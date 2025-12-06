De stewards van de FIA hebben een uitspraak gedaan in de zaak rondom Yuki Tsunoda en Lando Norris. De Japanse Red Bull-coureur moest zich melden nadat hij Norris had geblokkeerd in de derde vrije training. Hij komt er goed vanaf, terwijl Red Bull wel is beboet.

Het was een opmerkelijk moment in de derde vrije training op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Tsunoda reed midden op de baan toen Norris aan kwam rijden, en niet had verwacht dat er iemand op dat stuk van het asfalt zou rijden. Norris kon net op tijd reageren, en stuurde zijn McLaren de uitloopzone in. Tsunoda bood direct zijn excuses aan, maar de stewards wilden er toch een gesprek over voeren.

Tsunoda had immers een gevaarlijk moment gecreëerd, en hij mocht samen met een vertegenwoordiger van Red Bull tekst en uitleg komen geven. De stewards spraken niet alleen met de teams en de coureurs, ze bekeken ook de telemetrie en ze beluisterden het radioverkeer rondom het desbetreffende moment.

Wat ging er mis?

De stewards kwamen tot de conclusie dat Norris in het eerste gedeelte van de ronde niet bezig leek te zijn met een snelle ronde. Red Bull had dit geïnterpreteerd als een langzamere ronde, en aan de hand van deze informatie werd Tsunoda gecoacht. Norris trapte echter later in de ronde het gas in, waardoor er een andere situatie ontstond.

Bij het ingaan van bocht negen was op de GPS te zien dat Norris snel terrein goedmaakte ten opzichte van Tsunoda, maar Red Bull leek dit niet goed door te hebben. Volgens de stewards hadden ze de Japanner dan ook moeten waarschuwen, maar dat gebeurde dus niet.

Wat is het besluit van de stewards?

De stewards hebben Red Bull een boete van tienduizend euro gegeven, terwijl Tsunoda een formele waarschuwing heeft ontvangen. Volgens de stewards is het zo dat Tsunoda niet in het midden van de baan hoorde te rijden, en daarom heeft hij ook een tik op de vingers gekregen.