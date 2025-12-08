Lando Norris heeft in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 gepakt. Hij versloeg zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen in de strijd om de titel. Bij McLaren zijn ze trots op Norris, maar leven ze mee met Piastri. Volgens Zak Brown heeft de Australiër alles in zich om later alsnog wereldkampioen te worden.

Piastri gold lange tijd als de titelfavoriet in de Formule 1. Hij voerde maandenlang het wereldkampioenschap aan, en had een grote voorsprong opgebouwd op Norris. In de tweede seizoenshelft begonnen de prestaties van Piastri echter in te zakken, en viel hij terug naar de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Bij het ingaan van het raceweekend in Abu Dhabi maakte Piastri theoretisch gezien nog steeds kans op de wereldtitel. Hij had daarvoor wel geluk nodig, maar begon goed aan de race door Norris in te halen bij de start. De Australiër had voor een alternatieve strategie gekozen, maar dat leverde hem uiteindelijk niet de zege op. Voor hem kwam het jaar op een teleurstellende wijze ten einde, want de derde plaats in het wereldkampioenschap was niet waarop hij had gehoopt.

Hoe kijkt Brown naar de prestaties van Piastri?

Hij mocht van McLaren blijven vechten met Norris, maar uiteindelijk werd hij verslagen. McLaren-CEO Zak Brown begrijpt de teleurstelling, en sprak na de race bij Sky Sports zijn steun voor Piastri uit: "Hij is een toekomstig wereldkampioen. Allebei onze coureurs hebben dit seizoen zeven races gewonnen, ze hebben briljant gereden en ze hebben elkaar ook gesteund."

Wrede sport

Brown stelt echter dat verliezen ook hoort bij het racen in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaan is daar heel erg duidelijk over: "Dit is een wrede sport. Soms gaan de dingen jou kant op, en soms gaan ze juist niet jou kant op. Ik heb er zin in om volgend jaar weer met deze twee coureurs te gaan racen."

Voor McLaren was het wel een mooi jaar, want ze hebben de dubbel gepakt. Eerder dit jaar in Singapore kroonde het team zich tot constructeurskampioen.