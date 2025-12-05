George Russell verwacht zaterdag een fel gevecht in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Mercedes-coureur vond in de tweede vrije training duidelijk meer snelheid, maar zag tegelijk ook een paar opvallende namen meedoen aan de top.

In de middagsessie moest Russell het nog doen met P6, maar toen de zon onder was op het Yas Marina Circuit zette de Brit een duidelijke stap. In de tweede vrije training noteerde hij de derde tijd, op zestien duizendsten van Max Verstappen, maar wel met bijna vier tienden achterstand op Lando Norris. Toch was de stemming bij Mercedes positief. “Vanavond voelde het zeker beter,” vertelde Russell na afloop bij de internationale pers. “In het donker, met een koelere baan, rijdt het altijd prettiger.”

'Het wordt close met de topteams'

De eerste signalen wijzen volgens Russell op een spannende kwalificatie. “Het wordt heel close tussen ons, Red Bull en Ferrari,” zei hij, al viel hem vooral op dat het niet alleen de gebruikelijke namen waren die snelheid toonden. “Bearman zat erbij, Hülkenberg ook. Dus we kunnen zomaar onverwachte namen vooraan zien.”

Op de lange runs moet Mercedes echter nog stappen zetten. Russell reed op mediums enkele tienden langzamer dan Verstappen en Norris. “Ons racetempo was eerlijk gezegd niet geweldig. We moeten kijken hoe we dat kunnen verbeteren, dan zien we zondag wel wat er mogelijk is.”

Ook Russell worstelde met banden

Dat het niet eenvoudig was om een foutloze ronde neer te zetten op de softs, merkte Russell zelf ook. “Die C5-band geeft veel grip, maar in koelere omstandigheden worden fouten snel afgestraft. Mijn ronde was goed, veel meer zat er niet in – en toch waren we maar P3. Hopelijk vinden we vannacht nog wat extra snelheid.”

Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli eindigde als tiende in VT2, maar die tijd noemt hij niet representatief. “We hebben het vrij goed gedaan,” aldus de Italiaan. “Mijn laatste ronde op softs was sterk, alleen maakte ik in de laatste bocht een fout en verloor ik veel tijd. Maar we zitten erbij.” Antonelli ziet McLaren wel als favoriet. “Het lijkt alsof zij een stap voor liggen, maar de verschillen zijn echt klein. Elke fout wordt meteen afgestraft. De long run in VT2 was in ieder geval veel beter dan in VT1, dat is positief. We moeten blijven werken om morgen weer een stap