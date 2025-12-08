user icon
icon

Brown steunt teleurgestelde Piastri: "Toekomstig wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown steunt teleurgestelde Piastri: "Toekomstig wereldkampioen"

Lando Norris heeft in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 gepakt. Hij versloeg zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen in de strijd om de titel. Bij McLaren zijn ze trots op Norris, maar leven ze mee met Piastri. Volgens Zak Brown heeft de Australiër alles in zich om later alsnog wereldkampioen te worden.

Piastri gold lange tijd als de titelfavoriet in de Formule 1. Hij voerde maandenlang het wereldkampioenschap aan, en had een grote voorsprong opgebouwd op Norris. In de tweede seizoenshelft begonnen de prestaties van Piastri echter in te zakken, en viel hij terug naar de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Meer over Oscar Piastri McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec
 Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov

Bij het ingaan van het raceweekend in Abu Dhabi maakte Piastri theoretisch gezien nog steeds kans op de wereldtitel. Hij had daarvoor wel geluk nodig, maar begon goed aan de race door Norris in te halen bij de start. De Australiër had voor een alternatieve strategie gekozen, maar dat leverde hem uiteindelijk niet de zege op. Voor hem kwam het jaar op een teleurstellende wijze ten einde, want de derde plaats in het wereldkampioenschap was niet waarop hij had gehoopt. 

Hoe kijkt Brown naar de prestaties van Piastri?

Hij mocht van McLaren blijven vechten met Norris, maar uiteindelijk werd hij verslagen. McLaren-CEO Zak Brown begrijpt de teleurstelling, en sprak na de race bij Sky Sports zijn steun voor Piastri uit: "Hij is een toekomstig wereldkampioen. Allebei onze coureurs hebben dit seizoen zeven races gewonnen, ze hebben briljant gereden en ze hebben elkaar ook gesteund."

Wrede sport

Brown stelt echter dat verliezen ook hoort bij het racen in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaan is daar heel erg duidelijk over: "Dit is een wrede sport. Soms gaan de dingen jou kant op, en soms gaan ze juist niet jou kant op. Ik heb er zin in om volgend jaar weer met deze twee coureurs te gaan racen."

Voor McLaren was het wel een mooi jaar, want ze hebben de dubbel gepakt. Eerder dit jaar in Singapore kroonde het team zich tot constructeurskampioen.

koppie toe

Posts: 5.028

Blij dat een McLaren rijder kampioen is geworden hoor maar de uitspraak dat ze mochten racen daar ben ik het toch niet helemaal mee eens.
Racen kan wreed zijn inderdaad Zak, verlies (of een foute pitstop) hoort daar ook bij
Ik vind dat ze toch niet helemaal Fair naar Piastri waren
Dat hij verde... [Lees verder]

  • 1
  • 8 dec 2025 - 20:06
F1 Nieuws Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 5.022

    Blij dat een McLaren rijder kampioen is geworden hoor maar de uitspraak dat ze mochten racen daar ben ik het toch niet helemaal mee eens.
    Racen kan wreed zijn inderdaad Zak, verlies (of een foute pitstop) hoort daar ook bij
    Ik vind dat ze toch niet helemaal Fair naar Piastri waren
    Dat hij verder nog een auto in de muur zet is een heel ander verhaal.
    We hebben het hier over eerlijk racen en daarbij gaat een gemaakte afspraak tijdens een race ook wel eens fout
    Ik zeg dit niet omdat ik het de één meer gun dan de ander, maar dat ik een hekel heb aan papaya geleuter en Stella en Zak hun uitspraken.
    Zelfde als Ferrari Schumacher en Valtteri this is James.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 20:06
    • Canson Po

      Posts: 2.909

      Felipe baby niet vergeten he, Fernando is faster than you!

      Ik blijf erbij ik moet niks van die gozer (Brown), hij kan nu wel leuk staan kletsen van jammer je bent een toekomstig kampioen, had hem dan wat meer gesteund en die voortrein niet aangepast aan de rijder die 34punten achterstaan, verrukte mon.... ik hoop echt dat ze Piastri verliezen zou puur karma zijn.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 21:35
    • koppie toe

      Posts: 5.022

      Dat met die voorwiel ophanging, ze reden even naar hun eigen voorkeur en daarbij was Piastri de snellere.
      Was het dan zo ingewikkeld dat zo te laten? Of zou dat logistiek niet handig geweest zijn? Of toch een voorkeur voor Norris? Ben geen complotdenker ofzo probeer het voor mezelf te verklaren.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 22:06
    • Canson Po

      Posts: 2.909

      ik heb daar ook geen antwoord op, weet wel dat het een van de zaken is die veranderd zijn tijdens de zomerbreak.

      Feit is wel dat die vormdip van Piastri, tsja veel te stijl naar beneden ging en dat met een voorsprong en dominantie, dat valt niet of nauwlijks te verklaren omdan als het eigenlijk over is te herrijzen maak dan iemand wijs .. Zelf op Engelse media worden hier vragen over gesteld, het maakt ook niks meer uit de prijzen zijn verdeeld, maar de perceptie is gezet veel fans hebben ogen in hun kop dit soort cinema gaat niet elk jaar lukken, wat kwam Max nog dicht ...

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 22:12
    • bvonk2

      Posts: 194

      Allemaal dingen die je wil zien. Aanpassen van "voortrein" kan net zo goed omdat dat gewoon de beste ontwikkeling is voor heel de wagen. En ook met de "Norris voortrein" kon Piastri zijn teamgenoot te verslaan dus weg zogenaamde voordeel.

      Blijft dus wat je wil zien. Hoop dat Piastri en Norris nog lang bij McLaren blijven en op nog veel mooie gevechten tussen deze twee. Hopelijk aan de top van het veld.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 22:14
    • koppie toe

      Posts: 5.022

      Wie zegt dat het een verbetering van de auto was? Norris had minder vertrouwen in het één en Piastri met het oude.
      Norris ging beter en Piastri stortte in.
      Zie je het verschil?

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 22:44
    • koppie toe

      Posts: 5.022

      Piastri met het nieuwe. *

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 22:52
  • AUDI_F1

    Posts: 3.455

    Mooie woorden maar je hebt er geen Zak aan. Volgens jaar beginnen we vooraan en dan kijken wie het regelementenboek het beste heeft gelzen, en wie het meeste power uit electromotor kan wringen.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 20:22
  • dutchiceman

    Posts: 5.512

    We willen meer negativiteit zien naar Brown toe.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 21:02
    • koppie toe

      Posts: 5.022

      Ook al heeft hij er weer een strak team van gemaakt het blijft een engerd. Hoort erbij.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 22:10

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Zak Brown -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 7 nov 1971 (54)
  • Geb. plaats Los Angeles, California U.S., US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×