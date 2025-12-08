Max Verstappen greep afgelopen weekend net naast de titel. De Nederlander won de Grand Prix van Abu Dhabi, maar dat was niet genoeg om Lando Norris van de titel te houden. Toch was Verstappen tevreden, en hij stelt zelfs dat dit zijn beste seizoen ooit was in de Formule 1.

Verstappen leek het jaar moeizaam te beginnen en had in de eerste twaalf races 165 punten, twee overwinningen en een achterstand van 69 punten ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. De Nederlander heeft heel wat goedgemaakt in de laatste twaalf races en haalde daarin 256 punten en zes overwinningen en had nog maar een achterstand van twee punten ten opzichte van wereldkampioen Lando Norris.

Verstappen is trots op zijn seizoen

Op de vraag of Verstappen blij is met zijn jaar legt hij aan de internationale media uit: "Ja, dat denk ik wel. Ik heb geen spijt van mijn seizoen. Ik vind dat ik sterk gepresteerd heb. Soms heb ik deze auto gehaat, maar soms heb ik er ook van gehouden. Ik heb altijd geprobeerd om er het maximale uit te halen, zelfs tijdens de moeilijke weekenden die we hebben gehad."

"Zoals ik al eerder zei, het was een echte achtbaan met de auto. Gelukkig waren de laatste acht, negen races over het algemeen een stuk leuker. Ook binnen het team heerst er momenteel een geweldige sfeer. We zitten echt in een flow, met positieve energie, geloof en vertrouwen, en dat is precies wat je wilt meenemen naar volgend jaar."

Verstappen heeft een nieuwe omgeving

Verstappen gaat vanaf volgend seizoen met nieuwe mensen werken, waaronder een nieuwe teamgenoot. Isack Hadjar mag het gaan proberen in de Red Bull en heeft daarmee Yuki Tsunoda vervangen. Ook wordt de motor die in de auto ligt anders, want Red Bull maakt vanaf volgend seizoen zijn eigen motoren in samenwerking met Ford.

Ford heeft al een geschiedenis in de Formule 1, maar was van 2004 tot en met 2025 afwezig in de Formule 1. Destijds maakte het bedrijf de motoren samen met Cosworth, maar vanaf komend seizoen produceren zij samen met Red Bull Racing. Ford heeft al voor 176 overwinningen gezorgd, waarvan de laatste al uit 2003 stamt. Toen won Giancarlo Fisichella met Jordan de Grand Prix van Brazilië.