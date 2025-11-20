user icon
Coureurs eisen gesprek met FIA over 'onacceptabele' straf

Coureurs eisen gesprek met FIA over 'onacceptabele' straf
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 14:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De straf die Oscar Piastri ontving in Brazilië heeft voor veel frustratie gezorgd bij zijn collega-coureurs. Williams-coureur en GPDA-kopstuk Carlos Sainz vond het belachelijk, en hij wil in gesprek met de FIA over de manier waarop er straffen worden uitgedeeld in de Formule 1.

Piastri ontving in de Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos een zware tijdstraf na een incident in de openingsfase. Na de herstart probeerde Piastri de tweede plaats af te pakken van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Hij verremde zich, waardoor hij tegen de Mercedes aanschoof. Antonelli verloor kortstondig de macht over het stuur, en raakte de Ferrari van Charles Leclerc. De Monegask moest opgeven, en de stewards vonden dat Piastri de volledige schuld had aan het incident.

Piastri was na afloop niet te spreken over de straf die hij had ontvangen. De Australiër kreeg na afloop van de race bijval, opvallend genoeg ook van Leclerc. Meerdere andere coureurs waren het hiermee eens, en vonden dat Piastri amper schuld had aan het incident.

Wat is er aan de hand?

In Las Vegas neemt ook Williams-coureur Sainz het op voor Piastri. De Spanjaard is niet alleen Williams-coureur, maar ook één van de voorzitters van coureursvakbond GPDA. Hij wil in gesprek met de FIA, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat we dringend moeten bijpraten en een poging moeten wagen om dit op te lossen. Het feit dat Oscar in Brazilië een straf kreeg, is eerlijk gezegd echt onacceptabel voor het feit dat we de koningsklasse van de autosport zijn."

'Iedereen weet dat'

Sainz stelt dan ook dat Piastri geen schuld had aan het incident: "Iedereen die naar races heeft gekeken, weet dat dit absoluut niet de fout van Oscar was. Iedereen die rijdt in een raceauto, weet dat hij helemaal niets had kunnen doen om die crash te vermijden. Toch kreeg hij een straf van tien seconden."

"Het is iets wat ik nooit heb begrepen. Ik begreep ook mijn straf in Zandvoort niet. Ik begreep niet waarom Bearman een straf kreeg na ons momentje in Monza. Hij verdiende die straf toen ook niet, dat heb ik ook direct na de race verteld. Ik begreep niet hoe ik tien seconden straf kreeg in Austin. Er zijn dit jaar niet één, maar meerdere incidenten geweest die voor mij mijlenver afstaan van waar de sport zou moeten zijn."

Kritiek op de stewards

Sainz is kritisch, maar hij wil ook niet de stewards aanvallen: "Het is heel lastig te beoordelen, want het kan allebei de kanten opgaan. Je kunt kritiek hebben op de manier waarop de richtlijnen zijn opgesteld, en we vragen de stewards om die richtlijnen zo streng mogelijk toe te passen. Ze doen gewoon hun werk."

Carlos Sainz Jr Williams GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 546

    De man heeft een punt...
    Dat woud aan regeltjes en kinderlijke 'opleggingen' maken het Formule 1 Duckstad...

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 14:13
  • HermanInDeZon

    Posts: 330

    Vooral pijnlijk omdat het een beslissing was die mogelijks beslissend is voor de wereldtitel aangezien het Oscar punten heeft gekost tov én Verstappen én Norris

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 14:36
  • hupholland

    Posts: 9.392

    hij begint ook doodleuk weer over Zandvoort, dat is wat m vooral dwars zit. Nog steeds. Volgens de regels was deze straf gewoon terecht. Bovendien wint hij er 2 positie's mee en kegelt hij een concurrent uit de wedstrijd. Tja, als racer is het logisch dat je op zo'n moment een kijkje aan de binnenkant neemt, maar er mogen ook gewoon straffen uitgedeeld worden als het misgaat. Waarom moet daar altijd zo hysterisch over gedaan worden?

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 15:17
  • Ernie5335

    Posts: 5.686

    Dom gedoe al die straffen...

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 16:01

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.311
  • Podiums 28
  • Grand Prix 229
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
