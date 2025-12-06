user icon
icon

Rode vlag in Abu Dhabi: Hamilton plant zijn Ferrari in de muur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Rode vlag in Abu Dhabi: Hamilton plant zijn Ferrari in de muur

Lewis Hamilton heeft zichzelf en Ferrari nog dieper in de put gegooid. De zevenvoudig wereldkampioen plantte zijn bolide in de muur in de derde vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi en beleefde zo wederom een dieptepunt in het rood. De FIA besloot na het incident om met de rode vlag te zwaaien. 

Bij het einde van het tweede lange rechte stuk en de ingang van sector 3 in Abu Dhabi, ging het mis voor Hamilton. De Ferrari-rijder verloor bij het uitkomen van de bocht de controle over zijn auto en schoot van de baan af. De Engelsman schoot rechtdoor de muur in, wat het einde van de sessie betekende voor hem en Ferrari. "Er is iets aan de voorkant geknikt en de achterkant is gebroken", zo liet Hamilton weten op de boordradio. 

Meer over Ferrari Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov

Hamilton ongedeerd na klapper

Hamilton stapte ongedeerd uit zijn auto nadat crash had plaatsgevonden. De man uit Stevenage stapte meteen uit zijn auto en vroeg zich af wat er daadwerkelijk gebeurd was. Of de Brit plaats kan nemen aan de kwalificatie - die om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat - is nog altijd maar de vraag.

Hamilton en Ferrari beleven een hel van een eerste seizoen met elkaar. Nadat de Brit met veel bombarie overkwam van Mercedes, heeft hij op een sprintoverwinning in China na, weinig bijzondere dingen laten zien. Hamilton haalde nog geen enkele keer een podiumplek en moest meerdere keren Charles Leclerc voor zich dulden. Met deze crash in Abu Dhabi, lijkt het eerste seizoen van de Engelsman bij de Scuderia als een nachtkaars uit te gaan. 

 

koppie toe

Posts: 4.953

Het leek erop dat er volgens de analyse rechtsachter iets afgebroken was.
Buiten zijn macht dus.

  • 5
  • 6 dec 2025 - 12:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Abu Dhabi 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.120

    Lewis doet een ultieme gooi om dit seizoen kampioen te worden in schade rijden...

    • + 4
    • 6 dec 2025 - 12:16
    • koppie toe

      Posts: 4.953

      Het leek erop dat er volgens de analyse rechtsachter iets afgebroken was.
      Buiten zijn macht dus.

      • + 5
      • 6 dec 2025 - 12:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 346

    Ik rij op een rustige polderweg en ineens stak er een boom over!

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.263

    man man, niet zo slim gedaan door Mercedes en Antonelli.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:27
  • schwantz34

    Posts: 41.533

    Jhammertime!

    • + 2
    • 6 dec 2025 - 12:29
    • Housmans

      Posts: 276

      Niets geen jammeren van Lewis, een nette sorry van hem, terwijl hij wat ik zo kon zien hij er niets aan kon doen.

      Ik vind het echt treurig om zo'n iconisch team en iconische rijder te zien struggelen. Hopelijk doen ze volgend jaar weer samen vooraan mee!

      • + 3
      • 6 dec 2025 - 12:35
    • ILMOP

      Posts: 1.205

      Helemaal mee eens. Ik krijg soms 'tranen' van in mijn ogen. Wat mis ik de periode met Todt, Brawn, Byrne en Schumacher. Kon ik de tijd maar terugdraaien😓😢

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 12:38
    • John6

      Posts: 11.361

      Of het zijn schuld was of niet dat maakt toch geen zak uit, 2025 is 1 groot drama Lewis - Ferrari.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 12:54
  • jd2000

    Posts: 7.490

    Zou fijn voor hem zijn als de auto niet op tijd klaar is voor de kwalificatie. Wordt hem die afgang in ieder geval bespaart.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 231
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar