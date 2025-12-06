user icon
Uitslag VT3 Abu Dhabi: Russell nipt sneller dan Norris, Verstappen slechts derde

<b> Uitslag VT3 Abu Dhabi: </b> Russell nipt sneller dan Norris, Verstappen slechts derde

De laatste vrije training van 2025 zit erop. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris, terwijl Max Verstappen de top drie compleet maakte.

Voor de laatste keer dit jaar verzamelden de coureurs zich voor een vrije training. Zoals altijd bij de start van een derde vrije training, was het rustig op de baan. Het enige voertuig dat bij de start van de sessie in de pit exit te vinden was, was de drone van F1 TV. Lando Norris was op dat moment net de pitbox van McLaren binnengewandeld, terwijl Max Verstappen op zijn gemakje met Helmut Marko stond te babbelen.

Na een paar minuten kwamen Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso de baan op om een setje banden te scrubben. Toen de twee groene wagens terugkeerden in de pitlane, stuurden Pierre Gasly en Franco Colapinto hun blauwroze Alpines de baan op. Voor het laatste klonk het motorgeronk van een Renault-motor over de baan in een vrije training in de Formule 1.

Na een kwartiertje werd het drukker op de baan, en stuurde WK-leider Norris zijn bolide op het asfalt. De Brit reed direct een rondje op de softs, en de fans zagen daarna dat ook Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton naar buiten kwamen. Hamilton had het direct wat zwaarder, en kende een klein momentje. Al snel kwamen er steeds meer coureurs op de zachte banden de baan op, en dat betekende de eerste echt snelle tijden van de dag.

Hoe ging het bij Norris?

Opvallend genoeg leek niet alles lekker te lopen bij Norris. Hij had een paar kleine momentjes, en Oliver Bearman was in zijn Haas bijna net zo snel. Verstappen had op dat moment nog geen meter gereden, en pas na twintig minuten stuurde hij zijn Red Bull-bolide de baan op. Hij trapte direct het gas in, en noteerde de snelste tijd. Red Bull zag er veel sneller uit dan op de vrijdag, en dat leek de burger moed te geven bij het team van Milton Keynes.

Wat ging er mis bij Tsunoda?

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda zorgde op zijn beurt ook voor de nodige ophef, want hij leek totaal niet op te letten toen Norris er aankwam. De Britse WK-leider moest uitwijken, en Tsunoda bood direct zijn excuses aan. De stewards vonden het een gevaarlijk moment, en ze besloten een onderzoek te openen.

Pijnlijke crash voor Hamilton

Voor Lewis Hamilton eindigde de laatste vrije training van het jaar in mineur, want hij vloog op harde wijze de bandenstapels in. De Brit verloor de macht over het stuur in bocht 7, en stapte teleurgesteld uit. Volgens Hamilton brak er iets af, maar op de beelden was er weinig te zien. Bij Ferrari zullen ze op onderzoek uitgaan, want ze willen dit soort incidenten waarschijnlijk voorkomen in de resterende sessies.

Drukke herstart

Na een lange pauze vanwege de crash van Hamilton, ging de sessie weer van start. Met iets meer dan een kwartier te gaan, wilde iedereen nog meters maken. Bij de herstart stond er dan ook een file aan het einde van de pitlane. Verstappen kwam ook weer de baan op, en had een setje zachte banden onder zijn auto gekregen. Hij wist direct de nieuwe snelste tijd te noteren.

Wie waren er snel?

Die tijd bleef niet lang staan, want McLaren-coureur Piastri noteerde een snelle tijd. De Australiër was zelfs ruim een halve seconde sneller, maar Verstappen had nog niet gereden op een verser setje zachte banden. Ook Norris zag er weer wat sneller uit, maar hij had een paar kleine momentjes. In de derde sector ging alles wel goed, en hij zette Piastri op achterstand.

Verstappen ging daarna veel sneller op een vers setje zachte banden, maar hij had nog steeds een kleine achterstand. Ook George Russell ging goed in zijn Mercedes, en hij was net wat sneller dan de McLaren van Norris. Verstappen voelde zich nog niet helemaal goed, en stelde dat zijn auto stuiterde en dit ervoor zorgde dat hij zijn voeten niet goed op de pedalen kon houden.

Vreemd incident met Tsunoda

Voor Verstappens teamgenoot Tsunoda eindigde de sessie op een teleurstellende wijze. Hij stuurde zijn auto de box uit om een laatste stint te rijden, maar werd daar geramd door Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan werd de baan opgestuurd, zonder dat iemand doorhad dat Tsunoda in de pits reed.

F1Grand Prix Verenigde Arabische Emiraten - Vrije training 3

AE Yas Marina Circuit - 06 december 2025

Rimmer

Posts: 13.076

Die van Max waren heel lang, langer dan die van Norris

  • 2
  • 6 dec 2025 - 12:58
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
