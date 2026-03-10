Er gonst opnieuw een opvallend gerucht in de Formule 1-paddock. Volgens verschillende bronnen zou Lawrence Stroll opnieuw nadenken over een poging om Christian Horner naar zijn project te halen.

De ervaren teambaas, jarenlang het gezicht van Red Bull Racing, is momenteel met sabbatical en zou vanaf april weer beschikbaar zijn voor een nieuwe uitdaging in de Formule 1. Zelf liet Horner al meerdere keren doorschemeren dolgraag terug te willen keren.

Stroll zoekt naar manier om team te versterken

Binnen het project van Aston Martin leeft al langer de ambitie om structureel mee te doen om overwinningen en titels, en dat is nu allesbehalve het geval. Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen in Australië namelijk niet in de buurt van enigszins punten. Stroll senior zou daarom bekijken of Horner een rol kan spelen in het verder uitbouwen van het team.

Horner staat bekend als een van de meest succesvolle teambazen van de moderne Formule 1 en speelde een sleutelrol in de dominante jaren van Red Bull. Dat profiel maakt hem voor Stroll een interessante kandidaat om het sportieve project naar een hoger niveau te tillen.

Aandeleneisen mogelijk struikelblok

Toch lijkt een eventuele samenwerking allesbehalve vanzelfsprekend. Volgens de geruchten zou Horner bij een nieuwe functie ook willen meeprofiteren van het project op langere termijn.

Daarbij zouden eisen rond aandelen of een participatie in het team een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen.

Beslissing nog onzeker

Of het daadwerkelijk tot een deal komt, blijft voorlopig onduidelijk. Binnen de paddock wordt wel gefluisterd dat Stroll het idee opnieuw serieus bekijkt, zeker nu Horner binnenkort weer beschikbaar zou zijn.

De vraag is vooral of beide partijen elkaar ook financieel en strategisch kunnen vinden. Mocht dat lukken, dan zou de komst van Horner opnieuw voor een stevige verschuiving in de machtsverhoudingen binnen de Formule 1 kunnen zorgen.