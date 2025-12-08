Lando Norris is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De McLaren-coureur had aan een derde plek in Abu Dhabi genoeg om zijn grootste triomf uit zijn carrière binnen te halen. Na afloop van het slotstuk in de laatste race ging de aandacht vooral uit naar de wereldkampioen, maar ook naar Max Verstappen die uiteindelijk ook een fenomenaal seizoen heeft beleefd.

Volgens velen was de comeback van Verstappen en Red Bull Racing dit F1-seizoen waanzinnig. Uiteindelijk kwam de Nederlander in een beduidend mindere auto slechts twee punten tekort ten opzichte van Norris. In de buitenlandse kranten ging de aandacht dan ook veel naar de viervoudig wereldkampioen.

'Verstappen gaat alsnog de boeken in'

Bij La Gazetta Dello Sport vindt men Verstappen de beste coureur van 2025. Volgens het Italiaanse medium heeft de Nederlander veel meer uit zijn auto geperst, ten opzichte van Norris. "Het winnen van de laatste race als laatste kunstje van zijn indrukwekkende terugkeer was voor Max Verstappen niet genoeg. Het succes van Norris – terecht en op de baan bevochten in een hevige strijd tussen drie coureurs – wist echter niets af te doen aan de bijna-prestatie van de Nederlandse Red Bull-coureur, die juist in het jaar van zijn nederlaag misschien wel meer dan ooit liet zien waartoe hij in staat is."

"Winnen, plezier maken en tot het einde blijven proberen. Je kunt niet als verliezer uit een wereldkampioenschap komen als je rijdt zoals Max Verstappen heeft gedaan", concludeerde het Italiaanse medium uiteindelijk.

'Topprestatie van Norris én Verstappen'

Ook The Guardian richtte het vizier op zowel Norris als Verstappen. Volgens het Britse medium zorgden beide coureurs voor een fantastische apotheose in Abu Dhabi. "Verstappen leverde eveneens een topprestatie door de titelstrijd tot het allerlaatste moment open te houden. Met zijn zege in Abu Dhabi deed hij alles wat binnen zijn macht lag, maar ondanks het wegwerken van een achterstand van 104 punten sinds augustus kwam hij uiteindelijk net tekort. De Nederlander finishte slechts twee punten achter Norris – precies het verschil dat de Brit in de slotronden van Qatar pakte toen Antonelli van de baan schoot."

'Iedereen weet dat Verstappen de beste is'

Het Spaanse Marca richtte het vizier vooral op McLaren, zeker na de dramatische races in Las Vegas en Qatar. Na de dubbele diskwalificatie in Nevada en het strategische blunder in de voorlaatste race, vindt het Spaanse medium dat het team uit Woking zich enorm herpakt heeft. Toch denkt ook Marca dat de wereldkampioen van 2025, niet de beste coureur was.

"Het scheelde uiteindelijk maar twee punten. Iedereen weet dat Max op dit moment de beste coureur is, misschien zelfs de beste aller tijden, maar Norris overleefde meerdere cruciale momenten en schitterde daarbij: hij ging vijf auto’s voorbij, waaronder twee van Red Bull."