. Als Williams er straks wél staat, dan kunnen we dit verhaal meteen de prullenbak in gooien. Maar als ze ontbreken, dan is dat een bijzonder slecht teken.”