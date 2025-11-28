De eerste vrije training op het circuit van Losail zit erop. In de Qatarese hitte werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. Achter hem ging in deze training de tweede tijd naar Lando Norris, terwijl Fernando Alonso de top drie compleet maakte.

Aangezien dit de enige vrije training van het weekend was, kwamen vrijwel alle coureurs direct de baan op. Terwijl de zon langzaam in de horizon zakte, schoot het licht aan het einde van de pitlane op groen en kwamen de coureurs onder leiding van George Russell de baan op. Ook titelrivalen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen verschenen direct op de baan.

Verstappen trapte direct het gaspedaal in, en was in één van zijn eerste rondjes direct de snelste coureur in alle sectoren. Er waren meer snelle coureurs, maar Verstappen zag er zeker niet slecht uit in de openingsfase van de sessie. Niet alles ging echter naar wens, want Verstappen meldde over de radio dat zijn linker voorband al begon te slijten.

Hoe voelde Verstappen zich?

De banden zullen dit weekend een hoofdrol spelen in Qatar, want bandenleverancier Pirelli heeft besloten dat ze per setje een maximaal aantal rondjes mogen rijden. Verstappen merkte dus direct problemen op, en ging ook wijd. Hij meldde dat er iets vreemds was met zijn stuur, en werd even later bijna van de baan gereden door Alpine-coureur Pierre Gasly. Verstappen reageerde boos, en omschreef zijn Franse collega als een 'blinde idioot'.

Gasly was zeker niet de enige coureur die een foutje maakte. Charles Leclerc raakte met een wiel de grindbak in de laatste bocht, terwijl ook Oliver Bearman kennismaakte met het grind. WK-leider Norris stond lange tijd in de pitlane, en in zijn eerste rondje ging hij zelfs even wijd.

Lastig begin voor Norris

Norris leek zich nog niet helemaal op zijn gemak te voelen, en vroeg na zijn momentje waar hij nog 1,6 seconden kon vinden. Het was een opvallend radiobericht, en hij bleef in de eerste helft van de sessie ook ver achter op zijn rivalen. Echt snelle tijden waren er op dat moment nog niet gereden, en nog geen enkele coureur had nog gereden met de zachte banden.

Hoe ging het met Ferrari?

Ook bij Ferrari liep het nog niet helemaal lekker in de eerste helft van de training. Leclerc ging eerder al wijd, en ook Lewis Hamilton maakte een tripje door de grindbak. Ook de tijden van de coureurs van de scharlakenrode renstal vielen flink tegen, en er moest nog veel gebeuren.

Klachtenregen van Verstappen

Verstappen leek wel een goede indruk te maken, maar hij meldde zich mopperend op de boordradio, omdat zijn upshifts niet naar wens waren. Iemand die weinig problemen leek te hebben, was George Russell. De Britse Mercedes-coureur meldde zich direct in de strijd om de snelste tijden, en had alleen last van een warme cockpit.

Verstappen bleef ondertussen door klagen over wat er allemaal mis was aan zijn auto. De regerend wereldkampioen stelde dat hij niet genoeg snelheid meenam uit de bochten, en het was duidelijk dat er nog werk aan de winkel was.

Snelle tijden

In de laatste tien minuten van de sessie was het tijd voor de eerste softruns van de dag. Oliver Bearman en Isack Hadjar durfden het als eerste aan, en laatstgenoemde was direct snel. Ook de toppers kwamen daarna de baan op met de banden met de rode wangen.

Op de zachte banden zag het beeld er tijdens de eerste runs heel anders uit dan eerder in de sessie. Norris en Piastri waren een klasse apart, en gaven Verstappen het nakijken. De Nederlander moest in zijn snelle ronde ongeveer een halve seconde toegeven.

Verstappen was overduidelijk niet tevreden, en er is nog genoeg werk te doen richting de sprint kwalificatie van later vandaag. In de slotfase viel wel op dat veel coureurs van de baan schoten, en dat kan duidelijk zijn in de sprint kwalificatie.