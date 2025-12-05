user icon
Verstappen dacht serieus na over vertrek bij Red Bull

Verstappen dacht serieus na over vertrek bij Red Bull

Max Verstappen gaat dit weekend in Abu Dhabi op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Na een rampzalige eerste seizoenshelft beleefden Verstappen en Red Bull een prachtige comeback. De band lijkt sterker dan ooit te zijn, maar volgens Verstappen was een vertrek eerder dit jaar een serieuze optie.

Verstappen beleeft een bijzonder seizoen in de Formule 1. Aan het begin van het jaar bestond er nog veel twijfel, waarna Verstappen nog wist te winnen in Suzuka en Imola, maar daarna zakte hij helemaal weg. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren een klasse apart, en ze leken onderling te gaan uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan.

Vlak voor de zomerstop stelde Verstappen nog dat hij dit jaar helemaal geen race meer ging winnen, met de kennis van nu bleek dat een te voorbarige uitspraak te zijn. Verstappen maakte een achterstand van ruim honderd punten goed, en kan dit weekend de genadeklap uitdelen. Hij staat twaalf WK-punten achter op kampioenschapsleider Norris, en heeft een goed resultaat nodig in Abu Dhabi.

'Het gaat niet alleen om de Formule 1'

Dat Verstappen de titel nog kan winnen, is al een klein wonder op zich. In de zomer ging het nog om een vertrek bij Red Bull. Bij de BBC legt hij uit wat voor hem belangrijk was: "Voor mij gaat het niet alleen om de Formule 1. Er zijn veel dingen die samen moeten komen voor mij om een verandering door te voeren. Toekomstige rollen, dat soort zaken."

"Dus als ik ooit een andere stap zou maken, dan is dat natuurlijk een grote voor mij, ook omdat Red Bull aanvoelt als een tweede familie. Dat bouw je ergens anders niet zomaar wéér op."

Wat speelt er allemaal mee?

Voor Verstappen spelen er veel zaken mee: "De move, als ik er ooit eentje zou maken, is niet alleen omdat ik een snellere auto nodig heb of omdat ik een andere omgeving nodig heb. Er zijn veel dingen die rondom mijn loopbaan in de Formule 1 en buiten de Formule 1 allemaal samen moeten komen."

Was een vertrek een serieuze optie?

De vraag die blijft hangen, is of Verstappen in de zomer serieus heeft nagedacht over een vertrek bij Red Bull. Hij doet daar niet geheimzinnig over: "Ik ga niet liegen. Er waren zeker gesprekken. Maar tegelijkertijd was het allemaal heel erg vriendelijk en heel open. Het was niet meer dan dat."

Ik denk niet dat Max nog naar een ander F1 team gaat verkassen. Als de manier van racen hem volgend jaar niet bevalt, dan stopt hij.
Het feit dat hij zelf niet de actieve aero kan bedienen en dat het nog maar de vraag is hoe het gaat werken met 50% elektrisch vermogen zonder clipping op snelle c... [Lees verder]

    Ouw-nieuws natuurlijk.
    Zijn jacht lag bijna de gehele zomerstop naast die van Toto...en dat was geen toeval natuurlijk.

    Ik denk niet dat Max nog naar een ander F1 team gaat verkassen. Als de manier van racen hem volgend jaar niet bevalt, dan stopt hij.
    Het feit dat hij zelf niet de actieve aero kan bedienen en dat het nog maar de vraag is hoe het gaat werken met 50% elektrisch vermogen zonder clipping op snelle circuits, kan het zo maar zijn dat hij het niks vindt en afzwaait. Die kans acht ik vele malen groter dan dat hij nog ergens anders instapt.

      Ik denk het zelfde, maar een puntje in je relaas klopt volgens mij (en hopelijk) niet: het bedienen van de actieve aero, ik mag toch hopen dat de coureurs die zelf kunnen bedienen.

      Ik ben daar ook bang voor. Wat zou ik dat zonde vinden zeg.

      De AI bedient de AE

      Dus als de AI fan is van Lindblad, dan vliegt de rest de bocht uit!?

      Dus de AI gaat bepalen of een coureur het in de regen het wel met wat minder vleugel afkan?

    Het woordje serieus uit de titel, vind ik in het artikel alleen maar terug in een vraag. Max geeft aan dat de gesprekjes open en luchtig waren, dus zeker niet serieus. Maar ja deze schraivert begrijpt regelmatig zijn eigen stukkies niet

