Charles Leclerc heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en is uiteindelijk als vijfde gefinisht in het wereldkampioenschap zonder een overwinning. De Monegask legt uit dat alle teleurstelling die hij het afgelopen jaar heeft opgebouwd nu opnieuw binnenkomt. Leclerc heeft het hele seizoen niet kunnen strijden om de overwinningen.

Charles Leclerc startte de Grand Prix van Abu Dhabi als vijfde, maar wist George Russell in te halen bij de start, waardoor hij als vierde verderging. Hij probeerde de druk erop te zetten bij Lando Norris, maar het was niet genoeg om de wereldkampioen het leven zuur te maken. Leclerc finishte de race uiteindelijk op de vierde plek.

Leclerc is tevreden met zijn resultaat

Ondanks het mindere jaar was de Monegask erg tevreden met zijn wereldtitel in 2025: "Ik denk dat het een moeilijk jaar is geweest. Over het algemeen is het een heel moeilijk jaar geweest en je houdt je hoofd hoog tot de allerlaatste race, maar nu komen alle emoties en teleurstellingen van het hele jaar weer bij me terug en heb ik gewoon een pauze nodig om niet meer aan racen te denken en volgend jaar terug te komen en hopelijk op dat moment voor beter te vechten", vertelt hij aan Viaplay.

"Ik heb vanaf de eerste race tot de laatste race alles gegeven. Helaas hebben we nooit echt spannende resultaten behaald. En ook in deze laatste race zijn we zo dicht bij het podium gekomen door, denk ik, de perfecte race te rijden. Ik denk niet dat we ergens iets hebben laten liggen. Maar ik ben alleen tevreden over de algehele prestaties van dit weekend. Ik ben echter erg teleurgesteld over het hele jaar."

Leclerc blijft bij Ferrari

Charles Leclerc start volgend jaar zijn achtste seizoen voor Ferrari en hoopt met de nieuwe regelgeving mee te doen om de wereldtitel. Door de nieuwe regelgeving kan er echt van alles gebeuren, dus de Monegask kan vanaf volgend jaar weer met een positieve insteek de Grand Prix ingaan.