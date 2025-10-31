Controverse rond Virtual Safety Car: Verstappen beroofd van kans op tweede plaats

De FIA ligt opnieuw onder vuur na de late inzet van een Virtual Safety Car in Mexico. Max Verstappen leek in de slotfase op koers om Charles Leclerc in te halen voor de tweede plaats, maar de neutralisatie gooide roet in het eten. De beslissing leidde tot felle kritiek van fans, analisten en oud-coureurs.

In ronde 69 spinde Carlos Sainz bij het Foro Sol-stadion, maar hij wist zijn Williams veilig de uitloopstrook in te sturen. Toch besloot de wedstrijdleiding de race te neutraliseren. Op de radio klonk Verstappen teleurgesteld: “We waren zo dichtbij. Wat een timing…”

FIA verdedigt keuze

De FIA verklaarde later dat er rook uit de achterzijde van Sainz’ auto kwam, waarop marshals melding maakten van een mogelijk brandgevaar. “We namen het zekere voor het onzekere,” luidde de verklaring. Toch bleef de kritiek niet uit, want de wagen van Sainz stond al grotendeels achter de vangrail.

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve noemde de beslissing “beschamend”. “We zaten midden in een geweldige strijd. De FIA heeft de fans een zinderend einde ontnomen. Er was geen enkele reden om de race stil te leggen,” zei hij in zijn analyse op Sky Sports.

Sainz: “Ik probeerde het juist te voorkomen”

Carlos Sainz verklaarde na afloop dat hij de auto bewust zo had gepositioneerd om een neutralisatie te vermijden. “Ik heb geprobeerd om geen Safety Car of VSC te veroorzaken. Ik dacht dat ik veilig stond,” aldus de Spanjaard.

Het incident zorgde voor een verhitte discussie over de balans tussen veiligheid en entertainment. Critici vinden dat de FIA te vaak kiest voor risicomijding, ten koste van de racebeleving.

Verstappen blijft sportief

Max Verstappen bleef na afloop nuchter. “Het is wat het is,” zei hij. “Ik heb in het verleden ook wel eens geprofiteerd van een Safety Car, dus ik ga niet klagen.” Toch voelde het als een gemiste kans voor de Nederlander, die in de WK-stand opnieuw terrein verloor op Lando Norris.