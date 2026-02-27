Alexander Albon heeft Isack Hadjar van advies voorzien nu de Fransman zich opmaakt voor zijn debuut in het tweede zitje bij Red Bull Racing. De Williams-coureur, die zelf naast Max Verstappen reed in Milton Keynes, benadrukt dat Hadjar moet profiteren van de unieke kans die hij krijgt.

Hadjar maakte vorig seizoen indruk bij Racing Bulls, waar hij een podium pakte en regelmatig in de top tien eindigde. Die prestaties leverden hem een promotie op naar het hoofdteam, waar hij Yuki Tsunoda opvolgt. Naast de uitdaging om zich te meten met viervoudig wereldkampioen Verstappen, begint hij ook in een nieuw tijdperk door de ingrijpende reglementswijzigingen.

Nieuwe regels bieden kansen voor Hadjar

Volgens Alexander Albon kan Hadjar juist voordeel halen uit die reset. De Brit met Thaise roots ziet de veranderingen als een ideaal moment voor jonge coureurs om zich te onderscheiden. Zelf reed hij in 2019 en 2020 bij Red Bull, maar verloor daarna zijn stoeltje aan Sergio Pérez.

“Isack is snel en de nieuwe regels zorgen voor een frisse start voor iedereen”, klinkt het. “Voor veel rijders is dit het moment om zich te bewijzen. Dat kan hem helpen om zich sneller aan te passen en zijn plek in het team te veroveren.”

Steile leercurve naast Verstappen

Albon weet uit eigen ervaring hoe groot de uitdaging is om naast Verstappen te presteren. De huidige Williams-coureur werd na minder dan twee jaar bij Red Bull teruggezet, maar groeide sindsdien uit tot een van de leiders binnen het team uit Grove.

“Wat ik tot nu toe heb gezien, is dat hij zich comfortabel voelt in de auto”, stelt Albon. “Natuurlijk moet hij nog veel leren, zowel van de wagen als van een sterke teamgenoot. Maar als hij rustig blijft en stap voor stap vooruitgaat, verwacht ik dat hij zich goed zal ontwikkelen en zijn mannetje zal staan.”