Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

De problemen van Aston Martin lijken zich alleen maar op te stapelen. Na een dramatische shakedown in Barcelona en een nog desastreuzere wintertest in Bahrein, staat het team van Adrian Newey er heel slecht op. Inmiddels lijkt zelfs nu door te schemeren dat Fernando Alonso en Lance Stroll komend weekend in Australië, nauwelijks in actie gaan komen. 

Daar waar de verwachtingen torenhoog waren het komende Formule 1-seizoen, lijkt het erop dat Aston Martin voorlopig de plank compleet heeft misgeslagen. Doordat de motor van Honda zich niet kan meten met de krachtbron van Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari en bovendien de betrouwbaarheid nog niet in orde is, wordt komend seizoen en hels karwei voor Newey en consorten. 

'Aston Martin slaat Melbourne over'

Komend weekend staat de eerste race van het seizoen op het programma, de Grand Prix van Australië. Aston Martin zal daar naartoe afreizen, maar of ze ook echt een rol van betekenis gaan spelen, dat moet nog maar blijken. De laatste geruchten laten doorschemeren dat zij tijdens de race niet eens in actie zullen komen in Melbourne. 

"Het plan van Aston Martin voor de Australische GP is om de opwarmronde af te maken en de auto vervolgens uit de race te halen", zo schrijft F1-journalist Matthew Thompson op X. "Dit komt door een tekort aan reserveonderdelen van Honda na de problemen die tijdens de tests aan het licht zijn gekomen. Er is zelfs overwogen om niet deel te nemen in Australië", voegde hij daaraan toe. 

 

Mogelijk dramatisch einde voor Alonso

Voor Alonso zal de desastreuze voorbereiding van Aston Martin een hard gelag zijn. De tweevoudig wereldkampioen - die inmiddels al 44 jaar is - loopt uit zijn contract aan het einde van dit Formule 1-seizoen. Mogelijk gaat de glansrijke carrière van de Spanjaard als een nachtkaars uit.

 

nr 76

Posts: 7.343

Zijn er trouwens nog steeds mensen hier vinden dat Verstappen Red Bull moet verwisselen voor Aston Martin?
Maand of 4 geleden waren er nog meer dan genoeg...

  • 2 maa 2026 - 15:18
Reacties (18)

  • jd2000

    Posts: 7.608

    Wat een blamage !

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 14:48
  • misstappen

    Posts: 3.476

    je kunt welke mening dan ook over Alonso hebben, maar op deze manier aan het einde van je loopbaan te komen, dat is natuurlijk wel heel cru. Het is misschien 'maar 1' race, maar 1) nieuwe windtunnel,2) geld in overvloed 3) Newey gehaald 'voor weinig', 4) wereld kampioenschap winnende motorbouwer gestrikt 5) etc.., en dan door 4) (GP2 engine) zo moeten starten aan je laatste jaar.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 14:54
    • hennie013

      Posts: 1.856

      Je kunt geld als water hebben maar een titel in de Formule 1 kun je simpelweg niet kopen !
      Hopelijk is Stroll Sr nu eindelijk ook zo wijs geworden, de man heeft dan wel vele miljarden vergaard in zijn leven maar dit heeft hem enkel een berg geld gekost, valt nog maar te bezien of hij dat terug ziet ooit, ik denk van niet, een laatste team verkoopt niet voor veel geld.
      Wat Alonso betreft is dit natuurlijk vervelend, maar het was zijn eigen keuze ! ( tegelijk z'n bankrekening flink aangevuld )

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 15:11
    • MrStef85

      Posts: 6.562

      Kijk naar Toyota destijds...

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 15:21
    • Beamer

      Posts: 1.864

      @Hennie013: Stroll heeft het team voor een prikkie overgenomen en ondertussen al de nodige aandelen weer doorverkocht. Hij heeft zijn geld al lang weer terug.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 16:08
  • Dale U

    Posts: 1.836

    Mogelijk, mogelijk en nog eens mogelijk.......

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 14:54
  • Kampsie

    Posts: 1.589

    Ze weten dus zeker dat ze stuk gaan anders neem je gewoon de gok om te racen.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 14:59
    • The Wolf

      Posts: 221

      contractueel zijn ze verplicht te komen opdagen, deel te nemen, maar ze kunnen voortijdig de wagens uit de race halen, maar dat zijn wel extreme scenario's. Allemaal geruchten maar het is wel groot mispoes daar

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 15:13
  • BoerTeun

    Posts: 1.538

    Als je de eerste race overslaat en de rest van het seizoen top 3 eindigt is het een prima seizoen.

    Geruchten, mogelijk dit, mogelijk dat.
    Het bericht hangt allemaal weer van onzekerheden aan elkaar, net als bij Aston Martin eigenlijk

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 15:02
  • shakedown

    Posts: 1.706

    Wat een onzin.
    Als je de opwarm ronde kunt rijden heb je genoeg onderdelen voor de race. Alsof je tijdens een race nog wat kunt wisselen.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 15:12
  • fdorp

    Posts: 81

    Tot nu toe veel geroeptoeter hier over maar uiteindelijk heeft een F1 team een verplichting. En starten in de race heeft een verplichting dat jij bij de kwalificatie binnen de 107% regel valt. Dus ze zullen best aan de bak moeten om dat te kunnen halen, met als gevolg dat ze dat alsnog een motor slopen.

    F1 zal er alles aan doen om ze serieus te laten starten en ze daar dan ook aan te houden.
    Zomaar niet meedoen is tegenwoordig geen optie meer.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 15:12
  • nr 76

    Posts: 7.343

    Zijn er trouwens nog steeds mensen hier vinden dat Verstappen Red Bull moet verwisselen voor Aston Martin?
    Maand of 4 geleden waren er nog meer dan genoeg...

    • + 3
    • 2 maa 2026 - 15:18
    • koppie toe

      Posts: 5.147

      :-)

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 15:39
    • f(1)orum

      Posts: 9.601

      Jazeker. Ikke. Want bij een team die telkens raceweekends aan zich voorbij laat gaan kan Max zich lekker uitleven in de GT3 ;-)

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 15:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.615

      Ik heb geopperd dat vriend na dit seizoen maar naar Aston Martin Honda moest gaan.
      Maar ja, verstand van de F1.....dan moet je niet bij mij zijn zie je wel.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 16:04
    • The Wolf

      Posts: 221

      mwah had wel graag gezien hoe een rood aangelopen Jos de Aston Martin pits helemaal verbouwd

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 16:07

