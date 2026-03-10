Sergio Pérez voelt zich veel meer gewaardeerd bij Cadillac dan bij Red Bull Racing, zo maakt hij bekend voorafgaand aan de eerste race. De eerste raceronden moeten nog gereden worden voor Cadillac, maar hij voelt zich nu al serieuzer genomen dan bij zijn oudere werkgever.

Pérez heeft een tussenjaar genomen en heeft dus sinds 2024 geen race meer gereden. In tegenstelling tot zijn teamgenoot Valtteri Bottas heeft hij geen reserverol vervuld bij een team. Bottas deed dit bij Mercedes.

Pérez voelt zich serieus genomen bij Cadillac

Pérez voelt zich meer gerespecteerd bij Cadillac. "De laatste zes maanden van mijn periode bij Red Bull waren op alle vlakken moeilijk. Ik had echt het gevoel dat ik een pauze nodig had. Ik zag dingen die voor mensen van buitenaf niet zichtbaar waren. Natuurlijk werden die duidelijker nadat ik vertrok."

Pérez heeft veel vertrouwen in Cadillac

Pérez maakt zich niet druk om Cadillac. "Als je er vanaf jonge leeftijd middenin zit, in die bubbel, maak je je vaak druk over kleine details die voor de mensen buiten die bubbel totaal niet relevant zijn", legt Pérez uit aan de aanwezige media in Australië. "Voor mij is het nu de belangrijkste prioriteit om er weer van te genieten, net zoals in de karting. Zo kijk ik ernaar."

Het belangrijkste doel van Pérez is al duidelijk. "Mijn belangrijkste doel is om ervan te genieten en mijn best te doen, want als ik ervan kan genieten, kan ik ook op mijn best presteren. Uiteindelijk is dat op dit punt in mijn carrière het enige dat echt telt. Ik denk vooral het perspectief. Als je in die bubbel zit, ga je je bezighouden met allerlei kleine details hier en daar. Je stopt veel energie in dingen die uiteindelijk helemaal niet zo belangrijk zijn."

De sport wordt niet belangrijker

Pérez kijkt nog altijd terug op zijn karttijd en maakt de Formule 1 absoluut niet groter dan het is. "Ik denk dat het voor een coureur het belangrijkste is om het te zien zoals in onze kartdagen. Met alle media en alles eromheen ga je in de Formule 1 soms denken dat de sport belangrijker is dan het eigenlijk is. Uiteindelijk is het gewoon zoals in de karting vroeger. Natuurlijk is het belangrijk om competitief te zijn."

"Veel daarvan hangt af van je auto, van je team en van het prestatieniveau dat je team op dat moment heeft in de Formule 1. Maar het belangrijkste is dat je als coureur, als persoon, in staat bent om op je best te presteren zonder je te veel te richten op al die kleine details", zo laat Pérez weten.