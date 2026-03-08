user icon
icon

Pérez en Sainz gaan mee met Verstappen: "Dit is geen Formule 1"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Pérez en Sainz gaan mee met Verstappen: "Dit is geen Formule 1"

Max Verstappen heeft het gelijk gekregen van zijn voormalig teamgenoten in de Formule 1 Sergio Pérez en Carlos Sainz. Volgens beide coureurs slaan de nieuwe reglementen helemaal nergens op en heeft het - zoals de Nederlander eerder aangaf - niets met de koningsklasse van de autosport te maken.

Na de wintertest in Bahrein maakte Verstappen korte metten met de nieuwe auto's. Als het aan de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing ligt, zijn de nieuwe wagens 'Formule E op steroïden' en is het alleen maar managen geblazen. Na de eerste race in Australië, hadden ook Pérez en Sainz hun oordeel klaarliggen. 

Meer over Formule 1 Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

2 maa
 <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb

'Zo ben ik geen F1 gewend'

Pérez, die teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull van 2021 tot en met 2024, keerde dit weekend terug op de grid met Cadillac. Maar of de Mexicaan daar ook plezier aan beleefde, is nog maar de vraag. "Ik snap helemaal niets van batterijgebruik. Alle bochten zijn veranderd. Gelukkig ben ik niet in slaap gevallen. Dit is een heel andere Formule 1 dan ik gewend was", zo klonk het tegenover de aanwezige pers. 

Daarbij benadrukte hij dat Cadillac nog een lange weg te gaan heeft, willen zij echt competitief worden in de Formule 1. "Het uitrijden van de race was het mooiste van vandaag. De tijd dringt. We hebben nog veel te doen." 

Sainz oppert verandering

Volgens Sainz - voorzitter van de GPDA - moet de FOM heel snel actie ondernemen. Als het aan de Spanjaard ligt, wordt ook niet de veiligheid gewaarborgd met deze auto's. "De formule die ze goed vonden voor de Formule 1 is niet de juiste en moet veranderd worden. De 50-50 verdeling voor F1-races lijkt niet te werken, en niemand lijkt er blij mee te zijn." 

"Het gevoel met de nieuwe auto's is slecht. De start is gevaarlijk geweest, veel auto's hebben problemen gehad. Veiligheid moet altijd voorop staan", zo sloot hij uiteindelijk af. 

De Vogel is Geland

Posts: 728

Mercedes zal de regels wel gedirigeerd hebben want ze staan al zo lang droog

  • 6
  • 8 maa 2026 - 15:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Sergio Perez Williams Cadillac GP Australië 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.542

    En zo gaan ze al richting de helft die het niets vind en met reden.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 14:50
    • AUDI_F1

      Posts: 3.578

      Als je naar de uitwijk manouvre kijkt van Colapinto die Lawson moet ontwijken bij de start dank denk ik dat ze deze race nog goed zijn weg gekomen. Dat had de klapper van de week kunnen worden. (Iets waar Verstappen ook al voor gewaarschuwd heeft).

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 16:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.655

    De gehele race-wereld en fans vinden de nieuwe wagens maar niks.....behalve Mercedes en z'n coureurs.
    Nou lijkt het mij sterk dat ze bij Mercedes ongelijk hebben.....de rest weten niet waar ze het over hebben natuurlijk.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 14:52
    • De Vogel is Geland

      Posts: 728

      Mercedes zal de regels wel gedirigeerd hebben want ze staan al zo lang droog

      • + 6
      • 8 maa 2026 - 15:07
    • Rode Stier 33

      Posts: 946

      Als je wint is alles hosanna!

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 15:48
  • Pipje

    Posts: 674

    Ach Sjors vindt t toch geweldig

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 14:53
  • red

    Posts: 930

    Ik voel een drivers staking aankomen !

    Het zou zomaar kunnen dat ze race 4 en 5 weigeren te rijden, als de FIA niet met wijzigingen komt.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 15:03
    • dutchiceman

      Posts: 5.575

      Iedereen staken behalve Mercedes en Ferrari.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 15:11
  • Hagueian

    Posts: 8.461

    Ik zag net dat Verstappen verbaal werd aangevallen door andere coureurs tijdens de drivers meeting. Benieuwd wie dat zijn, behalve Russell uiteraard. En waarom.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 15:32
  • Joeppp

    Posts: 8.359

    Ik zit nu naar de podcast de boordradio te luisteren en Ho Ping Tung legt heel goed uit waarom dit geen Formule1 meer is. Ik waardeer zijn mening vaak omdat hij altijd heel beschaafd en gebalanceerd is in zijn uitleg.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 16:05
    • nr 76

      Posts: 7.374

      *Pin.
      Maar je hebt wel helemaal gelijk, ik waardeer zijn mening en analyses altijd zeer

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 16:36
  • Larry Perkins

    Posts: 63.332

    Krijg nou tieten!

    Sainz heeft gelijk hoor, maar waar is de stelligheid gebleven dat je pas na drie of vier races je mening mocht geven als coureur?

    Eerst afwachten of jouw kritiek salonfähig is dan alsnog de held proberen uit te hangen met je 'krachtige' stellingname. Bah, bah, bah!
    Neem aan dat Carlos en kornuiten wel ff bij Max langs zijn geweest om sorry te zeggen en "jij zag het meteen al goed"...

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 16:43

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.337
  • Podiums 29
  • Grand Prix 232
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar