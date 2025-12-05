user icon
Mekies kijkt uit naar komst Hadjar: "Red Bull ontwikkelt kampioenen"

Mekies kijkt uit naar komst Hadjar: "Red Bull ontwikkelt kampioenen"

Red Bull Racing bevestigde deze week dat Isack Hadjar het stoeltje krijgt van Yuki Tsunoda. De Fransman zal met ingang van 2026, de line-up vormen met Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal. Teambaas Laurent Mekies heeft verheugd gereageerd op de komst van Hadjar.

Hadjar maakte veel indruk in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De VCARB-rijder kende een desastreuze start met een crash in de formatieronde in Australië, maar nadien herpakte hij zich uitstekend. Met een reeks uitstekende resultaten en een podium op zak in Zandvoort, zal Hadjar vol vertrouwen binnenkomen bij Red Bull. 

Mekies kijkt uit naar komst Hadjar 

Mekies heeft in aanloop naar de laatste race in Abu Dhabi laten weten dat hij reikhalzend uitkijkt naar de komst van Hadjar. De teambaas - die dit seizoen Christian Horner opvolgde bij Red Bull - was dan ook lovend over zijn landgenoot. " Isack heeft een ongelooflijk eerste seizoen gehad", aldus Mekies op de persconferentie

"Er bestaat geen twijfel over dat wat betreft zijn startpositie – dus waar hij in januari begon – de startpositie uitstekend was. We geloven dan ook sterk, niet alleen in het pure talent, maar ook in het vermogen van de coureurs om zich te ontwikkelen." 

'Red Bull ontwikkelt kampioenen'

Met name de ontwikkeling en vooruitgang was voor Mekies en Red Bull aanleiding om Hadjar op te pikken bij het zusterteam. "We hebben zoveel kampioenen door de jaren heen zien ontwikkelen, dingen zien doen die ze een paar races eerder niet in de auto deden. We hebben dat dit jaar ook met Isack gezien. We hebben hem dingen in de auto zien doen die hij drie races eerder niet deed." 

Mekies verwacht dan ook dat Hadjar alleen nog maar beter zal worden. "We willen graag dat hij die weg voortzet. We zien het niet als een landingspunt. We zien het als een nieuwe start voor hem om zich te blijven ontwikkelen, om ons te blijven imponeren, om ons te blijven verrassen. En dat verwacht je in het tweede jaar. Je verwacht dat in het derde jaar, misschien wel in het vierde jaar. Dus dat is een beetje de reis voor ons samen."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing

  • Snork

    Posts: 22.166

    Voor de volledigheid is Red Bull Racing ook een schredder voor talenten die niet uit de voeten kunnen met een auto die doorontwikkeld is op specifieke wensen van Max.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 20:09
  • Snorremans

    Posts: 147

    Gasly, Albon en Lawson voor het gemak maar even vergeten. De komst van Verstappen is mooi voor Max,het team en de fans maar doet wel gruwelijk veel afbreuk aan de overige coureurs.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 20:25

