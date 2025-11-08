user icon
Uitslag kwalificatie Brazilië: Norris grijpt de macht en pakt pole, Verstappen in zak en as
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 20:05
  • comments 32
  Door: Bob Plaizier

Lando Norris heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De tweede tijd werd in deze sessie genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet wist te maken in deze spannende sessie.

Q1

Met vijf minuten vertraging ging de kwalificatie van start in Brazilië. De teams en coureurs waren nauwelijks bekomen van de chaotische sprintrace, en in meerdere garages werd er dan ook hard gesleuteld om de auto's op tijd af te krijgen. Bij Sauber waren ze bezig met een monsterklus, want de wagen van Gabriel Bortoleto lag in puin na de sprint. De monteurs werkten hard door, en ze kregen de auto net te laat af.

Met negentien coureurs die dicht bij elkaar lagen, ging de sessie verder. Veel coureurs hadden het lastig, en Oscar Piastri had problemen na een remfoutje. Het zorgde ervoor dat hij alles op alles moest zetten om een vroege eliminatie te voorkomen. Hij kreeg het net op tijd voor elkaar om door te stoten naar Q2, maar niet iedereen kreeg dat voor elkaar.

Max Verstappen klaagt al het hele weekend over zijn auto; hij heeft geen grip. Zijn eerste rondje in de eerste kwalificatiesessie was niet goed, en Verstappen moest nog een keertje alles geven. De regerend wereldkampioen kwam niet goed door de ronde, en wist niet wat er moest worden aangepast toen zijn team het vroeg. In zijn tweede run kwam hij er ook niet aan te pas, en werd hij op verrassende wijze uitgeschakeld. Naast Verstappen werden ook Esteban Ocon, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda en Bortoleto uitgeschakeld.

Q2

Nauwelijks bekomen van de schokkende eliminatie van Max Verstappen, gingen de andere coureurs van start in Q2. Onder aanvoering van de Williams-bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz kwamen de coureurs de baan op. Opvallend genoeg was het weer Oliver Bearman die vroeg de lakens uitdeelde. De jonge Brit noteerde de snelste tijd, en werd pas in de allerlaatste minuten van de sessie van de troon gestoten door Lando Norris.

Verstappen klaagde in Q1 al veel over het gebrek aan grip, maar hij was zeker niet de enige coureur die daar last van had. Er werden veel gele sectortijden genoteerd, en ook George Russell wist niet wat er aan de hand was. De Brit wist echter wel door te stoten naar Q3, maar had mogelijk Lewis Hamilton in de weggereden. De zevenvoudig wereldkampioen kende ook geen goed rondje, en kwam niet door Q2 heen. Hij was de grote verliezer van de sessie. Naast de teleurgestelde Hamilton vielen ook Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll en Carlos Sainz af.

Q3

Onder aanvoering van de grote verrassing Bearman ging deze sessie van start. De Britse Haas-coureur reed weer een snelle tijd, maar werd dit keer wel verslagen. In de eerste run van het beslissende gedeelte van de kwalificatie waren Charles Leclerc en Oscar Piastri sneller. De verschillen waren zeer klein, en Lando Norris was de man die nu een foutje maakte. Hij verremde zich in de eerste bocht, en moest er in de tweede run een geweldige ronde uitpersen.

Ook bij Russell waren er problemen, en hij vroeg zich weer af wat er aan de hand was met zijn banden. In zijn tweede run werd hij dan ook de baan opgestuurd op de mediumbanden, en dat leek beter te gaan. Waar Russell worstelde, ging zijn teamgenoot Antonelli weer goed. Hij noteerde de tweede tijd, maar kon niet tippen aan de tijd van Lando Norris. De Brit deelde een enorme tik uit aan zijn concurrenten, en zag hoe Piastri slechts vierde werd.

F1Grand Prix Brazilië - Kwalificatie

BR Interlagos - 08 november 2025

Smock

Posts: 260

Norris geeft iedereen rijles!!!

  • 8
  • 8 nov 2025 - 20:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (32)

Login om te reageren
  • Smock

    Posts: 260

    Norris geeft iedereen rijles!!!

    • + 8
    • 8 nov 2025 - 20:07
    • mordor

      Posts: 2.085

      Norris weet hoe je een raket bestuurd

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:19
  • dutchiceman

    Posts: 5.473

    Norris wordt kampioen!!!

    • + 4
    • 8 nov 2025 - 20:07
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.074

    Racing bulls op 4 en 7....

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 20:07
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.003

    Pfff wat is die mclaren toch een dominante auto. Heel makkelijk naar pole. Racing bulls hoger dan rbr. Kan het ontwerp team niet even wisselen? Kan wache die auto helemaal vern**ken

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 20:09
    • Joseph1000

      Posts: 234

      Volgens inside informatie
      Hebben ze dingen aangepast na de matige sprintrace.
      Helaas voor Red Bull pakte het nog slechter uit ipv beter.

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 20:11
    • ILMOP

      Posts: 1.175

      Die wagen is helemaal niet dominant. Norris is degene die dominant is. Kijk maar waar die tweede rijder staat😁😉

      • + 7
      • 8 nov 2025 - 20:12
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.003

      2e rijder staat gewoon p4 daar mag Yuki van dromen;)

      • + 4
      • 8 nov 2025 - 20:13
    • Runningupthathill

      Posts: 18.462

      Gat tussen Norris en Piastri was iig dan het gat tussen Verstappen en Tsunoda, dus ja, het was toch wel echt Norris die het deed vandaag.

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 20:15
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.003

      Ga toch niet vertellen dat de mclaren niet dominant is 😂 de mclaren is nog dominanter dan de rb19.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:19
    • hupholland

      Posts: 9.369

      Verstappen komt voor het eerst in 6 jaar niet door Q3 heen en blijft blijkbaar toch de maatstaf. Tuurlijk is deze McLaren compleet dominant, Piastri moet dat ding ook gewoon op de eerste startrij zetten. Wel knap van Norris dat hij het zonder banker deed, dat betekend haast automatisch dat er nog wel meer in het vat zat.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 20:25
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.958

    Mooie kwalificatie....

    • + 3
    • 8 nov 2025 - 20:10
  • Joseph1000

    Posts: 234

    Norris weer helemaal in vorm .
    Die Antoneli ook n goede kwalificatie. piastri en Leclerc degelijk maar komen net te kort . benieuwd naar de race piastri moet m eigenlijk winnen om nog aan te haken.

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 20:10
  • Hourpower

    Posts: 743

    RedBull zakt hier door het ijs. Wat een drama.

    Antonelli kan morgen misschien zijn eerste overwinning pakken, in de spri t zag hij er goed uit.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:12
    • schwantz34

      Posts: 41.296

      Rakettonelli is best next gen Sjors zwaar de baas dit weekend!

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:16
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.962

      En de tweede best next-gen Sjors is buitenaardse Verstappen zwaar de baas vanavond!

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 20:19
    • Larry Perkins

      Posts: 61.351

      'Third Choice George' voor aap gezet door teamleider Antonelli!

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:26
  • Erwinnaar

    Posts: 5.211

    En die weerberichten kunnen voortaan wel weg gelaten worden.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 20:14
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.962

    Je kunt zeggen wat je wilt maar dit is wel echt een magistrale comeback van Lando de afgelopen races. Heel knap. Er zit dus kennelijk wel degelijk nog groei in hem en dat is mooi om te zien voor de sport.

    Akelig slecht RedBull gezien en een akelig slechte Verstappen helaas. Af en toe zit zoiets er tussen. Verder een akelig slechte Lewis gezien die kennelijk die achterkant niet op orde krijgt. Het leek eerlijk gezegd heel erg op hoe Verstappen reed, veel te veel met overstuur de bochten ingaan.

    Grande Kimi weer! Erg goed van hem en grande Charles!

    • + 2
    • 8 nov 2025 - 20:15
    • Joseph1000

      Posts: 234

      Red Bull heeft de auto helemaal niet goed gekregen voor de qualificatie. Tsunoda was nog slechter dan normaal. Maar het circuit ligt de Red Bull ook niet echt vorig jaar was ook geen beste kwalificatie. Tijdens de race zal Verstappen wel wat plekken inhalen. Alleen dit jaar is de mc laren echt dominant en zelfs de Mercedes heeft goede zaken gedaan.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.962

      Met alle respect. Volgens mij was het verschil tussen Yuki en Max 0.3? Dat is ver onder het gemiddelde wat hij er normaal af zit. Dan mag je toch ook best zeggen dat Max absoluut niet goed was vandaag als dat de benchmark is?

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:27
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.003

      Kwam door de auto helaas. Max gaf aan dat hij niet echt pushen anders zou hij crashen.

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 20:28
  • Joseph1000

    Posts: 234

    @Michael Schumacher
    Klopt Verstappen was niet best maar kwam ook door de afstelling. Leclerc bijvoorbeeld reed weer een degelijke kwalificatie omdat ferarri de zaken beter op orde hebben hier.

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 20:30
  • Jermaine

    Posts: 7.128

    Hoe is de redbull opeens so shit?

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 20:31
    • Joseph1000

      Posts: 234

      Monteurs hebben geen goed werk geleverd weinig grip etc

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 20:34

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
