<b> Officieel: </b> Norris neemt startnummer van Verstappen over

Lando Norris gaat vanaf volgend jaar rijden met een nieuw startnummer in de Formule 1. De bekende '4' verdwijnt van zijn auto, want de kersverse wereldkampioen neemt het startnummer '1' over van Max Verstappen. Het is nog niet duidelijk met welk nummer de Nederlander nu gaat rijden.

Norris veroverde afgelopen weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam in Abu Dhabi als derde over de streep, en dat was genoeg om de titel binnen te slepen. Hij moest een voorsprong van twaalf WK-punten verdedigen ten opzichte van Max Verstappen, en de Nederlander liet hem even zweten. Verstappen won de race, en Norris wist dat hij op het podium moest finishen om de titel te pakken.

Na afloop van de race barstte er een feest los bij McLaren, en Norris was het stralende middelpunt. Nu de champagne langzaam wordt opgeruimd, gaat de blik ook weer richting de sportieve zaken. De regerend wereldkampioen mag kiezen of hij met startnummer '1' gaat rijden of niet. Lewis Hamilton deed dat niet, terwijl Verstappen wél voor dit nummer koos.

Traditie

Norris gaat dat nu ook doen, zo laat hij weten aan Sky Sports News: "Het is traditie. Het is er met een reden. Het is daar omdat je het kan pakken, en je moet er hard voor werken om het binnen te slepen."

Keuze voor het hele team

Volgens Norris maakt hij deze keuze niet alleen voor zichzelf: "Iedereen binnen ons team, iedereen die een rol speelt binnen McLaren, zal het nummer met trots gaan dragen. Al mijn monteurs, al mijn engineers, iedereen binnen McLaren zal dit deze erkenning dragen."

"Het is dus niet alleen iets voor mij, het is ook iets voor hen. Het is hun trots, ik weet dat ze er veel werk in hebben gestopt, zodat ze ook kunnen zeggen dat we 'nummer één' zijn. Het is niet cool als we zeggen dat we 'nummer vier' zijn, dus ze zullen blijer zijn dan ik!"

Wat gaat Max Verstappen doen?

Het is nog niet duidelijk met welk startnummer Max Verstappen nu gaat rijden. Hij reed voorheen altijd met startnummer 33, en liet eerder al doorschemeren dat hij wil overstappen naar nummer 3. Ook nummer 69 zou op zijn lijstje staan.

Larry Perkins

Posts: 62.001

Max kiest echter voor nummer 3.

  • 4
  • 8 dec 2025 - 17:42
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.634

    69 lekker nummertje ook mijn favoriet

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:23
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Beste jaar ever, met eigen emoticon. ♋
      Trots op.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:32
    • Larry Perkins

      Posts: 62.001

      Max kiest echter voor nummer 3.

      • + 4
      • 8 dec 2025 - 17:42
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Is dat er al door @Larry?

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:43
    • Larry Perkins

      Posts: 62.001

      Nee, maar Max heeft zich een tijdje terug een beetje versproken...

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:47
    • meister

      Posts: 4.140

      Beter dan 96 hoorde ik van een vriend.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:01
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Oke dank

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:01
    • Golf-GTI

      Posts: 1.634

      Koppie beste jaar is 70 🤗

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:22
    • AUDI_F1

      Posts: 3.454

      Het maakt niet uit met welk nummer hij in 2026 rijd. Als het in 2027 maar weer Nr 1 is.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:45
    • Mr.Rofl

      Posts: 895

      Startnummer 69 is al eerder gebruikt in de formule 1. De laatste keer was ironisch genoeg in 1969...

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 19:28
  • Pietje Bell

    Posts: 32.320

    Interview Lando in 2019 voordat hij de F1 in kwam:

    x.com/SkySportsF1/status/1998053430430966214

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:28
  • koppie toe

    Posts: 5.012

    Het is hem gegund.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:31
    • Larry Perkins

      Posts: 62.001

      Inderdaad, net als het gevolg: een florerende merchandising...

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 17:46
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Mijn petje heb ik een paar jaar geleden van mijn zoontje gekregen, die is authentiek.
      Liever geen pet met nr1 die zijn niet tijdloos. ;)
      Heb het geprobeerd op straat vandaag, niemand durfde me aan te spreken. Maar al die priemende ogen, man man.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:05
  • elflitso

    Posts: 1.644

    @Larry, ja dat is de wens van Max. Maar Riciardo maakt nog steeds aanspraak op nummer 3. Dus daar moet hij even mee om tafel. Zal wel goed komen denk.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 19:28

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

