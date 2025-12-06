user icon
icon

Domenicali doet voorspelling over mogelijke titel van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali doet voorspelling over mogelijke titel van Verstappen

De titelstrijd in de Formule 1 wordt dit weekend beslist in Abu Dhabi. Max Verstappen vecht met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de titel, en volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan er nog van alles gaan gebeuren.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Volgens Domenicali is dit seizoen een van de betere seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. In dit laatste weekend zijn er nog steeds drie coureurs die meedoen om het wereldkampioenschap. Dit is de eerste keer sinds 2010 dat drie coureurs nog wereldkampioen kunnen worden in de allerlaatste Grand Prix. 

In 2010 won Sebastian Vettel zijn eerste titel vanaf de derde plek in het kampioenschap. De Duitser stond voorafgaand aan de Grand Prix nog vijftien punten achter op leider in het kampioenschap Fernando Alonso, maar de Spanjaard finishte als zevende en Vettel won de Grand Prix. Hierdoor wist Vettel zich met vier punten boven Alonso te plaatsen. 

Domenicali voorspelt vuurwerk

Domenicali legt uit dat hij erg uitkijkt naar de toekomstige Grand Prix. De Formule 1-CEO verwacht veel spektakel: "Ik verwacht een grote spanning, positieve spanning, maar ook een geweldige race, want aan het einde van de dag zijn alle drie de coureurs ongelooflijke coureurs en er is een verschillende dynamiek, maar er is veel respect tussen hen."

Veel inhaalmogelijkheden kent Abu Dhabi niet, dus moet de strategie de winst gaan bepalen, aldus Domenicali. "Ik denk dat het een geweldige race gaat worden. We weten dat op dit circuit onder normale omstandigheden niet makkelijk in te halen is. Dus strategie zal een grote rol spelen. En natuurlijk, als er iets gebeurt. Ik heb daar ook goede herinneringen aan." Domenicali heeft nog geen wereldkampioen in zijn hoofd, want "alles is mogelijk".

Titelstrijd blijft spannend

Lando Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten en daarachter staat Max Verstappen met 396 punten. De twee verschillen dus twaalf punten, maar Oscar Piastri doet vanaf de derde plek ook nog altijd mee om de titel. De Australiër staat zestien punten achter Norris. 

Als Norris wereldkampioen wil worden, moet hij op het podium eindigen, maar voor Verstappen en Piastri gaat het iets lastiger. Verstappen moet winnen en Norris moet buiten de top drie eindigen om vijfvoudig wereldkampioen te worden, en Piastri moet voor zijn eerste wereldkampioenschap winnen en dan moet Norris buiten de top vijf eindigen. Er kan nog van alles gebeuren, dus het wordt een interessante race.

Pietje Bell

Posts: 32.285

[i]"Domenicali doet voorspelling over mogelijke titel van Verstappen"[/i]


Schrijver: Domenicali heeft nog geen wereldkampioen in zijn hoofd,
want "alles is mogelijk".


Ik doe ook een voorspelling. Er zijn hier al veel reageerders afgehaakt vanwege de
misleidende titels en als dit zo doorgaa... [Lees verder]

  • 7
  • 6 dec 2025 - 10:53
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Stefano Domenicali McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.285

    "Domenicali doet voorspelling over mogelijke titel van Verstappen"


    Schrijver: Domenicali heeft nog geen wereldkampioen in zijn hoofd,
    want "alles is mogelijk".


    Ik doe ook een voorspelling. Er zijn hier al veel reageerders afgehaakt vanwege de
    misleidende titels en als dit zo doorgaat blijft er niets meer over van deze site.

    • + 7
    • 6 dec 2025 - 10:53
    • Golf-GTI

      Posts: 1.630

      Ik maak dit seizoen nog af en dan maar eens even zien…

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 11:06
    • Leclerc Fan

      Posts: 4.013

      Als Max niet het WK pakt zullen er al velen stoppen.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 11:10
    • Golf-GTI

      Posts: 1.630

      Fan begrijpt het niet

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 11:34
    • nr 76

      Posts: 7.266

      Mee eens, Pietje.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 11:37

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar