De straf die Oscar Piastri ontving in Brazilië heeft voor veel frustratie gezorgd bij zijn collega-coureurs. Williams-coureur en GPDA-kopstuk Carlos Sainz vond het belachelijk, en hij wil in gesprek met de FIA over de manier waarop er straffen worden uitgedeeld in de Formule 1.

Piastri ontving in de Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos een zware tijdstraf na een incident in de openingsfase. Na de herstart probeerde Piastri de tweede plaats af te pakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Hij verremde zich, waardoor hij tegen de Mercedes aanschoof. Antonelli verloor kortstondig de macht over het stuur, en raakte de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask moest opgeven, en de stewards vonden dat Piastri de volledige schuld had aan het incident.

Piastri was na afloop niet te spreken over de straf die hij had ontvangen. De Australiër kreeg na afloop van de race bijval, opvallend genoeg ook van Leclerc. Meerdere andere coureurs waren het hiermee eens, en vonden dat Piastri amper schuld had aan het incident.

Wat is er aan de hand?

In Las Vegas neemt ook Williams-coureur Sainz het op voor Piastri. De Spanjaard is niet alleen Williams-coureur, maar ook één van de voorzitters van coureursvakbond GPDA. Hij wil in gesprek met de FIA, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat we dringend moeten bijpraten en een poging moeten wagen om dit op te lossen. Het feit dat Oscar in Brazilië een straf kreeg, is eerlijk gezegd echt onacceptabel voor het feit dat we de koningsklasse van de autosport zijn."

'Iedereen weet dat'

Sainz stelt dan ook dat Piastri geen schuld had aan het incident: "Iedereen die naar races heeft gekeken, weet dat dit absoluut niet de fout van Oscar was. Iedereen die rijdt in een raceauto, weet dat hij helemaal niets had kunnen doen om die crash te vermijden. Toch kreeg hij een straf van tien seconden."

"Het is iets wat ik nooit heb begrepen. Ik begreep ook mijn straf in Zandvoort niet. Ik begreep niet waarom Bearman een straf kreeg na ons momentje in Monza. Hij verdiende die straf toen ook niet, dat heb ik ook direct na de race verteld. Ik begreep niet hoe ik tien seconden straf kreeg in Austin. Er zijn dit jaar niet één, maar meerdere incidenten geweest die voor mij mijlenver afstaan van waar de sport zou moeten zijn."

Kritiek op de stewards

Sainz is kritisch, maar hij wil ook niet de stewards aanvallen: "Het is heel lastig te beoordelen, want het kan allebei de kanten opgaan. Je kunt kritiek hebben op de manier waarop de richtlijnen zijn opgesteld, en we vragen de stewards om die richtlijnen zo streng mogelijk toe te passen. Ze doen gewoon hun werk."