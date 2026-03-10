Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. In de afgelopen jaren hebben veel landen interesse getoond in het organiseren van een race, terwijl grote autobouwers ook in de sport zijn gestapt. Mogelijk komt daar nu een nieuwe naam bij, want de Chinese autogigant BYD wordt in verband gebracht met de koningsklasse van de autosport.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische regels, en die hebben voor veel interesse van grote merken gezorgd. Zo heeft Audi het team van Sauber overgenomen, werkt Honda samen met Aston Martin, is Ford aan Red Bull verbonden als motorpartner en is General Motors met Cadillac in de sport gestapt. De nieuwe regels zorgen voor kritiek vanuit de coureurs, maar de grote fabrikanten lijken het dus wel te zien zitten.

Met het eerder genoemde Cadillac staat er dit jaar een elfde team op de grid. De Amerikaanse renstal rijdt nu nog met krachtbronnen van Ferrari, maar het is de bedoeling dat General Motors over een paar jaar zelf motoren gaat bouwen. Het laat zien dat er zeer veel interesse is in de koningsklasse van de autosport, en de hoge heren van de sport hopen dat er snel nog meer grote namen bijkomen.

Wat is er aan de hand?

Het Amerikaanse Bloomberg meldt namelijk dat de Chinese autobouwer BYD kijkt naar mogelijkheden om in de autosport te stappen. Ze zouden naar veel verschillende klassen kijken waaronder het World Endurance Championship (WEC) én de Formule 1. Het feit dat BYD naar deze klassen zou kijken, is opvallend. Het Chinese merk focust zich namelijk op elektrische auto's, en passeerde recent Tesla als marktleider.

Volgens Bloomberg is er dus nog niets besloten, en wordt er nu vooral gekeken naar de mogelijkheid om in de autosport te stappen. Een woordvoerder gaf geen antwoorden op de vragen van Bloomberg, wat voor vraagtekens blijft zorgen. Bloomberg stelt dat een eventuele deelname van BYD aan de Formule 1 ervoor kan zorgen dat ze meer in beeld komen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, daarnaast kan het helpen met de naamsbekendheid.

Passen deze plannen bij de visie van de Formule 1?

Of BYD nadenkt over het opzetten van een eigen Formule 1-team, of dat ze gaan samenwerken met een bestaand team, is niet duidelijk. FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaf eerder al aan dat de komst van een Chinees team een logische stap zou zijn voor de Formule 1. De sport is in de afgelopen jaren flink populairder geworden in China, en aankomend weekend staat de Grand Prix in het land op de agenda.