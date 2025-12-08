Lando Norris gaat vanaf volgend jaar rijden met een nieuw startnummer in de Formule 1. De bekende '4' verdwijnt van zijn auto, want de kersverse wereldkampioen neemt het startnummer '1' over van Max Verstappen. Het is nog niet duidelijk met welk nummer de Nederlander nu gaat rijden.

Norris veroverde afgelopen weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam in Abu Dhabi als derde over de streep, en dat was genoeg om de titel binnen te slepen. Hij moest een voorsprong van twaalf WK-punten verdedigen ten opzichte van Max Verstappen, en de Nederlander liet hem even zweten. Verstappen won de race, en Norris wist dat hij op het podium moest finishen om de titel te pakken.

Na afloop van de race barstte er een feest los bij McLaren, en Norris was het stralende middelpunt. Nu de champagne langzaam wordt opgeruimd, gaat de blik ook weer richting de sportieve zaken. De regerend wereldkampioen mag kiezen of hij met startnummer '1' gaat rijden of niet. Lewis Hamilton deed dat niet, terwijl Verstappen wél voor dit nummer koos.

Traditie

Norris gaat dat nu ook doen, zo laat hij weten aan Sky Sports News: "Het is traditie. Het is er met een reden. Het is daar omdat je het kan pakken, en je moet er hard voor werken om het binnen te slepen."

Keuze voor het hele team

Volgens Norris maakt hij deze keuze niet alleen voor zichzelf: "Iedereen binnen ons team, iedereen die een rol speelt binnen McLaren, zal het nummer met trots gaan dragen. Al mijn monteurs, al mijn engineers, iedereen binnen McLaren zal dit deze erkenning dragen."

"Het is dus niet alleen iets voor mij, het is ook iets voor hen. Het is hun trots, ik weet dat ze er veel werk in hebben gestopt, zodat ze ook kunnen zeggen dat we 'nummer één' zijn. Het is niet cool als we zeggen dat we 'nummer vier' zijn, dus ze zullen blijer zijn dan ik!"

Wat gaat Max Verstappen doen?

Het is nog niet duidelijk met welk startnummer Max Verstappen nu gaat rijden. Hij reed voorheen altijd met startnummer 33, en liet eerder al doorschemeren dat hij wil overstappen naar nummer 3. Ook nummer 69 zou op zijn lijstje staan.