De eerste dag in Abu Dhabi heeft het beeld bevestigd dat veel teams vooraf al vreesden of hoopten. McLaren komt sterk uit de startblokken, Red Bull zit daarachter maar niet op armlengte, en Oscar Piastri heeft minder meters gemaakt dan hem lief is in een weekend waarin hij eigenlijk foutloos moet zijn. Tegelijkertijd heeft de dag genoeg nuance gebracht om te beseffen dat de titel nog open ligt.

Lando Norris sloot beide vrijdagtrainingen als snelste af. In de eerste sessie op een hete, nog glibberige baan was hij slechts acht duizendsten sneller dan Max Verstappen, in de tweede training onder de lampen liep hij dat verschil op naar ruim drie tienden. Oscar Piastri verscheen pas in FP2 op de baan en bleef daar hangen rond de elfde plaats, al is dat minder dramatisch dan het op de tijdenlijst lijkt.

Wat er feitelijk gebeurde in FP1 en FP2

In de eerste vrije training, midden op de dag en met een gladde baan, reed Norris een 1.24,485 als beste tijd. Verstappen kwam daar tot op 0,008 seconde bij in de buurt, Charles Leclerc sloot aan als derde op slechts 0,016 seconde van de McLaren. Die sessie was echter verre van representatief voor de race. Slechts elf vaste coureurs kwamen in actie. De rest van het veld werd ingevuld door rookies en reserverijders, omdat teams hun verplichte vrijdagkilometers moesten uitdelen. Piastri reed niet, zijn auto werd toevertrouwd aan IndyCar coureur en testrijder Pato O’Ward.

In FP2, gereden op het tijdstip en onder omstandigheden die veel dichter bij de kwalificatie en de race liggen, zette Norris opnieuw de toon. Hij noteerde een 1.23,083 op softs. Verstappen volgde als tweede op 0,363 seconde, George Russell werd derde, met daarachter een opvallend sterke Oliver Bearman in de Haas en Nico Hülkenberg voor Sauber. Piastri kwam niet verder dan de elfde tijd, 0,680 seconde achter zijn teamgenoot.

Belangrijk detail uit die tweede sessie was een bijna botsing tussen Norris en Verstappen in bocht 1. Norris klaagde via de radio dat hij bijna crashte, de wedstrijdleiding noteerde het incident maar besloot na bestudering dat er geen nader onderzoek nodig was. Het was een kleine herinnering aan hoeveel spanning er op dit weekend zit, zelfs in de trainingen.

Wat vertellen de tijden echt over de verhoudingen?

De ruwe cijfers suggereren een McLaren dat een maat te groot is voor Red Bull, maar de analyse is subtieler. In FP1 zat het verschil tussen Norris en Verstappen in de duizendsten. Op een hete, glibberige baan en met een half veld aan rookies zegt dat vooral dat beide titelkandidaten hun ritme snel vonden.

In FP2 werd het verschil groter. Norris was drie tienden sneller op de softband en voelde zich zichtbaar comfortabeler in de McLaren dan Verstappen in de Red Bull. Tegelijkertijd temperde Norris zelf de verwachtingen. Hij sprak na afloop over een auto die nog altijd niet precies doet wat hij wil, over dingen die hij nog wil uitproberen, en over een veld dat traditioneel dichter bij elkaar kruipt zodra de kwalificatie begint. Volgens hem is er “nog niets om over te glimlachen”.

Verstappen noemde zijn dag “pretty okay”, maar gaf toe dat zowel de snelheid op één ronde als de long run beter moet. Hij wees op een gat dat nog gedicht moet worden en op het feit dat Red Bull vooral aan de racepace wil werken. Dat past in het patroon van eerdere weekenden dit seizoen, waarin Red Bull vaker pas na vrijdag de auto echt in het juiste venster kreeg.

Piastri is de vreemde eend in de bijt op de tijdenlijst. Op papier lijkt zijn P11 dramatisch, zeker met een achterstand van bijna zeven tienden op Norris. De context maakt dat beeld milder. Hij miste FP1 volledig, stapte dus pas in FP2 in en gaf zelf aan dat hij zich vooral op de mediumband comfortabel voelde. Op de soft kwam de ronde er simpelweg niet uit zoals gehoopt. Zijn long run op de medium oogde volgens onder meer Sky “solide” en hij zelf was niet zwaar ongerust over zijn positie, al gaf hij toe dat er nog werk ligt voor zaterdag.

Banden en long runs: hoe goed is de racepace nu echt?

Wat we uit de vrijdagdata kunnen halen, is minder een volledig stintbeeld en meer een richting. De combinatie van C3, C4 en C5 gedraagt zich in grote lijnen zoals Pirelli vooraf had ingeschat. De soft biedt een duidelijk voordeel op één ronde, maar valt sneller terug als de stint langer wordt. De medium lijkt de meest logische raceband, de harde compound is er als anker voor langere fases waarin teams geen risico willen nemen met temperatuur of slijtage.

De long runs laten zien dat McLaren op dit moment het beste basispakket heeft. Norris reed op de medium een reeks rondes met weinig verval, in een tijdsvenster dat goed genoeg is om de race vanuit de kop te controleren als hij die positie in de kwalificatie weet te bemachtigen. Verstappen zit daar qua racepace dichter bij dan zijn achterstand in de kwalificatierun doet vermoeden, maar zijn eigen oordeel dat zowel de snelle ronde als de long run beter moet, onderstreept dat Red Bull nog niet volledig tevreden kan zijn.

Bij Piastri is de data schaarser. Doordat hij FP1 miste, reed hij minder ronden over de dag. De runs die er zijn op de medium, zitten niet mijlenver van Norris af, maar er is te weinig informatie om met zekerheid te zeggen dat hij dezelfde marges heeft om strategisch te spelen. McLaren zal op basis van deze data waarschijnlijk de raceplanning primair rond Norris bouwen en Piastri daar net onder laten aansluiten.

Een interessante ondertoon is de rol van Mercedes. Russell eindigde FP2 als derde en zijn tempo in de lange runs was competitief genoeg om als stoorzender in de titelstrijd op te treden als hij in de kwalificatie een goede uitgangspositie pakt.

Teamorders en rolverdeling: McLaren zet de lijnen alvast uit

Naast de pure data kwam er vrijdag een tweede, minstens zo belangrijk verhaal naar buiten. McLaren heeft openlijk bevestigd dat het in Abu Dhabi teamorders zal gebruiken als de situatie daarom vraagt. CEO Zak Brown zei letterlijk dat het “gek zou zijn” om een wereldtitel te verliezen doordat beide coureurs elkaar punten afpakken terwijl slechts één van hen nog een realistische kampioenskans heeft.

De uitgangspositie in het kampioenschap is helder. Norris heeft twaalf punten voorsprong op Verstappen en zestien op Piastri. Hij hoeft alleen maar op het podium te eindigen om zeker te zijn van de titel, ongeacht wat zijn concurrenten doen. In dat licht is het logisch dat McLaren de race rond hem wil structureren. Browns boodschap is duidelijk. De coureurs beginnen het weekend met gelijke kansen, maar als in de loop van de race blijkt dat alleen Norris nog een realistisch pad naar de titel heeft, verwacht het team dat Piastri zich daaraan conformeert.

Die lijn wordt ondersteund door de data van vrijdag. Norris heeft vanaf de eerste meters het tempo. Piastri moet nog in het weekend groeien. Brown zelf zei dat Piastri nog niet volledig is ingedraaid, maar dat hij er wel komt, en prees beiden voor hun ogenschijnlijk ontspannen houding in aanloop naar dit weekend.

Strategische scenario’s na vrijdag

Op basis van wat we weten over Yas Marina en de vrijdagdata tekenen zich een paar duidelijke strategische lijnen af. De basis blijft een eenstopsrace met een start op de medium en een overstap naar de harde band ergens tussen ronde twintig en dertig. Voor Norris is dat het natuurlijke pad. Als hij de race vooraan kan beginnen, is een gecontroleerde eenstopper de veiligste weg naar een podium en dus naar het kampioenschap.

Voor Verstappen ligt dat anders. Met een achterstand van twaalf punten heeft hij weinig aan een nette tweede plaats. Red Bull zal serieus moeten overwegen of een agressievere timing meer oplevert, bijvoorbeeld door een vroegere eerste stop en een undercut, of door richting het eind van de race een tweede stop te plannen om op versere banden nog een aanval te kunnen doen. Dat is riskant, maar in veel scenario’s de enige manier om Norris onder serieuze druk te zetten als die in de top drie rijdt.

Piastri zit in een tussenwereld. Zijn titelkans is kleiner dan die van Norris en Verstappen, maar niet theoretisch dood. Zijn beste scenario is een sterke kwalificatie, een start in de buurt van Norris en een race waarin hij zichzelf in elk geval vóór Verstappen weet te houden. Als McLaren op zondag de keuze moet maken om hem in dienst te stellen van Norris, wordt dat makkelijker geaccepteerd als hij zelf al in een goede positie rijdt.

Buiten de top drie loert Mercedes als joker. Een Mercedes tussen Norris en Verstappen kan de hele strategische puzzel veranderen. Het dwingt Red Bull mogelijk tot vroegere stops en kan Norris juist helpen door een buffer te vormen. Dat maakt de kwalificatie op zaterdag niet alleen sportief, maar ook strategisch cruciaal.

Wat we na vrijdag echt weten

De technische conclusie na de eerste dag is dat McLaren op dit moment het beste totaalpakket heeft. Norris heeft het ritme en de auto om de titel uit eigen kracht veilig te stellen. Red Bull is niet kansloos, maar moet nog stappen zetten in zowel kwalificatie als racepace. Piastri heeft minder marge dan hij zou willen, maar zeker nog geen verloren weekend.

De data onderstrepen dat bandenmanagement, batterijgebruik op de twee rechte stukken en het omgaan met verkeer de zondag gaan beslissen. Vrijdag heeft laten zien dat Norris het tempo in huis heeft, dat Verstappen dichtbij genoeg zit om hem niet te laten ontspannen en dat Piastri één goede dag nodig heeft om zichzelf weer volwaardig in de titeldiscussie te rijden.

Met andere woorden, na vrijdag is er maar één zekerheid. De titel wordt niet beslist in de tijdenlijst van de trainingen, maar in de manier waarop deze drie coureurs en hun teams de cijfers van vandaag omzetten in keuzes voor morgen.