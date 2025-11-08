Lando Norris heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De tweede tijd werd in deze sessie genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet wist te maken in deze spannende sessie.

Q1

Met vijf minuten vertraging ging de kwalificatie van start in Brazilië. De teams en coureurs waren nauwelijks bekomen van de chaotische sprintrace, en in meerdere garages werd er dan ook hard gesleuteld om de auto's op tijd af te krijgen. Bij Sauber waren ze bezig met een monsterklus, want de wagen van Gabriel Bortoleto lag in puin na de sprint. De monteurs werkten hard door, en ze kregen de auto net te laat af.

Met negentien coureurs die dicht bij elkaar lagen, ging de sessie verder. Veel coureurs hadden het lastig, en Oscar Piastri had problemen na een remfoutje. Het zorgde ervoor dat hij alles op alles moest zetten om een vroege eliminatie te voorkomen. Hij kreeg het net op tijd voor elkaar om door te stoten naar Q2, maar niet iedereen kreeg dat voor elkaar.

Max Verstappen klaagt al het hele weekend over zijn auto; hij heeft geen grip. Zijn eerste rondje in de eerste kwalificatiesessie was niet goed, en Verstappen moest nog een keertje alles geven. De regerend wereldkampioen kwam niet goed door de ronde, en wist niet wat er moest worden aangepast toen zijn team het vroeg. In zijn tweede run kwam hij er ook niet aan te pas, en werd hij op verrassende wijze uitgeschakeld. Naast Verstappen werden ook Esteban Ocon, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda en Bortoleto uitgeschakeld.

Q2

Nauwelijks bekomen van de schokkende eliminatie van Max Verstappen, gingen de andere coureurs van start in Q2. Onder aanvoering van de Williams-bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz kwamen de coureurs de baan op. Opvallend genoeg was het weer Oliver Bearman die vroeg de lakens uitdeelde. De jonge Brit noteerde de snelste tijd, en werd pas in de allerlaatste minuten van de sessie van de troon gestoten door Lando Norris.

Verstappen klaagde in Q1 al veel over het gebrek aan grip, maar hij was zeker niet de enige coureur die daar last van had. Er werden veel gele sectortijden genoteerd, en ook George Russell wist niet wat er aan de hand was. De Brit wist echter wel door te stoten naar Q3, maar had mogelijk Lewis Hamilton in de weggereden. De zevenvoudig wereldkampioen kende ook geen goed rondje, en kwam niet door Q2 heen. Hij was de grote verliezer van de sessie. Naast de teleurgestelde Hamilton vielen ook Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll en Carlos Sainz af.

Q3

Onder aanvoering van de grote verrassing Bearman ging deze sessie van start. De Britse Haas-coureur reed weer een snelle tijd, maar werd dit keer wel verslagen. In de eerste run van het beslissende gedeelte van de kwalificatie waren Charles Leclerc en Oscar Piastri sneller. De verschillen waren zeer klein, en Lando Norris was de man die nu een foutje maakte. Hij verremde zich in de eerste bocht, en moest er in de tweede run een geweldige ronde uitpersen.

Ook bij Russell waren er problemen, en hij vroeg zich weer af wat er aan de hand was met zijn banden. In zijn tweede run werd hij dan ook de baan opgestuurd op de mediumbanden, en dat leek beter te gaan. Waar Russell worstelde, ging zijn teamgenoot Antonelli weer goed. Hij noteerde de tweede tijd, maar kon niet tippen aan de tijd van Lando Norris. De Brit deelde een enorme tik uit aan zijn concurrenten, en zag hoe Piastri slechts vierde werd.