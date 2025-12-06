Yuki Tsunoda en een vertegenwoordiger van Red Bull Racing moeten zich bij de stewards melden na een opvallend moment in de derde vrije training in Abu Dhabi. De Japanner keek niet goed in zijn spiegels, waardoor Lando Norris bijna tegen hem aanreed. Het levert hem mogelijk een straf op.

Na een kwartiertje kwamen vrijwel alle auto's de baan op in de derde vrije training op het circuit van Yas Marina. Ook WK-leider Norris en Red Bull-coureur Tsunoda betraden de baan, en de Brit begon direct met een aantal snelle rondjes. Toen hij aankwam op het punt tussen bocht elf en twaalf, ging het echter bijna mis.

Tsunoda was bezig met een langzame ronde, en reed op zijn gemakje door de derde sector. Norris had niet gerekend op een langzaam rijdende auto, en moest vol in de remmen om een incident te voorkomen. Hij stuurde door de uitloopzone heen, en wist daarmee een crash met grote gevolgen te voorkomen.

Stewards openen een onderzoek

Tsunoda bood direct in woord en gebaar zijn excuses aan, maar dat betekent niet dat de stewards het moment links laten liggen. Ze hebben een onderzoek geopend naar het moment, en ze gaan kijken of er sprake was van het blokkeren van Norris. Beide coureurs mogen hun visie op het moment gaan geven.

Als Tsunoda een gridstraf krijgt voor de race, dan is het een pijnlijk einde van zijn avontuur bij Red Bull. Hij rijdt in Abu Dhabi zijn voorlopig laatste Grand Prix, en wordt hierna vervangen door Isack Hadjar. Voor Tsunoda wordt het een weekend van afscheid nemen, maar ook van veel bezoekjes aan de stewards.

Tweede incident

Hij moet zich namelijk nog een keer melden, voor een ander incident in de derde vrije training. In de slotfase van de training werd hij in de pitlane geramd door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die door zijn team op het verkeerde moment naar buiten werd gestuurd. Tsunoda had zoveel schade dat hij de sessie niet kon afmaken.