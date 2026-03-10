Opinie: Aston Martin: een pijnlijke déjà vu

De huidige crisis bij het Formule 1-team van Aston Martin roept pijnlijke herinneringen op aan het eerste uitstapje van het merk naar de koningsklasse. In 1959 en 1960 maakte Aston Martin zijn debuut met de DBR4 en DBR5. Het probleem? Terwijl de concurrentie (zoals Cooper) al lang was overgestapt op auto's met de motor achterin, hield Aston Martin vast aan een verouderd concept met de motor voorin. Het resultaat was rampzalig: nul punten en een roemloze aftocht na slechts een handvol races. Destijds was het contrast echter even groot als nu: in exact hetzelfde jaar dat de F1-auto hopeloos achteraan reed (1959), won Aston Martin met de legendarische DBR1 de 24 uur van Le Mans.

Vandaag de dag lijkt dit scenario zich te herhalen. Ondanks de miljarden van Stroll en de komst van Adrian Newey, kampt het team met fundamentele problemen. De huidige bolide is niet alleen traag, maar door extreme vibraties ook nauwelijks bestuurbaar. De droom om mee te vechten om de wereldtitel lijkt verder weg dan ooit, nu het team in de schaduw staat van de topteams. Hoe anders is de sfeer op het legendarische Circuit de la Sarthe. Terwijl de F1-tak alle zeilen moet bijzetten, presteert de Aston Martin Valkyrie AMR-LMH op een niveau waar men in de paddock van Silverstone alleen maar van kan dromen. De hypercar, aangedreven door een atmosferische V12, is een geduchte concurrent voor de gevestigde orde van Ferrari en Toyota.

Laatste puzzelstukje

Wat de weg naar de top extra bemoeilijkt, is de moeizame samenwerking met de nieuwe motorpartner. Hoewel de overstap naar Honda werd gepresenteerd als het laatste puzzelstukje voor totale dominantie, lijkt de Japanse fabrikant opnieuw achter de feiten aan te lopen. Net als bij hun eerdere terugkeer in de sport, kampt de krachtbron met een pijnlijk gebrek aan vermogen en, erger nog, zorgwekkende onbetrouwbaarheid. Terwijl de concurrentie al een solide basis heeft voor de nieuwe reglementen, worstelt Honda met de integratie van de hybride-systemen. Het roept de vraag op of de Japanners hun historische fouten herhalen, precies op het moment dat Aston Martin ze het hardst nodig heeft.

Wrange paradox

Het is een wrange paradox. Het merk is "on fire" in de langeafstandsracerij, met een auto die zowel qua betrouwbaarheid als snelheid de norm stelt. Maar zolang de Formule 1-bolide blijft kampen met de erfenis van verkeerde technische keuzes, blijft de schaduw van de jaren '60 over het project hangen. De vraag is of Aston Martin dit keer wel in staat is om het tij in de F1 te keren, of dat het wederom een merk blijft dat enkel in de endurance-sport tot echte grootheid stijgt.