De startopstelling voor de Grand Prix van Qatar is bekend. In de kwalificatie op het circuit van Losail werd de pole position gepakt door Oscar Piastri. De tweede tijd werd genoteerd door Lando Norris, terwijl Max Verstappen de top drie compleet wist te maken.

Na de sprintrace pasten veel teams de nodige zaken aan aan hun auto's. Dat gold ook voor het team van Red Bull Racing, waar er stevig werd gesleuteld aan de auto van Max Verstappen. De Nederlander kwam dan ook direct de baan op toen de sessie van start ging.

Q1

Onder aanvoering van Carlos Sainz kwamen vrijwel alle coureurs naar buiten, maar dat ging niet helemaal goed bij iedereen. Alexander Albon maakte een manoeuvre die niet helemaal aan de regels voldeed, en hij mag zich na afloop van de sessie melden bij de stewards.

Op de baan werd duidelijk dat de McLarens, Verstappen en George Russell een klasse apart waren. Bij het team van Ferrari was het weer kommer en kwel, en Charles Leclerc wist de eer te redden door Q2 te bereiken. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had het op zijn beurt weer heel zwaar, en kon geen potten breken in zijn scharlakenrode bolide. Voor het tweede raceweekend op rij werd hij geëlimineerd in Q1. Ook Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll en Franco Colapinto vielen af.

Q2

Max Verstappen kwam weer vroeg de baan op bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie. Vlak achter de Williamsen van Carlos Sainz en Alexander Albon betrad hij het asfalt, en zijn eerste ronde zag er zeker niet slecht uit. Die tevredenheid maakte echter al snel plaats voor zorgen, want Piastri was ongeveer een halve seconde sneller dan Verstappen.

Voor Lando Norris werd het een iets zwaardere uitdaging, want hij was over de track limits gegaan in bocht tien. Dit kostte hem zijn rondetijd, en hij moest in de slotfase van de sessie nog even het gas intrappen. Ook Charles Leclerc moest zijn best doen, al was dit voor hem veel minder makkelijk. Het team van Ferrari worstelde, maar met de hakken over de sloot behaalde hij toch Q3. Dat gold niet voor Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto en Albon.

Q3

Verstappen kwam als eerste de baan op bij de start van het derde, en laatste gedeelte van de kwalificatie. Hij koos voor twee opwarmrondjes, en dat is iets wat hij al eerder had gedaan in deze kwalificatie. Verstappen moest echter wel tijd toegeven op zijn concurrenten, want Norris en Piastri waren een klasse apart. George Russell was in de eerste run ook sneller, en er was dus werk aan de winkel voor Red Bull.

Dat gold ook voor Ferrari, want de wagen van Leclerc was een verschrikking. Hij spinde op spectaculaire wijze, maar wist zijn auto nog onder controle te houden. Na de spin ging het ook mis bij Carlos Sainz, waar er nog een soort plastic op zijn achterbanden zat. Hij verloor dit stuk plastic op de baan, en de wedstrijdleiding greep in met een rode vlag.

Toen het licht weer op groen schoot, bleven de coureurs rustig binnen staan. Met nog een paar minuutjes te gaan kwamen de coureurs weer de baan op, en leken veel van hen weer voor een dubbele opwarmronde te kiezen. Ook Norris deed dit, maar hij maakte een opvallende fout. Hij kwam namelijk net een paar tellen te kort om een nieuwe ronde te beginnen, en dat kwam hem duur te staan.

Piastri wist namelijk de nieuwe snelste tijd te noteren, en Verstappen kwam op zijn beurt net te kort. De Nederlander start de race morgen als derde, en zal er alles aan gaan doen om Norris aan te vallen.