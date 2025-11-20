De straf die Oscar Piastri ontving in Brazilië heeft voor veel frustratie gezorgd bij zijn collega-coureurs. Williams-coureur en GPDA-kopstuk Carlos Sainz vond het belachelijk, en hij wil in gesprek met de FIA over de manier waarop er straffen worden uitgedeeld in de Formule 1.
Piastri ontving in de Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos een zware tijdstraf na een incident in de openingsfase. Na de herstart probeerde Piastri de tweede plaats af te pakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Hij verremde zich, waardoor hij tegen de Mercedes aanschoof. Antonelli verloor kortstondig de macht over het stuur, en raakte de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask moest opgeven, en de stewards vonden dat Piastri de volledige schuld had aan het incident.
Piastri was na afloop niet te spreken over de straf die hij had ontvangen. De Australiër kreeg na afloop van de race bijval, opvallend genoeg ook van Leclerc. Meerdere andere coureurs waren het hiermee eens, en vonden dat Piastri amper schuld had aan het incident.
Wat is er aan de hand?
In Las Vegas neemt ook Williams-coureur Sainz het op voor Piastri. De Spanjaard is niet alleen Williams-coureur, maar ook één van de voorzitters van coureursvakbond GPDA. Hij wil in gesprek met de FIA, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat we dringend moeten bijpraten en een poging moeten wagen om dit op te lossen. Het feit dat Oscar in Brazilië een straf kreeg, is eerlijk gezegd echt onacceptabel voor het feit dat we de koningsklasse van de autosport zijn."
'Iedereen weet dat'
Sainz stelt dan ook dat Piastri geen schuld had aan het incident: "Iedereen die naar races heeft gekeken, weet dat dit absoluut niet de fout van Oscar was. Iedereen die rijdt in een raceauto, weet dat hij helemaal niets had kunnen doen om die crash te vermijden. Toch kreeg hij een straf van tien seconden."
"Het is iets wat ik nooit heb begrepen. Ik begreep ook mijn straf in Zandvoort niet. Ik begreep niet waarom Bearman een straf kreeg na ons momentje in Monza. Hij verdiende die straf toen ook niet, dat heb ik ook direct na de race verteld. Ik begreep niet hoe ik tien seconden straf kreeg in Austin. Er zijn dit jaar niet één, maar meerdere incidenten geweest die voor mij mijlenver afstaan van waar de sport zou moeten zijn."
Kritiek op de stewards
Sainz is kritisch, maar hij wil ook niet de stewards aanvallen: "Het is heel lastig te beoordelen, want het kan allebei de kanten opgaan. Je kunt kritiek hebben op de manier waarop de richtlijnen zijn opgesteld, en we vragen de stewards om die richtlijnen zo streng mogelijk toe te passen. Ze doen gewoon hun werk."
Reacties (4)
Glasvezelcoureur
Posts: 546
De man heeft een punt...
Dat woud aan regeltjes en kinderlijke 'opleggingen' maken het Formule 1 Duckstad...
HermanInDeZon
Posts: 330
Vooral pijnlijk omdat het een beslissing was die mogelijks beslissend is voor de wereldtitel aangezien het Oscar punten heeft gekost tov én Verstappen én Norris
hupholland
Posts: 9.392
hij begint ook doodleuk weer over Zandvoort, dat is wat m vooral dwars zit. Nog steeds. Volgens de regels was deze straf gewoon terecht. Bovendien wint hij er 2 positie's mee en kegelt hij een concurrent uit de wedstrijd. Tja, als racer is het logisch dat je op zo'n moment een kijkje aan de binnenkant neemt, maar er mogen ook gewoon straffen uitgedeeld worden als het misgaat. Waarom moet daar altijd zo hysterisch over gedaan worden?
Ernie5335
Posts: 5.686
Dom gedoe al die straffen...