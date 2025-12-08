user icon
Verstappen ligt niet wakker van mislopen F1-titel: "Mijn beste seizoen ooit!"

Max Verstappen greep afgelopen weekend net naast de titel. De Nederlander won de Grand Prix van Abu Dhabi, maar dat was niet genoeg om Lando Norris van de titel te houden. Toch was Verstappen tevreden, en hij stelt zelfs dat dit zijn beste seizoen ooit was in de Formule 1.

Verstappen leek het jaar moeizaam te beginnen en had in de eerste twaalf races 165 punten, twee overwinningen en een achterstand van 69 punten ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Nederlander heeft heel wat goedgemaakt in de laatste twaalf races en haalde daarin 256 punten en zes overwinningen en had nog maar een achterstand van twee punten ten opzichte van wereldkampioen Lando Norris.

Verstappen is trots op zijn seizoen

Op de vraag of Verstappen blij is met zijn jaar legt hij aan de internationale media uit: "Ja, dat denk ik wel. Ik heb geen spijt van mijn seizoen. Ik vind dat ik sterk gepresteerd heb. Soms heb ik deze auto gehaat, maar soms heb ik er ook van gehouden. Ik heb altijd geprobeerd om er het maximale uit te halen, zelfs tijdens de moeilijke weekenden die we hebben gehad."

"Zoals ik al eerder zei, het was een echte achtbaan met de auto. Gelukkig waren de laatste acht, negen races over het algemeen een stuk leuker. Ook binnen het team heerst er momenteel een geweldige sfeer. We zitten echt in een flow, met positieve energie, geloof en vertrouwen, en dat is precies wat je wilt meenemen naar volgend jaar."

Verstappen heeft een nieuwe omgeving

Verstappen gaat vanaf volgend seizoen met nieuwe mensen werken, waaronder een nieuwe teamgenoot. Isack Hadjar mag het gaan proberen in de Red Bull en heeft daarmee Yuki Tsunoda vervangen. Ook wordt de motor die in de auto ligt anders, want Red Bull maakt vanaf volgend seizoen zijn eigen motoren in samenwerking met Ford. 

Ford heeft al een geschiedenis in de Formule 1, maar was van 2004 tot en met 2025 afwezig in de Formule 1. Destijds maakte het bedrijf de motoren samen met Cosworth, maar vanaf komend seizoen produceren zij samen met Red Bull Racing. Ford heeft al voor 176 overwinningen gezorgd, waarvan de laatste al uit 2003 stamt. Toen won Giancarlo Fisichella met Jordan de Grand Prix van Brazilië. 

jd2000

Posts: 7.500

Hij heeft inderdaad een geweldig seizoen achter de rug. Altijd leveren en niet opgeven. Team aan de hand meenemen en ijzersterk terugkomen. Als coureur is hij beter geworden en als mens ook.

  • 4
  • 8 dec 2025 - 17:00
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.104

    geniet maar lekker van je vakantie, want volgend jaar start de nieuwe deceptie

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 16:55
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.025

    Meer berichten over Max dan Lando.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 16:58
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Lando is vandaag niet zo spraakzaam door zijn kater.
      Later meer.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 17:36
    • Pipje

      Posts: 656

      Begrijpelijk

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 17:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.001

      Inderdaad bizar @Leclerc Fan. Vul jij Max zijn lijst met buitenaardse records ff aan op Wikipedia @Leclerc Fan?

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 17:52
    • Rode Stier 33

      Posts: 926

      Max is ook een iets meer spraakmakende coureur dan Lando. Of ga je dat ontkennen?

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:24
    • Ferdi12

      Posts: 807

      Misschien logisch op NL gerichte site?
      Wat denk je te vinden op een GB gerichte site in de afgelopen vier jaar?

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 19:01
  • jd2000

    Posts: 7.500

    Hij heeft inderdaad een geweldig seizoen achter de rug. Altijd leveren en niet opgeven. Team aan de hand meenemen en ijzersterk terugkomen. Als coureur is hij beter geworden en als mens ook.

    • + 4
    • 8 dec 2025 - 17:00
  • Supa

    Posts: 2.636

    Ik zal even een Oranjebril opzetten:

    Niemand weet precies hoe de reglementen in 2026 zullen uitpakken. Onderschat Ford zeker niet, ze zijn na Mercedes en Ferrari één van de sterkste motorleveranciers ooit in de F1. Ford is mega in software, batterijmanagement en elektrische motoren, en dat is precies waar 2026 om draait. Samen met Red Bull, dat al jarenlang een topteam is met sterke aerodynamica, slimme strategieën en snelle ontwikkeling, kan dit een heel sterke combinatie worden. Zeker met een topcoureur zoals Max zullen ze gelijkwaardig zijn of misschien zelfs beter dan de concurrentie.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 17:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 442

      Ik heb geen oranje bril en ben er ook niet van overtuigd dat Red Bull nog dat team is met de beste aerodynamica, maar ze zijn wel een team dat (met een rijder als Verstappen en een goed strategisch team) snel kan inspelen op verandering en snel leert. Dat laatste gaat hen vooral in het begin van het seizoen een voordeel geven

      Ik zou ze dus zeker niet afschrijven voor 2026

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:01
  • Pietje Bell

    Posts: 32.321

    Erik van Haren vertelde al dat Max vandaag nog verplichtingen had in AD/Dubai.
    Het zou met dit te maken kunnen hebben. Max is trouwens om 15:00u onze tijd
    weer richting Monaco gevlogen.

    www.instagram.com/p/DSAITggCGIy/?img_index=1

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 17:51
  • schwantz34

    Posts: 41.559

    Wat zowel Max als groot kampioenen ook siert, is dat hij gek genoeg na de laatste pitstop van Piastri ook niet de volgende ronde direct naar binnen is gegaan voor nieuwe Medium bandjes (want dat was gewoon makkelijk mogelijk met zijn 25 seconden voorsprong op dat moment, en een pitstopdelta van 21 seconden op Oscar), om daarna een "vuil spelletje" te spelen om Oscar af te remmen en Lando dichterbij te laten komen en in gevecht te laten komen met een LeClerc die op dat moment ook maar slechts een viertal seconden Lando zat op dat moment.

    Dat "vuile spelletje" werd in 2016 door Hamilton tegen Rosberg (ondanks de vele anti-teamorders van zowel Bono als Toto) wel gespeeld, en dat waren nb nog teamgenoten ook nog.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 19:28
  • elflitso

    Posts: 1.645

    Nou zijn beste seizoen was het niet. Dat was 2 seizoenen geleden. Maar dat het zijn spannendste seizoen is geweest dat zeker. Nu als ervaren coureur heeft hij eindelijk echt kunnen laten zien tot waar toe hij in staat is.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 19:41

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

