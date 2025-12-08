user icon
Buitenlandse pers roemt Verstappen: 'De beste, ook al is Norris kampioen'

Buitenlandse pers roemt Verstappen: 'De beste, ook al is Norris kampioen'

Lando Norris is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De McLaren-coureur had aan een derde plek in Abu Dhabi genoeg om zijn grootste triomf uit zijn carrière binnen te halen. Na afloop van het slotstuk in de laatste race ging de aandacht vooral uit naar de wereldkampioen, maar ook naar Max Verstappen die uiteindelijk ook een fenomenaal seizoen heeft beleefd. 

Volgens velen was de comeback van Verstappen en Red Bull Racing dit F1-seizoen waanzinnig. Uiteindelijk kwam de Nederlander in een beduidend mindere auto slechts twee punten tekort ten opzichte van Norris. In de buitenlandse kranten ging de aandacht dan ook veel naar de viervoudig wereldkampioen. 

'Verstappen gaat alsnog de boeken in'

Bij La Gazetta Dello Sport vindt men Verstappen de beste coureur van 2025. Volgens het Italiaanse medium heeft de Nederlander veel meer uit zijn auto geperst, ten opzichte van Norris. "Het winnen van de laatste race als laatste kunstje van zijn indrukwekkende terugkeer was voor Max Verstappen niet genoeg. Het succes van Norris – terecht en op de baan bevochten in een hevige strijd tussen drie coureurs – wist echter niets af te doen aan de bijna-prestatie van de Nederlandse Red Bull-coureur, die juist in het jaar van zijn nederlaag misschien wel meer dan ooit liet zien waartoe hij in staat is."

"Winnen, plezier maken en tot het einde blijven proberen. Je kunt niet als verliezer uit een wereldkampioenschap komen als je rijdt zoals Max Verstappen heeft gedaan", concludeerde het Italiaanse medium uiteindelijk. 

'Topprestatie van Norris én Verstappen' 

Ook The Guardian richtte het vizier op zowel Norris als Verstappen. Volgens het Britse medium zorgden beide coureurs voor een fantastische apotheose in Abu Dhabi. "Verstappen leverde eveneens een topprestatie door de titelstrijd tot het allerlaatste moment open te houden. Met zijn zege in Abu Dhabi deed hij alles wat binnen zijn macht lag, maar ondanks het wegwerken van een achterstand van 104 punten sinds augustus kwam hij uiteindelijk net tekort. De Nederlander finishte slechts twee punten achter Norris – precies het verschil dat de Brit in de slotronden van Qatar pakte toen Antonelli van de baan schoot."

'Iedereen weet dat Verstappen de beste is' 

Het Spaanse Marca richtte het vizier vooral op McLaren, zeker na de dramatische races in Las Vegas en Qatar. Na de dubbele diskwalificatie in Nevada en het strategische blunder in de voorlaatste race, vindt het Spaanse medium dat het team uit Woking zich enorm herpakt heeft. Toch denkt ook Marca dat de wereldkampioen van 2025, niet de beste coureur was.

"Het scheelde uiteindelijk maar twee punten. Iedereen weet dat Max op dit moment de beste coureur is, misschien zelfs de beste aller tijden, maar Norris overleefde meerdere cruciale momenten en schitterde daarbij: hij ging vijf auto’s voorbij, waaronder twee van Red Bull."

 

hupholland

Posts: 9.505

Max was 4 jaar WK, dat is nu Norris. Dat Max nog steeds de beste coureur is daar zijn de meesten het wel over eens. Zelfs op het Engelstalige forum noemt 95% Max de beste coureur van het afgelopen seizoen. Denk dat het ook wel redelijk duidelijk was toch?

  • 15
  • 8 dec 2025 - 12:23
  • Dale U

    Posts: 1.791

    Het is altijd een combi samen met je auto, laat ut testen met de 2026 auto maar alvast beginnen.......

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 12:09
  • SennaS

    Posts: 11.084

    Max was 4 jaar lang de beste als wk.
    Dat is nu Norris.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 12:13
    • hupholland

      Posts: 9.505

      Max was 4 jaar WK, dat is nu Norris. Dat Max nog steeds de beste coureur is daar zijn de meesten het wel over eens. Zelfs op het Engelstalige forum noemt 95% Max de beste coureur van het afgelopen seizoen. Denk dat het ook wel redelijk duidelijk was toch?

      • + 15
      • 8 dec 2025 - 12:23
    • NicoS

      Posts: 19.823

      Je houdt jezelf voor de gek als je Norris de betere vind t.o.v. Max.
      Iedereen ziet dat, en daar is ook geen enkele twijfel over.
      Norris heeft het fantastisch gedaan, en mag zich een jaar lang kampioen noemen, ook dat is een feit.

      • + 9
      • 8 dec 2025 - 12:39
    • StevenQ

      Posts: 9.893

      De kampioen is niet altijd de beste coureur, soms heeft de kampioen gewoon veruit de beste auto, dat weet je zelf als het goed is ook wel

      De McLaren was een dominante auto dit jaar en Max was met die auto allang kampioen geworden, al races geleden

      • + 10
      • 8 dec 2025 - 12:41
    • Ferdi12

      Posts: 804

      @SennaS
      Nee, Norris is terecht WK, maar niet de beste. Hetzelfde geldt voor de Zogenaamde GOAT titel.
      Het is onzin om te stellen dat met de polepositions, WK titels en overwinningen, iemand als GOAT te bestempelen. Daar spelen veel meer factoren mee.
      Onderlinge duels met teamgenoten, auto, PU en mentaliteit c.q gedrevenheid, etcetera.

      • + 4
      • 8 dec 2025 - 12:51
    • snailer

      Posts: 30.948

      Wat een klinklare onzin, SennaS. Een kampioenschap zegt alleen maar wie de beste was in dat team. En zelfs daar kan je over debatteren.

      Verstappen is wat mij betreft al de beste vanaf ongeveer halverwegen 2019. Uiteraard ook omdat Hamilton toen al over zijn prime leeftijd heen was. Denk dat Verstappen echt beter was in 2021 of 2022 dan de Hamilton op zijn best.

      Verstappen is nu 28 en voorlopig zie ik niemand die de komende twee of 3 jaar beter gaat worden dan Verstappen. Maar als Verstappen dan nog in F1 zit, dan zoden er mogelijk nieuwe helden kunnen opstaan. En Verstappen zou de kaken van verval door leeftijd in de broek gaan voelen.

      Maar ik denk dat hij dan al uit F1 zal zijn vertrokken.

      • + 4
      • 8 dec 2025 - 13:00
    • snailer

      Posts: 30.948

      Hoewel. In 2020 was Verstappen ook al vreselijk goed

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 13:19
    • jd2000

      Posts: 7.498

      Uiteindelijk telt alleen scorebord journalistiek. Dus het maakt geen drol uit wie de beste is. Norris is kampioen.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 13:55
    • dumdumdum

      Posts: 2.742

      Discutabel of dat Norris de beste was. Hij was goed, maar in mijn ogen niet de beste. Rosberg is in 1982 kampioen geworden. Was hij toen de beste? Maar hey, op naar 2026. Het jaar van de ploffende motoren, falende aero en scheldende coureurs.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 14:00
  • Pietje Bell

    Posts: 32.313

    Misschien wet Erik van Haren wel meer, maar mag hij niets zeggen.

    Van zijn Twitter:

    Autosport
    @autosport
    ·
    16 u
    Straight after the F1 title decider, Helmut Marko hinted he's unsure if he will still be at
    Red Bull next year. While sources indicate the exact role of Gianpiero Lambiase, who
    was emotional after the Abu Dhabi GP, isn’t clear for 2026

    mindlesschatter
    @mindlessbuzz
    ·
    15 u
    @ErikvHaren
    is this true about GP? Pls say something 😭😭😭

    Erik van Haren
    @ErikvHaren
    No, not that I’m aware of.
    8:58 p.m. · 7 dec. 2025
    ·

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 12:50

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

