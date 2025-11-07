De startopstelling voor de sprintrace van morgen is bekend. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo werd de sprintpole gepakt door Lando Norris. In de sprint kwalificatie werd de tweede tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken.

SQ1

Na een chaotische eerste vrije trainingen, waren alle ogen gericht op het eerste gedeelte van deze sprint kwalificatie. Eerder op de dag hadden Max Verstappen en de Ferrari's bijvoorbeeld nog geen snelle tijd gereden, waardoor het gissen was hoe snel ze echt waren.

Verstappens Red Bull-collega Yuki Tsunoda en McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste de baan op. Opvallend genoeg duurde het zeer lang voordat ook de andere coureurs zich meldden op het hobbelige asfalt van Interlagos. Verstappen kwam bijvoorbeeld pas laat naar buiten, maar noteerde wel direct een snelle tijd.

Bij Ferrari kreeg men het niet voor elkaar om een snelle tijd te rijden. Lewis Hamilton en Charles Leclerc keken voortdurend tegen een flinke achterstand aan, maar ze wisten wel door te stoten naar SQ2. Dat gold niet voor Tsunoda, die het weer zeer zwaar had. Ook Williams-coureur Carlos Sainz wist niet te imponeren, en hij klaagde over een slecht uitgevoerd plan. Naast Tsunoda en Sainz vielen ook Franco Colapinto, Liam Lawson en Esteban Ocon af.

SQ2

In tegenstelling tot het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie, was het nu wel druk toen de lampen op groen schoten. Onder aanvoering van de Saubers van thuisrijder Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg en Haas-coureur Oliver Bearman kwamen de coureurs de baan opstromen.

Al snel werd duidelijk dat vrijwel iedereen op moest letten. Fernando Alonso noteerde in zijn Aston Martin een razendsnelle tijd, waar niemand meer aan kon tippen. De oude vos was hierdoor al snel veilig, en hij hoefde ook geen tweede run meer te rijden.

Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton moesten dat wél doen. Verstappen kende een mindere tweede sector, terwijl het Ferrari-duo op dit punt van de baan hun banden blokkeerden. Verstappen klaagde steen en been over de radio, en riep dat zijn Red Bull-bolide onbestuurbaar was.

De problemen bij Ferrari waren veel groter, en in de slotfase van SQ2 ging het helemaal mis. Leclerc was gefrustreerd, en probeerde tijd goed te maken. Hij spinde, waardoor er gele vlaggen hingen en de andere coureurs van hun gas moesten gaan. Hamilton kon hierdoor geen rondetijd meer rijden, en werd uitgeschakeld. Naast de teleurgestelde Brit vielen ook Alexander Albon, Pierre Gasly, Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto af.

SQ3

Onder aanvoering van de Mercedessen en Charles Leclerc ging het laatste gedeelte van de sprint kwalificatie van start. Voor Ferrari was het toen nog erger geworden, want Hamilton had aan het einde van SQ2 mogelijk te hard gereden onder de gele vlaggen. Hij zal zich moeten melden bij de stewards na de sessie.

Op de baan kenden een paar coureurs een klein momentje. Lando Norris zette een snelle tijd neer, terwijl Piastri het niet voor elkaar kreeg om een echt competitieve tijd te rijden. Verstappen koos ervoor om niet direct de baan op te gaan, de strijd lag dus nog openen.

Met nog twee minuten te gaan kwam Verstappen de baan op. Op het moment dat Verstappen de baan betrad, begon Piastri aan zijn tweede vliegende ronde. Verstappen begon goed met een paarse eerste sectortijd, maar daarna zakte hij in. Hoofdschuddend kwam hij over de lijn, en kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Waar de sprintrace eerder voor hem een kans leek te zijn, moet hij nu de schade gaan beperken.

Norris deelde een klap uit, door de sprintpole te pakken. Hij zit in een zetel, en is nu de prooi. Verstappen is de jager, maar het lijkt er nu wel op dat zijn geweer kapot is.