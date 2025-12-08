user icon
Sainz dolblij voor Norris: "Hij is namelijk niet het stereotype wereldkampioen"

Sainz dolblij voor Norris: "Hij is namelijk niet het stereotype wereldkampioen"

Carlos Sainz is dolblij voor zijn maatje en voormalig teamgenoot bij McLaren Lando Norris. De Brit flikte het om onder loodzware omstandigheden de wereldtitel binnen te hengelen na een zenuwslopend slotstuk in Abu Dhabi. Na afloop stak de Spanjaard zijn lof voor Norris dan ook niet onder stoelen of banken. 

Voor Norris viel een enorme last van zijn schouders. Doordat Max Verstappen de race wist te winnen en Oscar Piastri als tweede eindigde, moest de Brit derde worden in Abu Dhabi. Onder druk in het begin van Ferrari-rijder Charles Leclerc en een rits aan auto's die hij na zijn pitstop voorbij moest, flikte hij het toch om het podium te halen. 

Sainz genoot van Norris die wereldtitel pakte

Na afloop van de race was Sainz dolblij voor Norris. De Spanjaard denkt dat de wereldtitel altijd in zijn voormalig teamgenoot heeft gezeten. "Ik ben erg blij voor hem als coureur, want hij is altijd een extreem snelle coureur geweest, sneller dan mensen denken en extreem getalenteerd", zo vertelde de Williams-coureur bij Sky Sports

"In de eerste jaren bij McLaren zag ik een kerel die de snelheid had om meervoudig wereldkampioen te worden, als het puur om snelheid ging. Onderweg heeft hij zijn vaardigheden enorm ontwikkeld en nu is hij wereldkampioen", voegde Sainz daaraan toe. 

'Norris is niet het stereotype wereldkampioen'

Norris werd vaak bekritiseerd omdat hij naar verluidt, mentaal niet sterk genoeg zou zijn om wereldkampioen te worden. Sainz is daarom extra blij voor de Brit. "Ik ben vooral blij voor hem als persoon, omdat hij een coureur is die niet voldoet aan de stereotypen van een wereldkampioen. Hij is altijd trouw aan zichzelf gebleven, heel eerlijk, heel open over zijn eigen problemen en heeft aan iedereen bewezen dat je wereldkampioen kunt worden door aardig te zijn, zonder meedogenloos of stoer te hoeven zijn." 

Voor Norris zal er dus een enorme last van zijn schouders zijn gevallen, zo zag ook Sainz. De Spanjaard hoopt daarom ook dat deze wereldtitel bevrijdend kan zijn. "Gelukkig voor hem, ik hoop dat hij zo blijft. Hij gaat er niet aan denken dat hij wereldkampioen is en dat hij zichzelf blijft. Of misschien kan hij beter ontspannen en meer genieten van de Formule 1." 

Verstappen deed wat hij kon in Abu Dhabi 

Verstappen kwam na een heroïsche comeback slechts twee punten tekort op Norris. Sainz, die in het verleden ook teamgenoot is geweest van de Nederlander bij Toro Rosso, weet hoe het is om opgejaagd te worden door Verstappen. Maar de 31-jarige concludeert dat zijn maatje zich daar tegen wist te verweren. 

"Hij moet dit jaar wel wat hebben geleden onder alle druk van sociale media en journalistiek, omdat hij in de eerste helft al moeite had en toen Max dichtbij kwam. Het is nooit makkelijk om wereldkampioen te worden met Max in zijn nek, maar hij heeft het min of meer onder controle gehouden."

Supa

Posts: 2.636

Lando heeft het echt verdiend. Hij bleef koel onder druk en wist Verstappen te verslaan.

  • 7
  • 8 dec 2025 - 18:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Lando Norris Williams GP Abu Dhabi 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Supa

    Posts: 2.636

    Lando heeft het echt verdiend. Hij bleef koel onder druk en wist Verstappen te verslaan.

    • + 7
    • 8 dec 2025 - 18:59
    • Canson Po

      Posts: 2.909

      Zoals Senna in '93 en Schumacher in '97 duidelijk beter waren dan de kampioen was Max dat dit jaar ook, je kan 2000 cirkels draaien dit zal de perceptie blijven.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 22:05
    • koppie toe

      Posts: 5.028

      In zekere zin heeft hij Max niet verslagen.
      Op langere termijn de betere cijfers gehaald.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 23:33
  • Jepsie

    Posts: 49

    Respect voor Norris hoe hij is teruggekomen. Stelde zich kwetsbaar op en leek mentaal geknakt, maar heeft toch veerkracht getoond, zijn vorm en vertrouwen teruggevonden en de titel binnengesleept. Waardige kampioen en een goed ventje, ondanks dat Max natuurlijk de veel betere coureur was.

    Verstappen bizar goed gepresteerd met een ongelofelijke comeback in een mindere auto. Die ene titel minder doet 0,0 af aan zijn prestatie. Wat een genot om deze man te zien racen.

    Ik ben fan van Verstappen maar hopelijk heeft hij volgend jaar een net iets mindere auto dan de concurrentie. Zie hem liever 2e worden met een mindere auto zoals dit jaar dan met de beste auto iedereen op een hoop rijden.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 21:44
  • meister

    Posts: 4.141

    Een beetje een wereldkampioen van het kaliber Button.

    Leunend op een fenomenale auto die niet doorontwikkeld werd halverwege het seizoen ziet dat de concurrentie dichterbij kwam maar net tekort kwam omdat de auto begin van het seizoen een raket was.
    Sprokkelde puntjes om net aan voor te blijven dat op zich is al een klasse maar feit blijft dat ie geholpen is door de auto.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 22:09
    • koppie toe

      Posts: 5.028

      Dat zie ik anders, ja de wagen werd minder en hij moest heel hard werken om het uit het vuur te slepen.
      Dik verdiend kampioen ondanks de wagen omdat het geld op was.
      En de concurrentie die het ook ging snappen.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 23:16

Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×