Max Verstappen is al vanaf zijn debuut in 2015 altijd een controversieel persoon geweest. De Nederlander heeft de afgelopen jaren enorm veel mensen laten genieten in de Formule 1, maar heeft ook voor de nodige weerstand gezorgd. Zelf haalde hij zijn schouders omhoog toen hij daarmee geconfronteerd werd.

De agressieve rijstijl en persoonlijkheid van Verstappen heeft de Red Bull Racing-coureur vier wereldtitels opgeleverd, maar heeft ook mensen tegen zich in het harnas gewerkt. Toto Wolff, Sebastian Vettel, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell en nog vele anderen zullen ongetwijfeld een keer gillend wakker zijn geworden van de man die regelmatig het vuur aan hun schenen wist te leggen. McLaren-CEO Zak Brown omschreef hem zelfs als een figuur uit een horrorfilm, waar de 28-jarige zelf wel om kon lachen.

Verstappen reageert ijskoud

In gesprek met The Times reageerde Verstappen op de vele confrontaties die hij had met een aantal bolwerken in de Formule 1. "Over het algemeen ben ik dezelfde persoon geweest", zo liet hij weten. "Het is gewoon dat je auto soms een beetje beter of slechter is, soms ben je de underdog, soms domineer je bijna het hele seizoen, waarschijnlijk is dat iets wat mensen niet leuk vinden."

"Dat is niet mijn probleem. Ik ben hier om te winnen, en ik probeer elke race te winnen, toch? Dat is altijd het doel. Waarom zou ik medelijden hebben met succes? Dat zou een beetje gek zijn", zo vervolgde hij.

'Ik wil trouw aan mijzelf zijn'

Verstappen had dan ook een alleszeggende boodschap voor zijn zogenaamde haters klaarstaan. "Het is beter om positief, laten we zeggen, meer aanvaard te zijn. Maar het belangrijkste is dat ik trouw ben aan mezelf, niet alleen om er goed uit te zien aan de buitenkant."

"Je houdt ervan of je haat het. Ik ben er niet om vrienden te maken. Ik ben gewoon mezelf. Ik probeer altijd dezelfde persoon te zijn op en naast de baan", zo sloot hij uiteindelijk af.