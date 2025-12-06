Lewis Hamilton heeft zichzelf en Ferrari nog dieper in de put gegooid. De zevenvoudig wereldkampioen plantte zijn bolide in de muur in de derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi en beleefde zo wederom een dieptepunt in het rood. De FIA besloot na het incident om met de rode vlag te zwaaien.

Bij het einde van het tweede lange rechte stuk en de ingang van sector 3 in Abu Dhabi, ging het mis voor Hamilton. De Ferrari-rijder verloor bij het uitkomen van de bocht de controle over zijn auto en schoot van de baan af. De Engelsman schoot rechtdoor de muur in, wat het einde van de sessie betekende voor hem en Ferrari. "Er is iets aan de voorkant geknikt en de achterkant is gebroken", zo liet Hamilton weten op de boordradio.

📻 HAM RADIO



"Something buckled at the front and snapped the rear" ___Escaped_link_69341bab5a655___ ___Escaped_link_69341bab5a657___ pic.twitter.com/JgVgMy7CFz — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_69341bab5a659___

Hamilton ongedeerd na klapper

Hamilton stapte ongedeerd uit zijn auto nadat crash had plaatsgevonden. De man uit Stevenage stapte meteen uit zijn auto en vroeg zich af wat er daadwerkelijk gebeurd was. Of de Brit plaats kan nemen aan de kwalificatie - die om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat - is nog altijd maar de vraag.

Hamilton en Ferrari beleven een hel van een eerste seizoen met elkaar. Nadat de Brit met veel bombarie overkwam van Mercedes, heeft hij op een sprintoverwinning in China na, weinig bijzondere dingen laten zien. Hamilton haalde nog geen enkele keer een podiumplek en moest meerdere keren Charles Leclerc voor zich dulden. Met deze crash in Abu Dhabi, lijkt het eerste seizoen van de Engelsman bij de Scuderia als een nachtkaars uit te gaan.