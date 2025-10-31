user icon
icon

Controverse rond Virtual Safety Car: Verstappen beroofd van kans op tweede plaats

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Controverse rond Virtual Safety Car: Verstappen beroofd van kans op tweede plaats
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 06:07
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De FIA ligt opnieuw onder vuur na de late inzet van een Virtual Safety Car in Mexico. Max Verstappen leek in de slotfase op koers om Charles Leclerc in te halen voor de tweede plaats, maar de neutralisatie gooide roet in het eten. De beslissing leidde tot felle kritiek van fans, analisten en oud-coureurs. 

In ronde 69 spinde Carlos Sainz bij het Foro Sol-stadion, maar hij wist zijn Williams veilig de uitloopstrook in te sturen. Toch besloot de wedstrijdleiding de race te neutraliseren. Op de radio klonk Verstappen teleurgesteld: “We waren zo dichtbij. Wat een timing…” 

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt

FIA verdedigt keuze 

De FIA verklaarde later dat er rook uit de achterzijde van Sainz’ auto kwam, waarop marshals melding maakten van een mogelijk brandgevaar. “We namen het zekere voor het onzekere,” luidde de verklaring. Toch bleef de kritiek niet uit, want de wagen van Sainz stond al grotendeels achter de vangrail.

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve noemde de beslissing “beschamend”. “We zaten midden in een geweldige strijd. De FIA heeft de fans een zinderend einde ontnomen. Er was geen enkele reden om de race stil te leggen,” zei hij in zijn analyse op Sky Sports. 

Sainz: “Ik probeerde het juist te voorkomen” 

Carlos Sainz verklaarde na afloop dat hij de auto bewust zo had gepositioneerd om een neutralisatie te vermijden. “Ik heb geprobeerd om geen Safety Car of VSC te veroorzaken. Ik dacht dat ik veilig stond,” aldus de Spanjaard. 

Het incident zorgde voor een verhitte discussie over de balans tussen veiligheid en entertainment. Critici vinden dat de FIA te vaak kiest voor risicomijding, ten koste van de racebeleving. 

Verstappen blijft sportief 

Max Verstappen bleef na afloop nuchter. “Het is wat het is,” zei hij. “Ik heb in het verleden ook wel eens geprofiteerd van een Safety Car, dus ik ga niet klagen.” Toch voelde het als een gemiste kans voor de Nederlander, die in de WK-stand opnieuw terrein verloor op Lando Norris

F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Red Bull Racing Williams GP Mexico 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar