user icon
icon

Leclerc: "Alle teleurstelling komt nu weer terug"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc: "Alle teleurstelling komt nu weer terug"

Charles Leclerc heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en is uiteindelijk als vijfde gefinisht in het wereldkampioenschap zonder een overwinning. De Monegask legt uit dat alle teleurstelling die hij het afgelopen jaar heeft opgebouwd nu opnieuw binnenkomt. Leclerc heeft het hele seizoen niet kunnen strijden om de overwinningen. 

Meer over Charles Leclerc Leclerc vond opmars van Verstappen leuker dan eigen race

Leclerc vond opmars van Verstappen leuker dan eigen race

3 dec
 Leclerc kan Verstappen helpen: "Ik wil dit eigenlijk niet"

Leclerc kan Verstappen helpen: "Ik wil dit eigenlijk niet"

6 dec

Charles Leclerc startte de Grand Prix van Abu Dhabi als vijfde, maar wist George Russell in te halen bij de start, waardoor hij als vierde verderging. Hij probeerde de druk erop te zetten bij Lando Norris, maar het was niet genoeg om de wereldkampioen het leven zuur te maken. Leclerc finishte de race uiteindelijk op de vierde plek. 

Leclerc is tevreden met zijn resultaat

Ondanks het mindere jaar was de Monegask erg tevreden met zijn wereldtitel in 2025: "Ik denk dat het een moeilijk jaar is geweest. Over het algemeen is het een heel moeilijk jaar geweest en je houdt je hoofd hoog tot de allerlaatste race, maar nu komen alle emoties en teleurstellingen van het hele jaar weer bij me terug en heb ik gewoon een pauze nodig om niet meer aan racen te denken en volgend jaar terug te komen en hopelijk op dat moment voor beter te vechten", vertelt hij aan Viaplay.

"Ik heb vanaf de eerste race tot de laatste race alles gegeven. Helaas hebben we nooit echt spannende resultaten behaald. En ook in deze laatste race zijn we zo dicht bij het podium gekomen door, denk ik, de perfecte race te rijden. Ik denk niet dat we ergens iets hebben laten liggen. Maar ik ben alleen tevreden over de algehele prestaties van dit weekend. Ik ben echter erg teleurgesteld over het hele jaar."

Leclerc blijft bij Ferrari

Charles Leclerc start volgend jaar zijn achtste seizoen voor Ferrari en hoopt met de nieuwe regelgeving mee te doen om de wereldtitel. Door de nieuwe regelgeving kan er echt van alles gebeuren, dus de Monegask kan vanaf volgend jaar weer met een positieve insteek de Grand Prix ingaan.

NicoS

Posts: 19.829

Ik denk dat hij best al een aardige collectie heeft staan……;)

  • 8
  • 8 dec 2025 - 19:03
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Abu Dhabi 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Rode Stier 33

    Posts: 926

    Ik gun deze man eens een fatsoenlijke auto!

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 18:23
    • koppie toe

      Posts: 5.016

      Ik ook, volgend seizoen komt ie.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 19:00
    • NicoS

      Posts: 19.829

      Ik denk dat hij best al een aardige collectie heeft staan……;)

      • + 8
      • 8 dec 2025 - 19:03
    • F1jos

      Posts: 4.903

      Niet nodig, Ondanks het mindere jaar was de Monegask erg tevreden met zijn wereldtitel in 2025:

      • + 7
      • 8 dec 2025 - 19:58
  • DutchTifosi

    Posts: 2.793

    Hopelijk komt hiermee een einde aan de lift and coast tijdperk...

    Sterk gereden in die tractor. Om überhaupt een Papaya te kunnen zien van een afstand de hele race is heel knap.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 19:10
    • Rimmer

      Posts: 13.084

      De angst is juist dat dit het tijdperk van de lift and coast gaat worden!

      • + 5
      • 8 dec 2025 - 19:53
    • hupholland

      Posts: 9.506

      ferrari moest liften en coasten vanwege de bodemplaat (ff simpel gezegd). Het was denk ik vooral bekend van het benzinesparen en energie opwekken wat we in het begin van deze motorencyclus veel zagen, of misschien ook al na het verbod op bijtanken. De vrees is idd wel dat dit weer versterkt terug gaat komen volgend jaar. Het Ferrari specifieke probleem zal er met het verdwijnen van het grondeffect niet meer zijn, maar daar krijgen ze vast wel een ander probleem voor terug ;)

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 20:32
    • Canson Po

      Posts: 2.908

      Ik ga toch uit van een sterker Ferrari in 2026, zo slecht als het dit jaar was daar geloof ik niet in, deed bijna denken aan wat was het 1992 toen was het niet om aan te zien, Jean Alesi en Ivan Capelli wat struggle was het toen, denk zelfs niet eens een podium dat jaar.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 22:08

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.660
  • Podiums 50
  • Grand Prix 172
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×