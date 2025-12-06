user icon
Red Bull Racing hoeft in de seizoensfinale van Abu Dhabi niet te rekenen op steun van zusterteam Racing Bulls. Dat benadrukt CEO Peter Bayer, die de deur voor eventuele teamorders nadrukkelijk dichtgooit.

Max Verstappen start het weekend op Yas Marina met een achterstand van twaalf punten op WK-leider Lando Norris. De Nederlander moet winnen én hopen dat Norris niet verder komt dan P3 om zijn vijfde wereldtitel op rij veilig te stellen. Dat er nóg een Red Bull-team op de grid staat, zorgt logischerwijs voor speculaties. Maar complottheorieën kunnen meteen de prullenbak in, aldus Bayer.

Bayer sluit hulp aan Verstappen uit

Bij Sky Sports Deutschland wordt hem gevraagd of er in een weekend als dit extra afstemming is met Red Bull Racing. “Helemaal niet,” reageert Bayer stellig. “We hebben onze eigen problemen. Aston Martin zit maar twaalf punten achter ons”, verwijst hij naar de strijd om P6 bij de constructeurs.

Analist Ralf Schumacher mengt zich ook in het gesprek en benoemt dat teams logisch gezien wél rekening met elkaar houden. “Je gaat in ieder geval niet op elkaar inrijden, niemand wil zich met een titelstrijd bemoeien. Je moet wel knettergek zijn om de kampioenschapsleider van de baan te tikken,” stelt de oud-coureur.

Bayer heeft geen zin in Latifi-scenario 

Bayer haalt een beruchte herinnering aan. “Ik denk dan altijd aan Nicholas Latifi, dat blijft je jaren achtervolgen.” De Canadees crashte in 2021 in de slotfase in Abu Dhabi na een duel met Mick Schumacher en veroorzaakte een safety car. De rest is geschiedenis: Verstappen pakte in de allerlaatste ronde de titel ten koste van Lewis Hamilton. Latifi en toenmalig wedstrijdleider Michael Masi kregen daarna zelfs doodsbedreigingen.

Tot slot is Bayer duidelijk: “We zijn sportmensen, concurrenten, racers. Iedereen wil het beste voor zichzelf en zijn team. Natuurlijk zijn we blij voor Max en gunnen we hem succes — dat zeg ik eerlijk — maar er is geen samenwerking of iets in die richting.”

M@ximumOverdrive

Posts: 7.156

Bayer heeft helemaal niks te vertellen, Marko zijn wil is gewoon wet

  • 3
  • 6 dec 2025 - 11:55
