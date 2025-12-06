Max Verstappen vecht dit weekend in Abu Dhabi met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Verstappen lijkt zeer relaxed te zijn, en hij is zeker niet de enige. Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft zéér rustig.

De Fransman laat weten dat dit seizoen een nog betere Verstappen aan het licht is gekomen ten opzichte van voorgaande jaren. De Nederlander heeft zichzelf na de zomerstop helemaal herpakt en heeft al vijf overwinningen sindsdien.

Verstappen vertelde donderdag in de persconferentie dat hij erg relaxed was voor de aankomende Grand Prix. De Nederlander zegt toch niets meer te hoeven bewijzen, want hij heeft al vier titels op zijn naam staan.

Mekies is rustig richting de laatste race

Verstappen is erg rustig, maar hoe voelt Laurent Mekies zich? In de persconferentie in Abu Dhabi legt de Red Bull-teambaas het uit: "Precies hetzelfde eigenlijk. We proberen de auto in het juiste window te krijgen. Dat lukt ons op geen enkel circuit even makkelijk. Qatar was bijzonder lastig. Vegas was ook niet makkelijk. Als we dat doen, betekent dat niet dat Max pole position zal behalen of de race zal winnen, maar het betekent wel dat hij dicht genoeg bij die jongens zal zijn om ervoor te vechten.

"Dan hebben we op dat moment geen controle over wat er achter hem gebeurt. Dus denken we er niet over na. Ik denk dat, of Max nu wint of niet, we wel kunnen stellen dat de wereld dit seizoen een nog buitengewonere Max heeft ontdekt, na zijn vierde wereldtitel. Een beetje vanwege de omvang van zijn comeback. Een beetje omdat, zoals je al zei, hij zo ontspannen is geweest, zo goed in het team zit. Die uitdaging met de juiste instelling omarmen. Een beetje ook omdat we hem elders hebben zien racen."

'Het GT-racen heeft Verstappen geholpen'

"We hebben hem zijn vrije weekenden als kersverse vader zien doorbrengen met racen met GT-auto's over de hele wereld. En ik weet het niet, het is aan jullie om te zeggen of dat in dat geval zijn beste titel wordt. Maar wat er ook gebeurt, de omvang van de comeback is iets dat hopelijk in de geschiedenisboeken terechtkomt", vertelt Mekies.

De Fransman is erg trots op zijn coureur, wat er ook gebeurt. Nu Verstappen twaalf punten achter Lando Norris staat, moet hij de race winnen en mag de McLaren-coureur niet op het podium eindigen. Als Verstappen dat lukt, heeft hij zijn vijfde wereldkampioenschap binnen. Het is dan de tweede keer dat een F1-coureur vijf keer achter elkaar het wereldkampioenschap wint. Michael Schumacher is de enige coureur bij wie dit gelukt is, namelijk van 2000 tot en met 2004.