Carlos Sainz is dolblij voor zijn maatje en voormalig teamgenoot bij McLaren Lando Norris. De Brit flikte het om onder loodzware omstandigheden de wereldtitel binnen te hengelen na een zenuwslopend slotstuk in Abu Dhabi. Na afloop stak de Spanjaard zijn lof voor Norris dan ook niet onder stoelen of banken.

Voor Norris viel een enorme last van zijn schouders. Doordat Max Verstappen de race wist te winnen en Oscar Piastri als tweede eindigde, moest de Brit derde worden in Abu Dhabi. Onder druk in het begin van Ferrari-rijder Charles Leclerc en een rits aan auto's die hij na zijn pitstop voorbij moest, flikte hij het toch om het podium te halen.

Sainz genoot van Norris die wereldtitel pakte

Na afloop van de race was Sainz dolblij voor Norris. De Spanjaard denkt dat de wereldtitel altijd in zijn voormalig teamgenoot heeft gezeten. "Ik ben erg blij voor hem als coureur, want hij is altijd een extreem snelle coureur geweest, sneller dan mensen denken en extreem getalenteerd", zo vertelde de Williams-coureur bij Sky Sports.

"In de eerste jaren bij McLaren zag ik een kerel die de snelheid had om meervoudig wereldkampioen te worden, als het puur om snelheid ging. Onderweg heeft hij zijn vaardigheden enorm ontwikkeld en nu is hij wereldkampioen", voegde Sainz daaraan toe.

'Norris is niet het stereotype wereldkampioen'

Norris werd vaak bekritiseerd omdat hij naar verluidt, mentaal niet sterk genoeg zou zijn om wereldkampioen te worden. Sainz is daarom extra blij voor de Brit. "Ik ben vooral blij voor hem als persoon, omdat hij een coureur is die niet voldoet aan de stereotypen van een wereldkampioen. Hij is altijd trouw aan zichzelf gebleven, heel eerlijk, heel open over zijn eigen problemen en heeft aan iedereen bewezen dat je wereldkampioen kunt worden door aardig te zijn, zonder meedogenloos of stoer te hoeven zijn."

Voor Norris zal er dus een enorme last van zijn schouders zijn gevallen, zo zag ook Sainz. De Spanjaard hoopt daarom ook dat deze wereldtitel bevrijdend kan zijn. "Gelukkig voor hem, ik hoop dat hij zo blijft. Hij gaat er niet aan denken dat hij wereldkampioen is en dat hij zichzelf blijft. Of misschien kan hij beter ontspannen en meer genieten van de Formule 1."

Verstappen deed wat hij kon in Abu Dhabi

Verstappen kwam na een heroïsche comeback slechts twee punten tekort op Norris. Sainz, die in het verleden ook teamgenoot is geweest van de Nederlander bij Toro Rosso, weet hoe het is om opgejaagd te worden door Verstappen. Maar de 31-jarige concludeert dat zijn maatje zich daar tegen wist te verweren.

"Hij moet dit jaar wel wat hebben geleden onder alle druk van sociale media en journalistiek, omdat hij in de eerste helft al moeite had en toen Max dichtbij kwam. Het is nooit makkelijk om wereldkampioen te worden met Max in zijn nek, maar hij heeft het min of meer onder controle gehouden."