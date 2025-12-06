De titelstrijd in de Formule 1 wordt dit weekend beslist in Abu Dhabi. Max Verstappen vecht met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de titel, en volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan er nog van alles gaan gebeuren.

Volgens Domenicali is dit seizoen een van de betere seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. In dit laatste weekend zijn er nog steeds drie coureurs die meedoen om het wereldkampioenschap. Dit is de eerste keer sinds 2010 dat drie coureurs nog wereldkampioen kunnen worden in de allerlaatste Grand Prix.

In 2010 won Sebastian Vettel zijn eerste titel vanaf de derde plek in het kampioenschap. De Duitser stond voorafgaand aan de Grand Prix nog vijftien punten achter op leider in het kampioenschap Fernando Alonso, maar de Spanjaard finishte als zevende en Vettel won de Grand Prix. Hierdoor wist Vettel zich met vier punten boven Alonso te plaatsen.

Domenicali voorspelt vuurwerk

Domenicali legt uit dat hij erg uitkijkt naar de toekomstige Grand Prix. De Formule 1-CEO verwacht veel spektakel: "Ik verwacht een grote spanning, positieve spanning, maar ook een geweldige race, want aan het einde van de dag zijn alle drie de coureurs ongelooflijke coureurs en er is een verschillende dynamiek, maar er is veel respect tussen hen."

Veel inhaalmogelijkheden kent Abu Dhabi niet, dus moet de strategie de winst gaan bepalen, aldus Domenicali. "Ik denk dat het een geweldige race gaat worden. We weten dat op dit circuit onder normale omstandigheden niet makkelijk in te halen is. Dus strategie zal een grote rol spelen. En natuurlijk, als er iets gebeurt. Ik heb daar ook goede herinneringen aan." Domenicali heeft nog geen wereldkampioen in zijn hoofd, want "alles is mogelijk".

Titelstrijd blijft spannend

Lando Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten en daarachter staat Max Verstappen met 396 punten. De twee verschillen dus twaalf punten, maar Oscar Piastri doet vanaf de derde plek ook nog altijd mee om de titel. De Australiër staat zestien punten achter Norris.

Als Norris wereldkampioen wil worden, moet hij op het podium eindigen, maar voor Verstappen en Piastri gaat het iets lastiger. Verstappen moet winnen en Norris moet buiten de top drie eindigen om vijfvoudig wereldkampioen te worden, en Piastri moet voor zijn eerste wereldkampioenschap winnen en dan moet Norris buiten de top vijf eindigen. Er kan nog van alles gebeuren, dus het wordt een interessante race.