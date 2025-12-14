user icon
Verstappen heeft geen moeite met kritiek: "Gaat gewoon langs me heen"

Verstappen heeft geen moeite met kritiek: "Gaat gewoon langs me heen"

Max Verstappen heeft een bijzonder Formule 1-seizoen achter de rug. De Nederlander vocht zich knap terug in de titelstrijd, maar kreeg eerder in het jaar te maken met flinke kritiek. Die woorden doen Verstappen echter niets, hij haalt er zijn schouders over op.

Verstappen moest het dit jaar opnemen tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De twee coureurs van de papajakleurige renstal leken een klasse apart te zijn, en ze zetten Verstappen in de eerste helft van het jaar op grote achterstand. Verstappen kookte soms over van frustratie, en dat leverde hem ook de nodige kritiek op.

In de tweede helft van het seizoen snoerde hij zijn criticasters de mond. Verstappen maakte na de zomerstop bijna een achterstand van ruim honderd punten goed. Hij wist meerdere races te winnen, profiteerde van de problemen bij McLaren, en maakte tot en met de laatste race in Abu Dhabi kans op de titel. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken.

Levert Verstappen wel eens kritiek?

Verstappen zette zijn team Red Bull onder druk om er het beste uit te halen. In een interview met Formule 1 Magazine wordt hij naar zijn eerlijkheid gevraagd: "Het is altijd belangrijk om te zeggen wat goed en slecht gaat, ongeacht hoe een weekend sportief verloopt. Dat doe ik nu meer dan vroeger, maar dat is logisch. Gaandeweg leer je meer mensen kennen, leer je het team beter kennen, weet je wie waar verantwoordelijk voor is, bouw je meer ervaring op en snap je zelf ook beter wat de auto doet, en wat je kan aanpassen."

"Het is eigenlijk een heel erg natuurlijk proces. En je moet er natuurlijk wel verstand van hebben."

Eerlijk zijn tegen het team

Voor Verstappen is dit niet lastig om te doen: "Zo zie ik het niet. Het is vooral een kwestie van duidelijk zijn naar elkaar. Benoemen wat goed was en wat niet, wat aangepast moet worden en wat niet. Ik zeg altijd: als het goed is, is het goed en dat moet ook gezegd worden. Maar als het slecht is moet dat ook gezegd worden. Dat geldt zeker ook voor mezelf. Als ik iets slecht doe, moet dat zeker ook gezegd worden."

Kan Verstappen tegen kritiek?

Maar kan Verstappen zelf ook tegen kritiek? "Als het onderbouwd is, jazeker! Als iemand er gewoon wat uitflatst, ja, daar heb ik natuurlijk niets aan. Maar dat boeit me ook niet. Ik heb er niets aan. En veel dingen die geschreven worden, gaan gewoon langs me heen. Mijn vader leest wel alles. Dus als ik iets moet weten, dan vraag ik het aan hem of vertelt hij het me. Ik volg ook weinig van de Formule 1 in de media. Dat interesseert me niet."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.048

Max: "Ik volg ook weinig van de Formule 1 in de media. Dat interesseert me niet."

Max vergeet te vertellen dat hij niet kán lezen....ja, alleen met 'n leesplankje, maar dat duurt veel te lang natuurlijk.

  • 4
  • 14 dec 2025 - 10:09
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.048

    Max: "Ik volg ook weinig van de Formule 1 in de media. Dat interesseert me niet."

    Max vergeet te vertellen dat hij niet kán lezen....ja, alleen met 'n leesplankje, maar dat duurt veel te lang natuurlijk.

    • + 4
    • 14 dec 2025 - 10:09
    • snailer

      Posts: 31.062

      Ik vond het met terugwerkende kracht jammer dat ik heb leren lezen.

      Had ik dit soort berichten van je niet hoeven lezen.

      • + 4
      • 14 dec 2025 - 10:12
  • 919

    Posts: 3.920

    Volgens mij is Verstappen zelf zijn eigen grootste criticaster en heeft hij niet zoveel kritiek van buitenaf nodig om elke dag het beter te willen doen dan de vorige.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 11:04
  • Supa

    Posts: 2.647

    De frustratie bij Red Bull is groot. De Red Bull-Ford-motor liep al achter, maar het team bleef toch de auto doorontwikkelen in plaats van op 2026 te focussen. Resultaat: de titel met slechts 2 punten verloren en veel tijd verspild aan een auto die over iets meer dan een maand klaar moet zijn voor de eerste tests. Max zijn waanzinnige comeback is mede mogelijk doordat McLaren al in juli stopte met ontwikkelen.

    Marko heeft er duidelijk weinig vertrouwen meer in, Mekies vreest voor lastig 2026. Max zal waarschijnlijk zijn exitclausule in de zomer gebruiken. Ik denk naar Aston Martin

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 11:30
    • Pietje Bell

      Posts: 32.420

      "De Red Bull-Ford-motor liep al achter"

      Zou jij mij daar het bewijs even van willen tonen? Plus de bron? Bedankt.


      " ... maar het team bleef toch de auto doorontwikkelen in plaats van
      op 2026 te focussen"

      Ken je feiten. Mekies heeft duidelijk aangegeven dat men twee ploegen had voor de ontwikkeling van beide wagens en dat dit totaal geen effect had op de ontwikkeling van de 2026 wagen.

      [i

    • "Mekies vreest voor lastig 2026"


      • Zou je me hier ook even het bewijs van kunnen leveren? Inclusief de bron?
      Bedankt alvast.

      • + 0
      • 14 dec 2025 - 11:37
  • Pietje Bell

    Posts: 32.420

    "Mekies vreest voor lastig 2026"


    Zou je me hier ook even het bewijs van kunnen leveren? Inclusief de bron?
    Bedankt alvast.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 11:38

