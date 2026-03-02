De problemen van Aston Martin lijken zich alleen maar op te stapelen. Na een dramatische shakedown in Barcelona en een nog desastreuzere wintertest in Bahrein, staat het team van Adrian Newey er heel slecht op. Inmiddels lijkt zelfs nu door te schemeren dat Fernando Alonso en Lance Stroll komend weekend in Australië, nauwelijks in actie gaan komen.

Daar waar de verwachtingen torenhoog waren het komende Formule 1-seizoen, lijkt het erop dat Aston Martin voorlopig de plank compleet heeft misgeslagen. Doordat de motor van Honda zich niet kan meten met de krachtbron van Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari en bovendien de betrouwbaarheid nog niet in orde is, wordt komend seizoen en hels karwei voor Newey en consorten.

'Aston Martin slaat Melbourne over'

Komend weekend staat de eerste race van het seizoen op het programma, de Grand Prix van Australië. Aston Martin zal daar naartoe afreizen, maar of ze ook echt een rol van betekenis gaan spelen, dat moet nog maar blijken. De laatste geruchten laten doorschemeren dat zij tijdens de race niet eens in actie zullen komen in Melbourne.

"Het plan van Aston Martin voor de Australische GP is om de opwarmronde af te maken en de auto vervolgens uit de race te halen", zo schrijft F1-journalist Matthew Thompson op X. "Dit komt door een tekort aan reserveonderdelen van Honda na de problemen die tijdens de tests aan het licht zijn gekomen. Er is zelfs overwogen om niet deel te nemen in Australië", voegde hij daaraan toe.

🚨 💣BREAKING



🟢Aston Martin’s plan for Australian GP would be to complete the formation lap and then retire the car.



❌ This is due to a lack of spare parts from Honda following the issues found during testings.



👉 It has even been considered not to take part in Australia. pic.twitter.com/2pHv39eWFP — Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) March 2, 2026

Mogelijk dramatisch einde voor Alonso

Voor Alonso zal de desastreuze voorbereiding van Aston Martin een hard gelag zijn. De tweevoudig wereldkampioen - die inmiddels al 44 jaar is - loopt uit zijn contract aan het einde van dit Formule 1-seizoen. Mogelijk gaat de glansrijke carrière van de Spanjaard als een nachtkaars uit.