Uitslag Kwalificatie Qatar: Piastri deelt klap uit en pakt pole, Verstappen derde

De startopstelling voor de Grand Prix van Qatar is bekend. In de kwalificatie op het circuit van Losail werd de pole position gepakt door Oscar Piastri. De tweede tijd werd genoteerd door Lando Norris, terwijl Max Verstappen  de top drie compleet wist te maken.

Na de sprintrace pasten veel teams de nodige zaken aan aan hun auto's. Dat gold ook voor het team van Red Bull Racing, waar er stevig werd gesleuteld aan de auto van Max Verstappen. De Nederlander kwam dan ook direct de baan op toen de sessie van start ging.

Q1

Onder aanvoering van Carlos Sainz kwamen vrijwel alle coureurs naar buiten, maar dat ging niet helemaal goed bij iedereen. Alexander Albon maakte een manoeuvre die niet helemaal aan de regels voldeed, en hij mag zich na afloop van de sessie melden bij de stewards.

Op de baan werd duidelijk dat de McLarens, Verstappen en George Russell een klasse apart waren. Bij het team van Ferrari was het weer kommer en kwel, en Charles Leclerc wist de eer te redden door Q2 te bereiken. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had het op zijn beurt weer heel zwaar, en kon geen potten breken in zijn scharlakenrode bolide. Voor het tweede raceweekend op rij werd hij geëlimineerd in Q1. Ook Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll en Franco Colapinto vielen af. 

Q2

Max Verstappen kwam weer vroeg de baan op bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie. Vlak achter de Williamsen van Carlos Sainz en Alexander Albon betrad hij het asfalt, en zijn eerste ronde zag er zeker niet slecht uit. Die tevredenheid maakte echter al snel plaats voor zorgen, want Piastri was ongeveer een halve seconde sneller dan Verstappen.

Voor Lando Norris werd het een iets zwaardere uitdaging, want hij was over de track limits gegaan in bocht tien. Dit kostte hem zijn rondetijd, en hij moest in de slotfase van de sessie nog even het gas intrappen. Ook Charles Leclerc moest zijn best doen, al was dit voor hem veel minder makkelijk. Het team van Ferrari worstelde, maar met de hakken over de sloot behaalde hij toch Q3. Dat gold niet voor Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto en Albon.

Q3

Verstappen kwam als eerste de baan op bij de start van het derde, en laatste gedeelte van de kwalificatie. Hij koos voor twee opwarmrondjes, en dat is iets wat hij al eerder had gedaan in deze kwalificatie. Verstappen moest echter wel tijd toegeven op zijn concurrenten, want Norris en Piastri waren een klasse apart. George Russell was in de eerste run ook sneller, en er was dus werk aan de winkel voor Red Bull.

Dat gold ook voor Ferrari, want de wagen van Leclerc was een verschrikking. Hij spinde op spectaculaire wijze, maar wist zijn auto nog onder controle te houden. Na de spin ging het ook mis bij Carlos Sainz, waar er nog een soort plastic op zijn achterbanden zat. Hij verloor dit stuk plastic op de baan, en de wedstrijdleiding greep in met een rode vlag.

Toen het licht weer op groen schoot, bleven de coureurs rustig binnen staan. Met nog een paar minuutjes te gaan kwamen de coureurs weer de baan op, en leken veel van hen weer voor een dubbele opwarmronde te kiezen. Ook Norris deed dit, maar hij maakte een opvallende fout. Hij kwam namelijk net een paar tellen te kort om een nieuwe ronde te beginnen, en dat kwam hem duur te staan.

Piastri wist namelijk de nieuwe snelste tijd te noteren, en Verstappen kwam op zijn beurt net te kort. De Nederlander start de race morgen als derde, en zal er alles aan gaan doen om Norris aan te vallen.

F1Grand Prix Qatar - Kwalificatie

QA Losail International Circuit - 29 november 2025

myell

Posts: 114

We zullen het nooit weten wat McLaren de afgelopen races met de auto van piastri heeft gedaan het klopt in iedergeval niet.

  • 3
  • 29 nov 2025 - 20:09
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 632

    Wordt een spannende start!!!

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 20:08
  • myell

    Posts: 114

    We zullen het nooit weten wat McLaren de afgelopen races met de auto van piastri heeft gedaan het klopt in iedergeval niet.

    • + 3
    • 29 nov 2025 - 20:09
    • hupholland

      Posts: 9.434

      dit is ook wel echt een Piastri baantje, hij haalde hier ook ooit zn eerste (sprint)overwinning. Daarnaast heeft Piastri niks meer te verliezen en bij Norris zie je toch de spanning toenemen. Zowel in Q2 als Q3 weer een poging weggegooid, daar had hij voor de zomer ook last van.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 20:15
    • Canson Po

      Posts: 2.840

      ja tzal dat zijn, je gelooft het zelf ook?

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:15
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.996

    Trekken ze Piastri weer voor...

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 20:09
    • Canson Po

      Posts: 2.840

      Mss heeft Brown op zijn muil gehad van Webber :p

      Thats what a nr2 driver does mate! boom

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:15
  • Lulham

    Posts: 588

    Hamilton is eigenlijk ongeveer van hetzelfde niveau als Tsunoda.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 20:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 655

      Ongeveer

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:12
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.000

      Ik denk eerder Stroll. Kan er niks van, had eigenlijk nooit de F1 mogen halen. Al die titels zijn gewoon gekocht, ze hebben bewust Alonso in 2007 ook slechter gemaakt.

      Rosberg, Bottas en Kovalainen zijn allemaal omgekocht. Vettel ook trouwens. Het is 1 groot complot.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:16
  • Mr Marly

    Posts: 7.905

    Slordige kwalificatie van Norris, Piastri goed. Hopelijk in de zelfde volgorde morgen over de finishlijn en er wordt sowieso een McLaren coureur kampioen. Pfff, wat een spanning, na bijna 20 jaar komt het wel heel dichtbij nu.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 20:12
    • Klus

      Posts: 2.370

      Liever tikken ze elkaar uit de race. Dat geeft veel meer spanning de laatste race.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:14
    • Klus

      Posts: 2.370

      Correctie, alleen Norris hoeft er natuurlijk af getikt te worden.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 20:15
  • schwantz34

    Posts: 41.463

    Max en RBR hebben zich uitstekend herpakt met een p3, de McLarens zijn te snel maar misschien is er morgen tactisch nog wel wat te winnen met die gekke bandenregel van 25 ronden max per band.

    En de goat wéér het bokje in Q1

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 20:15

