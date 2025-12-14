Max Verstappen heeft een bijzonder Formule 1-seizoen achter de rug. De Nederlander vocht zich knap terug in de titelstrijd, maar kreeg eerder in het jaar te maken met flinke kritiek. Die woorden doen Verstappen echter niets, hij haalt er zijn schouders over op.

Verstappen moest het dit jaar opnemen tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De twee coureurs van de papajakleurige renstal leken een klasse apart te zijn, en ze zetten Verstappen in de eerste helft van het jaar op grote achterstand. Verstappen kookte soms over van frustratie, en dat leverde hem ook de nodige kritiek op.

In de tweede helft van het seizoen snoerde hij zijn criticasters de mond. Verstappen maakte na de zomerstop bijna een achterstand van ruim honderd punten goed. Hij wist meerdere races te winnen, profiteerde van de problemen bij McLaren, en maakte tot en met de laatste race in Abu Dhabi kans op de titel. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken.

Levert Verstappen wel eens kritiek?

Verstappen zette zijn team Red Bull onder druk om er het beste uit te halen. In een interview met Formule 1 Magazine wordt hij naar zijn eerlijkheid gevraagd: "Het is altijd belangrijk om te zeggen wat goed en slecht gaat, ongeacht hoe een weekend sportief verloopt. Dat doe ik nu meer dan vroeger, maar dat is logisch. Gaandeweg leer je meer mensen kennen, leer je het team beter kennen, weet je wie waar verantwoordelijk voor is, bouw je meer ervaring op en snap je zelf ook beter wat de auto doet, en wat je kan aanpassen."

"Het is eigenlijk een heel erg natuurlijk proces. En je moet er natuurlijk wel verstand van hebben."

Eerlijk zijn tegen het team

Voor Verstappen is dit niet lastig om te doen: "Zo zie ik het niet. Het is vooral een kwestie van duidelijk zijn naar elkaar. Benoemen wat goed was en wat niet, wat aangepast moet worden en wat niet. Ik zeg altijd: als het goed is, is het goed en dat moet ook gezegd worden. Maar als het slecht is moet dat ook gezegd worden. Dat geldt zeker ook voor mezelf. Als ik iets slecht doe, moet dat zeker ook gezegd worden."

Kan Verstappen tegen kritiek?

Maar kan Verstappen zelf ook tegen kritiek? "Als het onderbouwd is, jazeker! Als iemand er gewoon wat uitflatst, ja, daar heb ik natuurlijk niets aan. Maar dat boeit me ook niet. Ik heb er niets aan. En veel dingen die geschreven worden, gaan gewoon langs me heen. Mijn vader leest wel alles. Dus als ik iets moet weten, dan vraag ik het aan hem of vertelt hij het me. Ik volg ook weinig van de Formule 1 in de media. Dat interesseert me niet."