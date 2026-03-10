user icon
Opinie: Aston Martin: een pijnlijke déjà vu

<b>Opinie:</b> Aston Martin: een pijnlijke déjà vu

De huidige crisis bij het Formule 1-team van Aston Martin roept pijnlijke herinneringen op aan het eerste uitstapje van het merk naar de koningsklasse. In 1959 en 1960 maakte Aston Martin zijn debuut met de DBR4 en DBR5. Het probleem? Terwijl de concurrentie (zoals Cooper) al lang was overgestapt op auto's met de motor achterin, hield Aston Martin vast aan een verouderd concept met de motor voorin. Het resultaat was rampzalig: nul punten en een roemloze aftocht na slechts een handvol races. Destijds was het contrast echter even groot als nu: in exact hetzelfde jaar dat de F1-auto hopeloos achteraan reed (1959), won Aston Martin met de legendarische DBR1 de 24 uur van Le Mans.

Vandaag de dag lijkt dit scenario zich te herhalen. Ondanks de miljarden van Stroll en de komst van Adrian Newey, kampt het team met fundamentele problemen. De huidige bolide is niet alleen traag, maar door extreme vibraties ook nauwelijks bestuurbaar. De droom om mee te vechten om de wereldtitel lijkt verder weg dan ooit, nu het team in de schaduw staat van de topteams. Hoe anders is de sfeer op het legendarische Circuit de la Sarthe. Terwijl de F1-tak alle zeilen moet bijzetten, presteert de Aston Martin Valkyrie AMR-LMH op een niveau waar men in de paddock van Silverstone alleen maar van kan dromen. De hypercar, aangedreven door een atmosferische V12, is een geduchte concurrent voor de gevestigde orde van Ferrari en Toyota.

Laatste puzzelstukje

Wat de weg naar de top extra bemoeilijkt, is de moeizame samenwerking met de nieuwe motorpartner. Hoewel de overstap naar Honda werd gepresenteerd als het laatste puzzelstukje voor totale dominantie, lijkt de Japanse fabrikant opnieuw achter de feiten aan te lopen. Net als bij hun eerdere terugkeer in de sport, kampt de krachtbron met een pijnlijk gebrek aan vermogen en, erger nog, zorgwekkende onbetrouwbaarheid. Terwijl de concurrentie al een solide basis heeft voor de nieuwe reglementen, worstelt Honda met de integratie van de hybride-systemen. Het roept de vraag op of de Japanners hun historische fouten herhalen, precies op het moment dat Aston Martin ze het hardst nodig heeft.

Wrange paradox

Het is een wrange paradox. Het merk is "on fire" in de langeafstandsracerij, met een auto die zowel qua betrouwbaarheid als snelheid de norm stelt. Maar zolang de Formule 1-bolide blijft kampen met de erfenis van verkeerde technische keuzes, blijft de schaduw van de jaren '60 over het project hangen. De vraag is of Aston Martin dit keer wel in staat is om het tij in de F1 te keren, of dat het wederom een merk blijft dat enkel in de endurance-sport tot echte grootheid stijgt.

Pietje Bell

Posts: 33.565

[i]" Net als bij hun eerdere terugkeer in de sport, kampt de krachtbron met een pijnlijk
gebrek aan vermogen en, erger nog, zorgwekkende onbetrouwbaarheid.
Terwijl de concurrentie al een solide basis heeft voor de nieuwe reglementen,
worstelt Honda met de integratie van de hybride-systemen.
[... [Lees verder]

  • 5
  • 10 maa 2026 - 13:44
Reacties (6)

  Pietje Bell

    Posts: 33.565

    " Net als bij hun eerdere terugkeer in de sport, kampt de krachtbron met een pijnlijk
    gebrek aan vermogen en, erger nog, zorgwekkende onbetrouwbaarheid.
    Terwijl de concurrentie al een solide basis heeft voor de nieuwe reglementen,
    worstelt Honda met de integratie van de hybride-systemen.
    Het roept de vraag op of de Japanners hun historische fouten herhalen,
    precies op het moment dat Aston Martin ze het hardst nodig heeft."

    Hier wil ik even op reageren.

    Honda herhaalt "hun historische fouten" helemaal niet.
    Destijds wou McLaren een Size Zero PU hebben terwijl Honda zei dat dat niet mogelijk
    was, maar toch McLaren hun eis ingewilligd heeft. Het werd een flop.

    Toen vorige week Newey met de vinger naar Honda wees, maar Honda niet met de vinger
    naar Newey, dat zullen Japanners nooooit doen, heb ik contact gezocht met de man waar
    ik voordat Honda de F1 verliet ook altijd contact mee had.
    Ik ga niet alles prijs geven, maar het zit deze keer als volgt (zoals ik al verwacht had).

    Hij heeft de leiding over de mensen die de PU hebben ontworpen.
    Hij geeft toe dat beide partijen schuldig zijn aan wat er nu op de grid staat.

    Aston Martin was veel te laat met de eisen hoe ze de PU in de wagen wilden hebben
    en toen viel er niets meer aan de posities te veranderen wat ze dus wel gedaan hebben
    en toen had Honda volgens hem "nee" moeten zeggen. (Big mistake van Honda imo!)
    Zoals de ICE en MGU-K eerst gepositioneerd waren waren er geen enkele problemen.
    Nu problemen door iets met de krukas en ontstekingsvolgorde. Was te technisch voor mij.
    De PU moet nu enorm teruggeschroefd worden. Hij ziet de problemen zeer zeker niet voor
    de zomerstop [23 aug] opgelost worden.

    Middels een andere meestal zeer betrouwbare Japanse Honda insider @Sasha viel op het
    Tech forum dit te lezen:

    It is mostly a problem of the Chassis side of the team being late with the design.
    Almost not ready for testing!!!

    Original plan was to run at AVL in Austria before testing!!!

    Deze persoon legt echter de meeste schuld bij Newey.

    • + 5
    • 10 maa 2026 - 13:44
  Damon Hill

    Posts: 19.741

    Die keuzes van Honda vind ik toch ook gek soms.

    In 2006 deden ze weer mee met een volledig eigen team, en scoorden Button (haalde zijn eerste overwinning) en Barrichello best veel punten. 2007 en 2008 waren flut maar Ross Brawn liet al doorschemeren dat hij voor 2009 iets unieks had bedacht. Honda wil er niets van weten en trok de stekker eruit.... de rest is historie, Brawn had inderdaad iets geweldigs en pakte met zijn eigen team in 2009 de titel... een titel die ook met Honda behaald had kunnen worden.

    Het 2015-debacle kan ik Honda niet volledig kwalijk nemen, hier speelde McLaren ook een grote rol in. Maar wat ik niet snap is dat Honda na 2021, na nota bene een titel, opnieuw de stekker eruit trekt, om dan in 2026 bij Aston Martin te terug te willen keren.

    Intreden, stoppen, intreden, stoppen.... het lijkt wel een knipperlicht joh, en dan is de timing ook steeds heel ongunstig geweest.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 14:24
    • Pietje Bell

      Posts: 33.565

      Op 2 oktober 2020 (zal het nooit meer vergeten) kondigde Honda officieel aan dat ze zich aan het einde van het seizoen 2021 zouden terugtrekken uit de Formule 1. Dat heeft de destijds zittende Honda CEO Takahiro Hachigo er nog snel even doorgedrukt. Hij hield niet van de racerij. Hij zit sindsdien in de Raad van Bestuur bij Honda.
      Een paar weken later ging hij met pensioen en een nieuwe CEO werd aangesteld, Toshihiro Mibe, een groot race fanaat en een grote F1 fan. Niemand wou de F1 verlaten, maar het leed was reeds geschied. Men kon niet meer terug, maar het kwam allemaal door die oude CEO.
      .

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 15:51
  DutchTifosi

    Posts: 2.817

    Honda heeft verkeerd gehandeld. Laat dat duidelijk zijn, maar Aston Martin verdient ook kritiek.
    Op 24 mei 2023 werd deze samenwerking officieel bekend vanaf 2026. Je zou denken dat er genoeg tijd is om als Aston Martin zijnde te weten waar je staat. Wat bleek was dat Lawrence Stroll pas afgelopen november naar Tokyo ging hoe de hazen liepen en dat was pas het moment waaruit bleek hoe ver achter ze echt liepen.

    Dan had hij kunnen weten hoe de stand van zaken waren wat betreft o.a. het personeel. Helmut Marko zorgde er altijd voor dat hij regelmatig in Japan was om zeker te zijn dat alles volgens plan liep. Stroll gaf niet eens een bezoekje bij de laatste keer dat de F1 in Japan was en dat was afgelopen april.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 14:38
    • Pietje Bell

      Posts: 33.565

      " .... en dat was pas het moment waaruit bleek hoe ver achter ze echt liepen."

      Honda liep helemaal niet achter! Wel hadden ze er heel veel moeite mee om een goede brandstof te ontwikkelen, maar dat is ook op tijd gelukt.
      Zie mijn verhaal hierboven.

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 15:55
  gridiron

    Posts: 3.260

    Ik weet niet of het waar is maar ik hoorde dat Honda "rookie" ingenieurs naar de raceprogramma's stuurt zodat ze ervaring kunnen opdoen voordat ze naar de normale straatauto's gaan terwijl de andere fabrikanten net het omgekeerde doen.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 18:18

