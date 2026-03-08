Max Verstappen heeft het gelijk gekregen van zijn voormalig teamgenoten in de Formule 1 Sergio Pérez en Carlos Sainz. Volgens beide coureurs slaan de nieuwe reglementen helemaal nergens op en heeft het - zoals de Nederlander eerder aangaf - niets met de koningsklasse van de autosport te maken.

Na de wintertest in Bahrein maakte Verstappen korte metten met de nieuwe auto's. Als het aan de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing ligt, zijn de nieuwe wagens 'Formule E op steroïden' en is het alleen maar managen geblazen. Na de eerste race in Australië, hadden ook Pérez en Sainz hun oordeel klaarliggen.

'Zo ben ik geen F1 gewend'

Pérez, die teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull van 2021 tot en met 2024, keerde dit weekend terug op de grid met Cadillac. Maar of de Mexicaan daar ook plezier aan beleefde, is nog maar de vraag. "Ik snap helemaal niets van batterijgebruik. Alle bochten zijn veranderd. Gelukkig ben ik niet in slaap gevallen. Dit is een heel andere Formule 1 dan ik gewend was", zo klonk het tegenover de aanwezige pers.

Daarbij benadrukte hij dat Cadillac nog een lange weg te gaan heeft, willen zij echt competitief worden in de Formule 1. "Het uitrijden van de race was het mooiste van vandaag. De tijd dringt. We hebben nog veel te doen."

Sainz oppert verandering

Volgens Sainz - voorzitter van de GPDA - moet de FOM heel snel actie ondernemen. Als het aan de Spanjaard ligt, wordt ook niet de veiligheid gewaarborgd met deze auto's. "De formule die ze goed vonden voor de Formule 1 is niet de juiste en moet veranderd worden. De 50-50 verdeling voor F1-races lijkt niet te werken, en niemand lijkt er blij mee te zijn."

"Het gevoel met de nieuwe auto's is slecht. De start is gevaarlijk geweest, veel auto's hebben problemen gehad. Veiligheid moet altijd voorop staan", zo sloot hij uiteindelijk af.