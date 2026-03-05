Max Verstappen heeft zich verbaasd over een recente oproep van Carlos Sainz richting de FIA. De Spanjaard stelde vlak voor de start van het nieuwe seizoen dat de autosportfederatie “flexibel” moet zijn als de nieuwe reglementen niet blijken te werken, maar volgens Verstappen komt die discussie eigenlijk te laat.

Met de start van het seizoen in Australië voor de deur blijven er nog heel wat vraagtekens rond de nieuwe regels voor 2026. Toch vindt Verstappen dat zulke opmerkingen beter eerder in het proces hadden kunnen worden gemaakt.

Verstappen begrijpt oproep Sainz niet

Sainz, tegenwoordig Williams-coureur en voorzitter van de coureursvakbond GPDA, pleitte ervoor dat de FIA snel zou kunnen ingrijpen als bepaalde regels niet het gewenste effect hebben. Verstappen kijkt daar met enige verbazing naar.

“Daar zijn we eigenlijk een beetje laat mee, toch?”, reageert de Nederlander. “Er is enorm veel geld en tijd in deze reglementen gestoken. Dan weet je ook dat ze niet meteen weer op de schop gaan.”

Volgens de viervoudig wereldkampioen had de discussie eerder gevoerd moeten worden. “Veel van deze zaken kon je eigenlijk al zien aankomen. Als je dat nu pas begint aan te kaarten, vlak voor de start van het seizoen, dan is dat gewoon wat laat.”

Onzekerheid rond ‘superclipping’

Een van de punten waar momenteel discussie over bestaat, is het zogeheten ‘superclipping’. Daarbij kunnen coureurs op rechte stukken energie opslaan, zelfs met het gaspedaal volledig ingedrukt. Momenteel ligt de limiet op 250 kilowatt, terwijl de MGU-K technisch tot 350 kW kan opslaan.

Sommige teams, waaronder McLaren, opperden al om die limiet te verhogen naar 350 kW. Andere voorstellen gaan net de andere richting uit, met een lager vermogen tijdens de race.

Verstappen blijft voorzichtig in zijn oordeel. “Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt ook sterk af van het circuit. Je kan het vermogen verlagen, maar dan worden de rondetijden automatisch ook trager.”

Volgens de Red Bull-coureur zal pas tijdens de eerste races duidelijk worden hoe de nieuwe systemen echt functioneren. “Daarom wil iedereen waarschijnlijk eerst zien hoe het hier verloopt. Het is allemaal behoorlijk complex en voor iedereen nog een steile leercurve.”