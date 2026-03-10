user icon
icon

Pérez voelt zich meer gewaardeerd bij Cadillac: "Ik had pauze nodig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Pérez voelt zich meer gewaardeerd bij Cadillac: "Ik had pauze nodig"

Sergio Pérez voelt zich veel meer gewaardeerd bij Cadillac dan bij Red Bull Racing, zo maakt hij bekend voorafgaand aan de eerste race. De eerste raceronden moeten nog gereden worden voor Cadillac, maar hij voelt zich nu al serieuzer genomen dan bij zijn oudere werkgever.

Pérez heeft een tussenjaar genomen en heeft dus sinds 2024 geen race meer gereden. In tegenstelling tot zijn teamgenoot Valtteri Bottas heeft hij geen reserverol vervuld bij een team. Bottas deed dit bij Mercedes.

Meer over Cadillac Pérez en Sainz gaan mee met Verstappen: "Dit is geen Formule 1"

Pérez en Sainz gaan mee met Verstappen: "Dit is geen Formule 1"

8 maa
 Bottas geniet van F1-rentree: "Zelfs de persconferentie is leuk!"

Bottas geniet van F1-rentree: "Zelfs de persconferentie is leuk!"

9 maa

Pérez voelt zich serieus genomen bij Cadillac

Pérez voelt zich meer gerespecteerd bij Cadillac. "De laatste zes maanden van mijn periode bij Red Bull waren op alle vlakken moeilijk. Ik had echt het gevoel dat ik een pauze nodig had. Ik zag dingen die voor mensen van buitenaf niet zichtbaar waren. Natuurlijk werden die duidelijker nadat ik vertrok."

Pérez heeft veel vertrouwen in Cadillac

Pérez maakt zich niet druk om Cadillac. "Als je er vanaf jonge leeftijd middenin zit, in die bubbel, maak je je vaak druk over kleine details die voor de mensen buiten die bubbel totaal niet relevant zijn", legt Pérez uit aan de aanwezige media in Australië. "Voor mij is het nu de belangrijkste prioriteit om er weer van te genieten, net zoals in de karting. Zo kijk ik ernaar."

Het belangrijkste doel van Pérez is al duidelijk. "Mijn belangrijkste doel is om ervan te genieten en mijn best te doen, want als ik ervan kan genieten, kan ik ook op mijn best presteren. Uiteindelijk is dat op dit punt in mijn carrière het enige dat echt telt. Ik denk vooral het perspectief. Als je in die bubbel zit, ga je je bezighouden met allerlei kleine details hier en daar. Je stopt veel energie in dingen die uiteindelijk helemaal niet zo belangrijk zijn."

De sport wordt niet belangrijker

Pérez kijkt nog altijd terug op zijn karttijd en maakt de Formule 1 absoluut niet groter dan het is. "Ik denk dat het voor een coureur het belangrijkste is om het te zien zoals in onze kartdagen. Met alle media en alles eromheen ga je in de Formule 1 soms denken dat de sport belangrijker is dan het eigenlijk is. Uiteindelijk is het gewoon zoals in de karting vroeger. Natuurlijk is het belangrijk om competitief te zijn."

"Veel daarvan hangt af van je auto, van je team en van het prestatieniveau dat je team op dat moment heeft in de Formule 1. Maar het belangrijkste is dat je als coureur, als persoon, in staat bent om op je best te presteren zonder je te veel te richten op al die kleine details", zo laat Pérez weten.

F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.742

    Ik vond het leuk dat hij dat gevecht aanging, ben alweer vergeten met wie, maar was het Lawson? Je krijgt er geen punten voor, maar Perez liet echt weer even zien dat hij het racen niet verleerd is. Ik hoop oprecht dat hij het naar zijn zin krijgt en nog 1 of 2 jaartjes langer mag blijven en de progressie van het team mee mag maken.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 20:26
    • Larry Perkins

      Posts: 63.388

      Ja, dat was met Lawson en hij (Lawson) werd daar boos over...

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 21:32

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 208
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Cadillac
Bekijk volledig profiel
show sidebar