Knullig moment in Abu Dhabi: Antonelli en Tsunoda crashen in pitlane

Knullig moment in Abu Dhabi: Antonelli en Tsunoda crashen in pitlane

Andrea Kimi Antonelli kende een knullig moment tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Italiaan van Mercedes wilde zijn pitbox uitrijden voor zijn laatste runs, maar crashte daarin de auto van Yuki Tsunoda. Beide coureurs liepen schade op en werden op het matje geroepen door de stewards. 

Antonelli kreeg groen licht, waardoor de rookie dacht dat hij naar buiten kon rijden. Maar Peter Bonnington - de engineer van Antonelli - zou de verkeerde call gemaakt hebben. Een pitbox ernaast was Tsunoda al naar buiten gereden, en kwam dus in aanraking met de Italiaan. Antonelli was not amused op de boordradio. 

Antonelli hangt straf boven het hoofd 

Het incident kan gevolgen hebben voor Antonelli en Mercedes. De Italiaan zal zich bij de stewards moeten verantwoorden en uitleggen wat daar precies gebeurde met Tsunoda. De kans is er dat de 19-jarige een gridstraf kan oplopen voor de race aankomende zondag.

Antonelli was net zo lekker bezig de laatste paar weken. De Italiaan pakte - na een reeks slechte resultaten - een tweede plaats in Brazilië en kreeg na de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas, nóg een podium in zijn schoot geworpen. Voor Antonelli zou een gridstraf daarom een domper zijn voor de laatste race van het seizoen.

Tsunoda kent horrorweekend in Abu Dhabi 

Tsunoda, die onnodige schade opliep bij het incident met Antonelli, kent tot dusver een verschrikkelijk weekend in Abu Dhabi. De teamgenoot van Max Verstappen kreeg deze week te horen dat hij zijn stoeltje gaat verliezen aan Isack Hadjar en dat er überhaupt geen plek voor hem is op de grid in 2026. Daarbij zou hij ook Lando Norris in de weg hebben gereden tijdens VT3, waardoor de Japanner ook een straf boven het hoofd hangt. 

 

Knullig? Dat was koelomp van Mercedes. Die engineer moet een dikke douw krijgen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

