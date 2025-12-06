user icon
FIA opent onderzoek naar Red Bull na incident met Norris

Yuki Tsunoda en een vertegenwoordiger van Red Bull Racing moeten zich bij de stewards melden na een opvallend moment in de derde vrije training in Abu Dhabi. De Japanner keek niet goed in zijn spiegels, waardoor Lando Norris bijna tegen hem aanreed. Het levert hem mogelijk een straf op.

Na een kwartiertje kwamen vrijwel alle auto's de baan op in de derde vrije training op het circuit van Yas Marina. Ook WK-leider Norris en Red Bull-coureur Tsunoda betraden de baan, en de Brit begon direct met een aantal snelle rondjes. Toen hij aankwam op het punt tussen bocht elf en twaalf, ging het echter bijna mis.

Tsunoda was bezig met een langzame ronde, en reed op zijn gemakje door de derde sector. Norris had niet gerekend op een langzaam rijdende auto, en moest vol in de remmen om een incident te voorkomen. Hij stuurde door de uitloopzone heen, en wist daarmee een crash met grote gevolgen te voorkomen.

Stewards openen een onderzoek

Tsunoda bood direct in woord en gebaar zijn excuses aan, maar dat betekent niet dat de stewards het moment links laten liggen. Ze hebben een onderzoek geopend naar het moment, en ze gaan kijken of er sprake was van het blokkeren van Norris. Beide coureurs mogen hun visie op het moment gaan geven.

Als Tsunoda een gridstraf krijgt voor de race, dan is het een pijnlijk einde van zijn avontuur bij Red Bull. Hij rijdt in Abu Dhabi zijn voorlopig laatste Grand Prix, en wordt hierna vervangen door Isack Hadjar. Voor Tsunoda wordt het een weekend van afscheid nemen, maar ook van veel bezoekjes aan de stewards.

Tweede incident

Hij moet zich namelijk nog een keer melden, voor een ander incident in de derde vrije training. In de slotfase van de training werd hij in de pitlane geramd door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die door zijn team op het verkeerde moment naar buiten werd gestuurd. Tsunoda had zoveel schade dat hij de sessie niet kon afmaken.

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.933

    Bij Mercedes dachten ze dat Yuki nu al bij RBR was verdwenen...

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:57
  • John6

    Posts: 11.362

    Nou Yuki het ziet er naar uit dat je 2025 in stijl gaat afsluiten, met Kimi daar kon hij niets aan doen, het overkomt hem dan wel weer.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

