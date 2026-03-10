user icon
Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. In de afgelopen jaren hebben veel landen interesse getoond in het organiseren van een race, terwijl grote autobouwers ook in de sport zijn gestapt. Mogelijk komt daar nu een nieuwe naam bij, want de Chinese autogigant BYD wordt in verband gebracht met de koningsklasse van de autosport.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische regels, en die hebben voor veel interesse van grote merken gezorgd. Zo heeft Audi het team van Sauber overgenomen, werkt Honda samen met Aston Martin, is Ford aan Red Bull verbonden als motorpartner en is General Motors met Cadillac in de sport gestapt. De nieuwe regels zorgen voor kritiek vanuit de coureurs, maar de grote fabrikanten lijken het dus wel te zien zitten.

Met het eerder genoemde Cadillac staat er dit jaar een elfde team op de grid. De Amerikaanse renstal rijdt nu nog met krachtbronnen van Ferrari, maar het is de bedoeling dat General Motors over een paar jaar zelf motoren gaat bouwen. Het laat zien dat er zeer veel interesse is in de koningsklasse van de autosport, en de hoge heren van de sport hopen dat er snel nog meer grote namen bijkomen.

Wat is er aan de hand?

Het Amerikaanse Bloomberg meldt namelijk dat de Chinese autobouwer BYD kijkt naar mogelijkheden om in de autosport te stappen. Ze zouden naar veel verschillende klassen kijken waaronder het World Endurance Championship (WEC) én de Formule 1. Het feit dat BYD naar deze klassen zou kijken, is opvallend. Het Chinese merk focust zich namelijk op elektrische auto's, en passeerde recent Tesla als marktleider.

Volgens Bloomberg is er dus nog niets besloten, en wordt er nu vooral gekeken naar de mogelijkheid om in de autosport te stappen. Een woordvoerder gaf geen antwoorden op de vragen van Bloomberg, wat voor vraagtekens blijft zorgen. Bloomberg stelt dat een eventuele deelname van BYD aan de Formule 1 ervoor kan zorgen dat ze meer in beeld komen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, daarnaast kan het helpen met de naamsbekendheid.

Passen deze plannen bij de visie van de Formule 1?

Of BYD nadenkt over het opzetten van een eigen Formule 1-team, of dat ze gaan samenwerken met een bestaand team, is niet duidelijk. FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaf eerder al aan dat de komst van een Chinees team een logische stap zou zijn voor de Formule 1. De sport is in de afgelopen jaren flink populairder geworden in China, en aankomend weekend staat de Grand Prix in het land op de agenda.

Larry Perkins

Posts: 63.384

Als een gloot Chinees automelk in de Folmule 1 komt lacen ga jij natuullijk weel iedele dag glappen en glollen maken ovel de Chinese 'l' @Ouw-sjagelijn, dat heeft @Lally Pelkins nu al dool hool, ouwe smelige viezelik met je dluipelige leutel...

  • 3
  • 10 maa 2026 - 16:30
Reacties (22)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.686

    Welja, 'n 12de team erbij....laat maar komen hoor.
    Hyundai wou ook al toetreden.....laat ook maar komen hoor.....hoe meer zielen hoe meer vreugd.

    • + 1
    10 maa 2026 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 63.384

      Als een gloot Chinees automelk in de Folmule 1 komt lacen ga jij natuullijk weel iedele dag glappen en glollen maken ovel de Chinese 'l' @Ouw-sjagelijn, dat heeft @Lally Pelkins nu al dool hool, ouwe smelige viezelik met je dluipelige leutel...

      • + 3
      10 maa 2026 - 16:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.686

      Nou moet ik zeggen dat ik deze wel heel leuk vindt hool..

      • + 0
      10 maa 2026 - 16:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.166

      De originaliteit prijs gaat zoals altijd naar Larry.

      • + 1
      10 maa 2026 - 16:58
    • Larry Perkins

      Posts: 63.384

      Lally

      • + 0
      10 maa 2026 - 17:00
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.166

      Oh ja sorry. Was vergeten dat een ‘grap’ herhalen zorgt dat deze wél ineens leuk is ;).

      • + 2
      10 maa 2026 - 17:02
    De Vogel is Geland

Posts: 735

      Posts: 735

      Deze is glappig

      • + 0
      10 maa 2026 - 18:24
  • DRS-zone

    Posts: 428

    Zou dit dan de fabrikant zijn dat Horner naar de F1 gaat brengen? ;-)

    • + 0
    10 maa 2026 - 16:17
  • Erwinnaar

    Posts: 5.548

    Werkelijk NIEMANd die ik sprak de laatse dagen en liefhebber is vond er wat aan op een enkele JONGELING na. De overgrote meerderheid baalde en wil weg van de betaal tv hiervoor.

    Het bloed vanzelf dood op deze manier en gaat men wel achter de oortjes krabben. \

    Alleen de korte baantjes zullen wel aardig zijn maar met lange stukken, vergeet het maar.

    • + 1
    10 maa 2026 - 16:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.166

      Mooi. Ieder z’n voorkeur. Wellicht wordt het dan weer wat meer niche.

      Wat mij opvalt is dat een groot gedeelte van de F1 altijd ging om een technische wapenwedloop. De nieuwste technische snufjes, op de rand of over de rand van de regelementen. Dat ademt F1. En dat is dit jaar niet anders. Apart dat een bepaalde kijkgroep dit niet schijnt te boeien.

      Zoals het lijkt, heeft de ‘nieuwe garde’ hier minder mee, maar kijken ze voor andere doeleinden. Prima. Als het die groep is die de sport verlaat als toeschouwer, denk ik niet dat dat een aderlating is.

      • + 2
      10 maa 2026 - 17:01
    • f(1)orum

      Posts: 9.655

      Tuurlijk. Ik denk dat ook al die motorfabrikanten, investeerders, sponsoren en de (social) media ook erg blij zullen zijn wanneer F1 'weer wat meer niche' wordt......

      • + 2
      10 maa 2026 - 17:13
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.015

      Michael Schumacher

      Als grote Schumacher-fan is het voor mij lastig om je tegen te spreken maar het zij zo :-)

      Ik ben wel voor laatste en nieuwste technische snufjes: die waren er altijd in F1. Probleem voor mij persoonlijk is dat vroeger er alsnog voluit geracet werd en tegenwoordig is dat alleen maar spaargedoe - van banden tot motor. Race in Australië was misschien leuk qua inhaalacties maar het voelde te kunstmatig aan. Dan heb ik liever 1 inhaalactie in plaats van 3 maar dan een echte.
      Misschien komt het doordat ik ben opgegroeid met klassieke races in 90-00s wanneer echt voluit geracet werd. Het was misschien wat saaier maar voelde als echte racerij. Dat gevoel heb ik al een aantal jaartjes niet meer. En het wordt alleen maar erger (IMO)

      • + 3
      10 maa 2026 - 17:22
    • Aajd Flupke

      Posts: 107

      @Michael Schumacher het laatste dat de FOM en FIA willen, is dat het een nichemarkt wordt. Daar is namelijk geen geld mee te verdienen, maar het maakt wel mooi duidelijk hoe jij denkt... 😏

      • + 1
      10 maa 2026 - 17:31
  • Rogier hier

    Posts: 6.799

    Zucht…. Weer zo een grijze muis merk dat in de F1 het imago wil oppoetsen. Waar is de tijd dat enkel iconische merken meededen? Ik zou het wel gaaf vinden wanneer merken als Porsche, Lamborghini, Pagani, Bentley, BMW alsook Maserati de F1 zouden komen versterken i.p.v Cadillac, Hyundai, en BYD. En die Renault / Alpine mogen wat mij betreft ook thuis blijven. Dan in ieder geval Lotus misschien? Ook Chinees tegenwoordig en elektrisch, maar wel een iconische naam!

    • + 0
    10 maa 2026 - 16:48
    • Larry Perkins

      Posts: 63.384

      BYD: "Polsche, Lambolghini, Pagani, Bentley, BMW alsook Maselati kunnen de klelen klijgen!"

      • + 1
      10 maa 2026 - 16:59
  • Joeppp

    Posts: 8.373

    Nouja, die kunnen in ieder geval wel batterijen maken die het wat langer volhouden. Daarnaast verkopen ze in Europa flink wat hybrides omdat de EV markt redelijk is ingestort wat ongetwijfeld wel weer met subsidie wordt rechtgetrokken en de huidige olieprijzen helpen ook. Het klinkt misschien cynisch wat ik schreef maar BYD is in korte tijd een enorme speler geworden en het zou mij niet verbazen dat ze vanaf moment 1 succesvol zijn in de F1 net zoals Xiaomi of Geely. Geely kan zo instappen met Lotus of Polestar.

    • + 0
    10 maa 2026 - 16:59
    • Larry Perkins

      Posts: 63.384

      Hoe meel zielen hoe meel vleugd!

      • + 0
      10 maa 2026 - 17:02
    • Joeppp

      Posts: 8.373

      Larry, sorry, ik kan niet om die grappen lachen. Ik heb 8 jaar een relatie gehad met een Chinese en heb ervaren hoe irritant die glappen zijn.

      • + 2
      10 maa 2026 - 17:27
    • Larry Perkins

      Posts: 63.384

      Ben er nu ook wel klaar mee.

      • + 0
      10 maa 2026 - 17:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.686

      Ik heb vroeger, toen ik nog 'n blije was, ook 'n half jaartje met 'n Chinees meisje een relatie gehad en ik had het buitengewoon naar m'n zin met haar.
      Toen ze het uitmaakte was ik er wel ff ondersteboven van hoor.
      Ze was/is een heel lieve meid, ik zie haar nog regelmatig...

      • + 1
      10 maa 2026 - 17:50
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.015

    Beter naar Formule E ofzo. Niet nog meer elektrische gedoe in F1 aub.

    • + 1
    10 maa 2026 - 17:13

