user icon
icon

Verstappen heeft boodschap voor haters: "Niet mijn probleem"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen heeft boodschap voor haters: "Niet mijn probleem"

Max Verstappen is al vanaf zijn debuut in 2015 altijd een controversieel persoon geweest. De Nederlander heeft de afgelopen jaren enorm veel mensen laten genieten in de Formule 1, maar heeft ook voor de nodige weerstand gezorgd. Zelf haalde hij zijn schouders omhoog toen hij daarmee geconfronteerd werd. 

De agressieve rijstijl en persoonlijkheid van Verstappen heeft de Red Bull Racing-coureur vier wereldtitels opgeleverd, maar heeft ook mensen tegen zich in het harnas gewerkt. Toto Wolff, Sebastian Vettel, Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell en nog vele anderen zullen ongetwijfeld een keer gillend wakker zijn geworden van de man die regelmatig het vuur aan hun schenen wist te leggen. McLaren-CEO Zak Brown omschreef hem zelfs als een figuur uit een horrorfilm, waar de 28-jarige zelf wel om kon lachen. 

Meer over Max Verstappen 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa

Verstappen reageert ijskoud 

In gesprek met The Times reageerde Verstappen op de vele confrontaties die hij had met een aantal bolwerken in de Formule 1. "Over het algemeen ben ik dezelfde persoon geweest", zo liet hij weten. "Het is gewoon dat je auto soms een beetje beter of slechter is, soms ben je de underdog, soms domineer je bijna het hele seizoen, waarschijnlijk is dat iets wat mensen niet leuk vinden." 

"Dat is niet mijn probleem. Ik ben hier om te winnen, en ik probeer elke race te winnen, toch? Dat is altijd het doel. Waarom zou ik medelijden hebben met succes? Dat zou een beetje gek zijn", zo vervolgde hij. 

'Ik wil trouw aan mijzelf zijn'

Verstappen had dan ook een alleszeggende boodschap voor zijn zogenaamde haters klaarstaan. "Het is beter om positief, laten we zeggen, meer aanvaard te zijn. Maar het belangrijkste is dat ik trouw ben aan mezelf, niet alleen om er goed uit te zien aan de buitenkant." 

"Je houdt ervan of je haat het. Ik ben er niet om vrienden te maken. Ik ben gewoon mezelf. Ik probeer altijd dezelfde persoon te zijn op en naast de baan", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.686

Ik snap mensen niet dat ze 'n hekel aan Max kunnen hebben....iemand?

  • 6
  • 10 maa 2026 - 16:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.686

    Ik snap mensen niet dat ze 'n hekel aan Max kunnen hebben....iemand?

    • + 6
    • 10 maa 2026 - 16:52
    • Respect

      Posts: 68

      Loop je nou weer te zeuren en te trollen Ouw. Wat blijf je een zielig persoon met veel haat.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 17:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.686

      Ach, Respect gaat weer voor de plusjes hoor.
      En dan vindt hij mij zielig haha.

      Het wordt tijd dat je weer je foto van Max op je knieën lig en gaat wrijven over je leuter.....kom je weer tot rust...

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 18:00
    • rwinn2893

      Posts: 167

      Nee dat is idd niet te begrijpen aangezien hij de enige grote naam lijkt te zijn die het echt voor de autosport wil opnemen ipv eigen succes of "wokeness".

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 18:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 772

      De aller aller enige ?

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 18:16
  • Larry Perkins

    Posts: 63.383

    Blijkt Max toch mijn genen te hebben...

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 16:52
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.015

    Op dit moment is hij een van de weinigen die een eerlijke mening geeft, zonder bang te zijn voor de gevolgen en dat waardeer ik enorm. Verder is het bijna altijd zo geweest dat grote kampioenen geen easy-going mensen waren maar juist hufters met wie je continu rekening mee moest houden en daar hou ik van.. i.p.v. al dat politiek-correct gedoe van tegenwoordig.

    • + 5
    • 10 maa 2026 - 17:11
    • Respect

      Posts: 68

      Flying: maak dit Ouw maar eens duidelijk. Hij wil alleen maar MV fans vernederen. Hij is een hele nare man. Max is nu eenmaal geen meeloper, maar iemand die een eigen mening heeft. En hij treedt daar niet uit zichzelf mee naar buiten, maar wordt iedere keer opnieuw door honderden journalisten naar zijn mening gevraagd. Daardoor lijkt het of hij telkens opnieuw uithaald bij de media. Maar hij herhaald gewoon wat hij ervan vvindt.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 18:05
  • Respect

    Posts: 68

    Ouw, met je vooroordelen. Ik ben geen man, maar een vrouw. En ik vind het afschuwelijk dat mijn kinderen iedere keer opnieuw jou eeuwige haat opmerkingen moeten lezen. Hou je daar wel eens rekening mee, dat hier ook jonge mensen meelezen? En dat giftige commentaar van jou lezen? Wees een kerel en gedraag je eens fatsoenlijk. Geef gewoon normale volwassen reacties. Probeer het eens. Het zou je sieren.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 18:13
  • Respect

    Posts: 68

    OUW: En daarnaast begin je nu ook al zinnen te plaatsen over je leuter wrijven!!!! Jij bent echt niet normaal bezig.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 18:18

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar